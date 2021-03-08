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Названы способы снизить артериальное давление без лекарств
Названы способы снизить артериальное давление без лекарств
Турецкие врачи перечислили основные способы для снижения артериального давления без лекарств, пишет Sabah. РИА Новости, 08.03.2021
2021-03-08T17:49
2021-03-08T17:49
здоровье - общество
турция
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости.&nbsp;Турецкие врачи перечислили основные способы для снижения артериального давления без лекарств, пишет Sabah.В первую очередь специалисты рекомендуют пересмотреть свои пищевые привычки: сократить потребление соли, ввести в рацион блюда, богатые белком, а также продукты с высоким содержанием калия, есть горький шоколад.Далее медики обращают внимание на питьевой режим, отмечая, что для нормализации давления нужно по возможности отказаться от напитков с кофеином и заменить их травяными чаями — зеленым или на основе гибискуса.Кроме того, врачи указывают на важность других аспектов образа жизни и советуют избегать стресса, поскольку на его фоне выделяются гормоны, повышающие частоту сердечных сокращений и сужающие кровеносные сосуды. Также не стоит забывать, что регулярные физические упражнения — даже просто ходьба — эффективны наравне с лекарствами, которые принимают для снижения артериального давления.
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здоровье - общество, турция

Названы способы снизить артериальное давление без лекарств

17:49 08.03.2021
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловИзмерение артериального давления
Измерение артериального давления - РИА Новости, 1920, 08.03.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Турецкие врачи перечислили основные способы для снижения артериального давления без лекарств, пишет Sabah.
В первую очередь специалисты рекомендуют пересмотреть свои пищевые привычки: сократить потребление соли, ввести в рацион блюда, богатые белком, а также продукты с высоким содержанием калия, есть горький шоколад.
Далее медики обращают внимание на питьевой режим, отмечая, что для нормализации давления нужно по возможности отказаться от напитков с кофеином и заменить их травяными чаями — зеленым или на основе гибискуса.
Кроме того, врачи указывают на важность других аспектов образа жизни и советуют избегать стресса, поскольку на его фоне выделяются гормоны, повышающие частоту сердечных сокращений и сужающие кровеносные сосуды. Также не стоит забывать, что регулярные физические упражнения — даже просто ходьба — эффективны наравне с лекарствами, которые принимают для снижения артериального давления.
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