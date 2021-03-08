https://ria.ru/20210308/donetsk-1600327354.html

Украинские силовики обстреляли окраины Донецка

Украинские силовики обстреляли окраины Донецка

Украинские силовики обстреляли окраины Донецка, повреждения получили шесть домов, сообщил РИА Новости представитель самопровозглашенной Донецкой народной... РИА Новости, 08.03.2021

2021-03-08T09:34

2021-03-08T09:34

2021-03-08T12:32

луганская народная республика

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 8 мар — РИА Новости. Украинские силовики обстреляли окраины Донецка, повреждения получили шесть домов, сообщил РИА Новости представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Сегодня утром в результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины повреждены шесть жилых домов и ЛЭП в населенном пункте Старомихайловка", — сказал представитель ведомства.По предварительным данным, жертв нет. Дома поселка снабжаются электричеством в полном объеме.Ранее представитель России в трехсторонней контактной группе по Донбассу (Киев, Москва, ОБСЕ) Борис Грызлов заявил, что Киев провоцирует военную эскалацию конфликта. По его словам, украинская сторона обстреливает районы Луганска и Донецка, подтягивает дополнительные силы и военную технику к линии соприкосновения. В ответ руководство народной милиции ДНР разрешило подразделениям стрелять по позициям ВСУ на упреждение. Это мотивировали необходимостью "защиты населения от украинского террора".Минские соглашенияКонфликт в Донбассе регулируется Минскими соглашениями от 2015 года: стороны обязались прекратить обстрелы и отвести тяжелые вооружения от линии соприкосновения. Также прописана конституционная реформа на Украине, ключевыми элементами которой должны стать децентрализация и принятие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей.Дополнительные меры обеспечения перемирия вступили в силу в Донбассе с 27 июля. Это отказ от наступательных и разведывательно-диверсионных действий, ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них.

https://radiosputnik.ria.ru/20210306/ukraina--1600192356.html

https://ria.ru/20210305/donbass-1599953373.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

минск

украина

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луганская народная республика, донецкая народная республика, минск, оон, украина, в мире