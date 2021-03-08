https://ria.ru/20210308/altius-1600319769.html

Источник сообщил о грядущих испытаниях российского беспилотника "Альтиус"

Источник сообщил о грядущих испытаниях российского беспилотника "Альтиус"

Опытный образец российского разведывательно-ударного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) "Альтиус" начнет этим летом серию испытательных полетов с... РИА Новости, 08.03.2021

2021-03-08T03:15

2021-03-08T03:15

2021-03-08T03:15

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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Опытный образец российского разведывательно-ударного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) "Альтиус" начнет этим летом серию испытательных полетов с применением всего спектра управляемого вооружения, включая высокоточные ракеты, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.Источник уточнил, что на испытаниях будут отрабатываться программы типовых ударных вылетов для "Альтиуса" с уничтожением таких целей, как танки, легкобронированная техника, скопления живой силы условного противника, позиции различных средств поражения, включая артиллерию.Источник отметил, что ранее на "Альтиусе" в рамках предварительных испытаний ударных возможностей были проведены сбросы неуправляемых свободнопадаюших бомб.Российский БПЛА "Альтиус" относится к средневысотным беспилотникам большой продолжительности полета тяжелого класса. Аппарат имеет взлетный вес около 6 тонн и может нести более тонны полезной нагрузки. Беспилотник оснащен двумя турбовинтовыми двигателями, имеет размах крыла 30 метров, потолок - до 12-14 километров и продолжительность полета до двух суток. Боевой радиус действия БПЛА составляет около 3,5 тысяч километров."Альтиус" оснащен системой спутниковой связи, позволяющей управлять им на глобальных дальностях.Как сообщил РИА Новости ведущий эксперт по беспилотной авиации Денис Федутинов, на мировом рынке продолжается рост интереса со стороны военных ведомств к оснащению вооруженных сил разведывательно-ударными БПЛА. Как правило, отмечает эксперт, в этой роли используются беспилотники так называемого MALE-класса (средневысотные большой продолжительности полета). При этом, отмечает Федутинов, внутри MALE-класса "имеется постепенный дрейф интереса в сторону более тяжелых аппаратов, способных нести существенную целевую нагрузку, в составе которой значительную долю занимают вооружения"."Нет оснований полагать, что указанные тенденции не будут характерны и для нашей страны. Поэтому, несмотря на высокую значимость для Вооруженных сил России разведывательно-ударнях аппаратов "Орион", поставки которых недавно начались в войска, еще более существенные ожидания связываются с более тяжелым БПЛА "Альтиус", - указывает эксперт.Он добавил, что аппараты размерности "Альтиуса" могут в обозримой перспективе составить основу разведывательно-ударной группировки российских беспилотных летательных аппаратов MALE-класса. В том числе за счет более широких возможностей в отношении состава бортового радиоэлектронного оборудования, так и за счет значительного объёма и большей номенклатуры средств поражения.

https://ria.ru/20210307/molniya-1599932827.html

https://ria.ru/20210305/su-57-1600119649.html

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россия, москва, армия, безопасность