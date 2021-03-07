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В Подмосковье задержали подозреваемого в убийстве женщины и троих детей
В Подмосковье задержали подозреваемого в убийстве женщины и троих детей
Подозреваемый в убийстве четырех человек, в том числе женщины и троих детей в подмосковном Ликино-Дулево, задержан, им оказался 32-летний родственник... РИА Новости, 08.03.2021
2021-03-07T21:36
2021-03-07T21:36
2021-03-08T01:51
убийство женщины и трех детей в подмосковье
следственный комитет россии (ск рф)
московская область (подмосковье)
происшествия
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Подозреваемый в убийстве четырех человек, в том числе женщины и троих детей в подмосковном Ликино-Дулево, задержан, им оказался 32-летний родственник потерпевших, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного СК.На месте работают правоохранители, проводится осмотр места происшествия, допрашиваются родственники."Допросить подозреваемого до настоящего времени не представилось возможным ввиду его неадекватного поведения. Он направлен на проведение медицинского освидетельствования", - добавили в СК.Ранее сообщалось, что по факту убийства четырех человек в подмосковном Ликино-Дулево возбуждено уголовное дело.
https://ria.ru/20210306/delo-1600199678.html
московская область (подмосковье)
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убийство женщины и трех детей в подмосковье, следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье), происшествия