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При крушении вертолета в Нормандии погиб французский миллиардер Дассо
При крушении вертолета в Нормандии погиб французский миллиардер Дассо
Французский депутат и миллиардер Оливье Дассо погиб при крушении вертолета на севере Франции, сообщает радиостанция Europe 1. РИА Новости, 08.03.2021
2021-03-08T00:16
2021-03-08T00:16
2021-03-08T01:05
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Французский депутат и миллиардер Оливье Дассо погиб при крушении вертолета на севере Франции, сообщает радиостанция Europe 1.Отмечается, что летательный аппарат упал в воскресенье в районе коммуны Тук в Нормандии. Помимо представителя партии "Республиканцы", в результате крушения скончался пилот.На смерть политика уже отреагировал президент Франции Эммануэль Макрон, написавший в Twitter соболезнования."Оливье Дассо любил Францию. Крупный предприниматель, выборный депутат, командующий запасом ВВС: на протяжении всей жизни он не переставал служить нашей стране", — написал Макрон.Дассо умер в возрасте 69 лет. Его отец — Серж Дассо — был известным бизнесменом, политиком и миллиардером.
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эммануэль макрон, нормандия, москва, франция, в мире