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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20210308/brent-1600318599.html
Цена на нефть Brent впервые с января 2020 года превысила 70 долларов
Цена на нефть Brent впервые с января 2020 года превысила 70 долларов
Цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent увеличилась и превысила отметку в 70 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 08.03.2021
2021-03-08T02:04
2021-03-08T03:04
москва
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
цены на нефть
brent
экономика
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent увеличилась и превысила отметку в 70 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов.Таких результатов "черное золото" достигло впервые с 8 января минувшего года.По состоянию на 2.02 мск майские фьючерсы на нефть Brent возросли на 1,78 процента — до 70,78 доллара за баррель. Апрельские фьючерсы на WTI подорожали на 1,72 процента, дойдя до отметки в 67,41 доллара за баррель.Нефть продолжает рост после недавнего решения ОПЕК+ сохранить добычу на прежнем уровне. При этом Россия повысит ее на 130 тысяч баррелей в сутки, а Казахстан — на 20 тысяч. Однако, Саудовская Аравия сохранит добровольное снижение добычи на миллион баррелей в день относительно показателей позапрошлого месяца.Решение альянса повлекло за собой рост цен на "черное золото". Ранее аналитики высказывали мнение, что ОПЕК+ договорится о повышении добычи на полмиллиона баррелей.
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москва, цены на нефть, brent, экономика

Цена на нефть Brent впервые с января 2020 года превысила 70 долларов

02:04 08.03.2021 (обновлено: 03:04 08.03.2021)
 
© AP Photo / Charlie RiedelНефтяная насосная станция
Нефтяная насосная станция - РИА Новости, 1920, 08.03.2021
© AP Photo / Charlie Riedel
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent увеличилась и превысила отметку в 70 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Таких результатов "черное золото" достигло впервые с 8 января минувшего года.
По состоянию на 2.02 мск майские фьючерсы на нефть Brent возросли на 1,78 процента — до 70,78 доллара за баррель. Апрельские фьючерсы на WTI подорожали на 1,72 процента, дойдя до отметки в 67,41 доллара за баррель.
Нефть продолжает рост после недавнего решения ОПЕК+ сохранить добычу на прежнем уровне. При этом Россия повысит ее на 130 тысяч баррелей в сутки, а Казахстан — на 20 тысяч. Однако, Саудовская Аравия сохранит добровольное снижение добычи на миллион баррелей в день относительно показателей позапрошлого месяца.
Решение альянса повлекло за собой рост цен на "черное золото". Ранее аналитики высказывали мнение, что ОПЕК+ договорится о повышении добычи на полмиллиона баррелей.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьМоскваЦены на нефтьBrentЭкономика
 
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