https://ria.ru/20210308/brent-1600318599.html

Цена на нефть Brent впервые с января 2020 года превысила 70 долларов

Цена на нефть Brent впервые с января 2020 года превысила 70 долларов

Цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent увеличилась и превысила отметку в 70 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 08.03.2021

2021-03-08T02:04

2021-03-08T02:04

2021-03-08T03:04

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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent увеличилась и превысила отметку в 70 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов.Таких результатов "черное золото" достигло впервые с 8 января минувшего года.По состоянию на 2.02 мск майские фьючерсы на нефть Brent возросли на 1,78 процента — до 70,78 доллара за баррель. Апрельские фьючерсы на WTI подорожали на 1,72 процента, дойдя до отметки в 67,41 доллара за баррель.Нефть продолжает рост после недавнего решения ОПЕК+ сохранить добычу на прежнем уровне. При этом Россия повысит ее на 130 тысяч баррелей в сутки, а Казахстан — на 20 тысяч. Однако, Саудовская Аравия сохранит добровольное снижение добычи на миллион баррелей в день относительно показателей позапрошлого месяца.Решение альянса повлекло за собой рост цен на "черное золото". Ранее аналитики высказывали мнение, что ОПЕК+ договорится о повышении добычи на полмиллиона баррелей.

https://ria.ru/20210305/opek-1600008030.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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