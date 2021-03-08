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В Грузии десять человек упали с балкона в ходе драки в епархии
В Грузии десять человек упали с балкона в ходе драки в епархии
В Грузии десять человек выпали с балкона во время потасовки в Чкондидской епархии в Мартвили, шестеро из них пострадали, сообщает телекомпания "Рустави 2". РИА Новости, 08.03.2021
2021-03-08T20:43
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ТБИЛИСИ, 8 мар — РИА Новости. В Грузии десять человек выпали с балкона во время потасовки в Чкондидской епархии в Мартвили, шестеро из них пострадали, сообщает телекомпания "Рустави 2".Дракой закончилось закрытое заседание под председательством нового правящего митрополита Стефана. Ей предшествовала ссора между духовенством.МВД начало расследование.Новый митрополит Чкондидский и Мартвильский владыка Стефан приостановил сан первосвященников двум дьяконам, после чего внутри служителей епархии началось противостояние. Служители церкви и паства стали выяснять отношения, "разборка" переместилась на балкон второго этажа, где обвалились деревянные перила, а люди упали вниз. Среди пострадавших есть журналисты и операторы грузинских телекомпаний.
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мвд грузии, грузия, в мире

В Грузии десять человек упали с балкона в ходе драки в епархии

20:43 08.03.2021 (обновлено: 23:02 08.03.2021)
 
© Sputnik / Александр Имедашвили / Перейти в фотобанкМашина медицинской скорой помощи на улице Тбилиси
Машина медицинской скорой помощи на улице Тбилиси - РИА Новости, 1920, 08.03.2021
© Sputnik / Александр Имедашвили
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ТБИЛИСИ, 8 мар — РИА Новости. В Грузии десять человек выпали с балкона во время потасовки в Чкондидской епархии в Мартвили, шестеро из них пострадали, сообщает телекомпания "Рустави 2".
Дракой закончилось закрытое заседание под председательством нового правящего митрополита Стефана. Ей предшествовала ссора между духовенством.
МВД начало расследование.
Новый митрополит Чкондидский и Мартвильский владыка Стефан приостановил сан первосвященников двум дьяконам, после чего внутри служителей епархии началось противостояние. Служители церкви и паства стали выяснять отношения, "разборка" переместилась на балкон второго этажа, где обвалились деревянные перила, а люди упали вниз. Среди пострадавших есть журналисты и операторы грузинских телекомпаний.
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