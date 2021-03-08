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Еврокомиссия призвала Бельгию смягчить ограничения на поездки за границу
Еврокомиссия призвала Бельгию смягчить ограничения на поездки за границу
Европейская комиссия удивлена решением Бельгии продлить запрет на необязательные поездки в страну и за ее пределы до 18 апреля, призывает власти принимать... РИА Новости, 08.03.2021
2021-03-08T16:16
2021-03-08T16:16
кристиан виганд
совет ес
еврокомиссия
евросоюз
швеция
бельгия
финляндия
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 8 мар - РИА Новости. Европейская комиссия удивлена решением Бельгии продлить запрет на необязательные поездки в страну и за ее пределы до 18 апреля, призывает власти принимать "пропорциональные меры" в борьбе с коронавирусом, заявил в понедельник официальный представитель ЕК Кристиан Виганд.В пятницу премьер Бельгии Александр де Кроо сообщил, что бельгийские власти решили до 18 апреля сохранить действующий в королевстве запрет на необязательные поездки за пределы страны. Премьер считает, что такая мера "необходима для сдерживания распространения заболевания"."Мы были удивлены, прочитав в СМИ о продлении запрета на необязательные поездки в пятницу. Этого не было указано в письме, которое мы получили накануне. В письме шла речь о 1 апреля", - сказал Виганд на пресс-конференции в Брюсселе.По его словам, позиция Европейской комиссии остается неизменной: государства-члены ЕС должны соблюдать принцип пропорциональности, обозначенный в европейском праве, в том числе в отношении мер по борьбе с пандемией коронавируса. "Мы не считаем, что запрет на поездки соответствует этому принципу, и поэтому мы призвали бельгийские власти заменить это более точечными мерами", - добавил представитель ЕК.Он пояснил, что главная задача Еврокомиссии - "обеспечить функционирование общего рынка и права европейцев на свободу передвижения".Двадцать седьмого января власти ввели временный запрет на рекреационные и туристические поездки как из Бельгии, так и в страну. Разрешаются поездки с медицинскими целями, по семейным обстоятельствам, по работе. При этом тот, кто все-таки решит выехать или вернуться в этот период, должен написать письменное обязательство, которое подтверждает, что поездка является необходимой.Виганд также сообщил, что ЕК уже получила ответы на соответствующие запросы от трех из шести стран, также значительно ограничивших сообщение с другими европейскими государствами, идет анализ приведенных доводов. "Мы получили ответы от трех стран - Германии, Бельгии и Финляндии, сегодня истекает срок", - добавил он.По словам Виганда, Евросоюз проанализирует возможные меры, которые будут приняты в этой связи.Двадцать второго февраля Европейская комиссия направила специальные послания Германии, Бельгии, Финляндии, Дании, Венгрии и Швеции. По ее мнению, "эти страны применяют более строгие меры, чем те, которые обозначены в рекомендациях Совета ЕС, запрещая въезд и выезд". В этом послании Еврокомиссия призвала применять только "адекватные и недискриминационные меры".
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кристиан виганд, совет ес, еврокомиссия, евросоюз, швеция, бельгия, финляндия, в мире

Еврокомиссия призвала Бельгию смягчить ограничения на поездки за границу

16:16 08.03.2021
 
© AP Photo / Francisco SecoПрохожий у штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе
Прохожий у штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 08.03.2021
© AP Photo / Francisco Seco
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БРЮССЕЛЬ, 8 мар - РИА Новости. Европейская комиссия удивлена решением Бельгии продлить запрет на необязательные поездки в страну и за ее пределы до 18 апреля, призывает власти принимать "пропорциональные меры" в борьбе с коронавирусом, заявил в понедельник официальный представитель ЕК Кристиан Виганд.
В пятницу премьер Бельгии Александр де Кроо сообщил, что бельгийские власти решили до 18 апреля сохранить действующий в королевстве запрет на необязательные поездки за пределы страны. Премьер считает, что такая мера "необходима для сдерживания распространения заболевания".
"Мы были удивлены, прочитав в СМИ о продлении запрета на необязательные поездки в пятницу. Этого не было указано в письме, которое мы получили накануне. В письме шла речь о 1 апреля", - сказал Виганд на пресс-конференции в Брюсселе.
По его словам, позиция Европейской комиссии остается неизменной: государства-члены ЕС должны соблюдать принцип пропорциональности, обозначенный в европейском праве, в том числе в отношении мер по борьбе с пандемией коронавируса. "Мы не считаем, что запрет на поездки соответствует этому принципу, и поэтому мы призвали бельгийские власти заменить это более точечными мерами", - добавил представитель ЕК.
Он пояснил, что главная задача Еврокомиссии - "обеспечить функционирование общего рынка и права европейцев на свободу передвижения".
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Двадцать седьмого января власти ввели временный запрет на рекреационные и туристические поездки как из Бельгии, так и в страну. Разрешаются поездки с медицинскими целями, по семейным обстоятельствам, по работе. При этом тот, кто все-таки решит выехать или вернуться в этот период, должен написать письменное обязательство, которое подтверждает, что поездка является необходимой.
Виганд также сообщил, что ЕК уже получила ответы на соответствующие запросы от трех из шести стран, также значительно ограничивших сообщение с другими европейскими государствами, идет анализ приведенных доводов. "Мы получили ответы от трех стран - Германии, Бельгии и Финляндии, сегодня истекает срок", - добавил он.
По словам Виганда, Евросоюз проанализирует возможные меры, которые будут приняты в этой связи.
Двадцать второго февраля Европейская комиссия направила специальные послания Германии, Бельгии, Финляндии, Дании, Венгрии и Швеции. По ее мнению, "эти страны применяют более строгие меры, чем те, которые обозначены в рекомендациях Совета ЕС, запрещая въезд и выезд". В этом послании Еврокомиссия призвала применять только "адекватные и недискриминационные меры".
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