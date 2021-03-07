https://ria.ru/20210307/zapakh-1600283071.html

Переболевшая COVID-19 девушка страдает от невыносимых запахов

Переболевшая COVID-19 девушка страдает от невыносимых запахов

Переболевшая COVID-19 девушка пожаловалась на постоянное ощущение неприятных запахов, пишет Mirror. РИА Новости, 07.03.2021

2021-03-07T16:05

2021-03-07T16:05

2021-03-07T17:16

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

общество

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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Переболевшая COVID-19 девушка пожаловалась на постоянное ощущение неприятных запахов, пишет Mirror.Репортер из Северного Уэльса по имени Джеймелуиза Хадспит заразилась коронавирусом в декабре, а после выздоровления заметила, что постоянно чувствует неприятные запахи.Долгое время она думала, что источник невыносимого запаха находится у нее в квартире, поэтому постоянно убиралась. Но позже она заметила, что чувствует этот запах и в супермаркетах, и когда гуляет с собакой.В итоге девушка поняла, что страдает паросмией — искаженным восприятием запахов.По ее словам, во время болезни она перестала чувствовать запахи, а спустя три месяца обоняние к ней вернулось, но не совсем."Я начала замечать этот ужасный запах, который я могу описать только как смесь тухлых яиц, прогорклого мяса и рыбы, смешанных со сточными водами", — пояснила журналистка.Ранее нейрофизиолог Александр Бутик рассказал, как вернуть вкус и обоняние после COVID-19. Он советует несколько раз в день по 20 секунд воспринимать различные запахи. Это должны быть сильные ароматы, типа гвоздики, чеснока, кардамона, корицы, которые заставят нужные органы активно работать.

https://ria.ru/20210305/koronavirus-1600049805.html

https://ria.ru/20210305/koronavirus-1600026012.html

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2021

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, общество