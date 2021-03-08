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Украинские силовики обстреляли окраины Донецка
Украинские силовики обстреляли окраины Донецка
Украинские силовики обстреляли окраины Донецка, повреждения получили шесть домов, сообщил РИА Новости представитель самопровозглашенной Донецкой народной... РИА Новости, 08.03.2021
2021-03-08T09:34
2021-03-08T12:32
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ДОНЕЦК, 8 мар — РИА Новости. Украинские силовики обстреляли окраины Донецка, повреждения получили шесть домов, сообщил РИА Новости представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Сегодня утром в результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины повреждены шесть жилых домов и ЛЭП в населенном пункте Старомихайловка", — сказал представитель ведомства.По предварительным данным, жертв нет. Дома поселка снабжаются электричеством в полном объеме.Ранее представитель России в трехсторонней контактной группе по Донбассу (Киев, Москва, ОБСЕ) Борис Грызлов заявил, что Киев провоцирует военную эскалацию конфликта. По его словам, украинская сторона обстреливает районы Луганска и Донецка, подтягивает дополнительные силы и военную технику к линии соприкосновения. В ответ руководство народной милиции ДНР разрешило подразделениям стрелять по позициям ВСУ на упреждение. Это мотивировали необходимостью "защиты населения от украинского террора".Минские соглашенияКонфликт в Донбассе регулируется Минскими соглашениями от 2015 года: стороны обязались прекратить обстрелы и отвести тяжелые вооружения от линии соприкосновения. Также прописана конституционная реформа на Украине, ключевыми элементами которой должны стать децентрализация и принятие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей.Дополнительные меры обеспечения перемирия вступили в силу в Донбассе с 27 июля. Это отказ от наступательных и разведывательно-диверсионных действий, ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них.
https://radiosputnik.ria.ru/20210306/ukraina--1600192356.html
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луганская народная республика, донецкая народная республика, минск, оон, украина, в мире

Украинские силовики обстреляли окраины Донецка

09:34 08.03.2021 (обновлено: 12:32 08.03.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкНайденные осколки снарядов, разорвавшихся возле дома в поселке Оленовка в Донецкой области
Найденные осколки снарядов, разорвавшихся возле дома в поселке Оленовка в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 08.03.2021
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 8 мар — РИА Новости. Украинские силовики обстреляли окраины Донецка, повреждения получили шесть домов, сообщил РИА Новости представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Сегодня утром в результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины повреждены шесть жилых домов и ЛЭП в населенном пункте Старомихайловка", — сказал представитель ведомства.
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По предварительным данным, жертв нет. Дома поселка снабжаются электричеством в полном объеме.
Ранее представитель России в трехсторонней контактной группе по Донбассу (Киев, Москва, ОБСЕ) Борис Грызлов заявил, что Киев провоцирует военную эскалацию конфликта. По его словам, украинская сторона обстреливает районы Луганска и Донецка, подтягивает дополнительные силы и военную технику к линии соприкосновения.
В ответ руководство народной милиции ДНР разрешило подразделениям стрелять по позициям ВСУ на упреждение. Это мотивировали необходимостью "защиты населения от украинского террора".

Минские соглашения

Конфликт в Донбассе регулируется Минскими соглашениями от 2015 года: стороны обязались прекратить обстрелы и отвести тяжелые вооружения от линии соприкосновения. Также прописана конституционная реформа на Украине, ключевыми элементами которой должны стать децентрализация и принятие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей.
Дополнительные меры обеспечения перемирия вступили в силу в Донбассе с 27 июля. Это отказ от наступательных и разведывательно-диверсионных действий, ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них.
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