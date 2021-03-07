https://ria.ru/20210307/zaderzhanie-1600307516.html

В Подмосковье задержали подозреваемого в убийстве женщины и троих детей

В Подмосковье задержали подозреваемого в убийстве женщины и троих детей

Подозреваемый в убийстве четырех человек, в том числе женщины и троих детей в подмосковном Ликино-Дулево, задержан, им оказался 32-летний родственник... РИА Новости, 08.03.2021

2021-03-07T21:36

2021-03-07T21:36

2021-03-08T01:51

убийство женщины и трех детей в подмосковье

следственный комитет россии (ск рф)

московская область (подмосковье)

происшествия

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Подозреваемый в убийстве четырех человек, в том числе женщины и троих детей в подмосковном Ликино-Дулево, задержан, им оказался 32-летний родственник потерпевших, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного СК.На месте работают правоохранители, проводится осмотр места происшествия, допрашиваются родственники."Допросить подозреваемого до настоящего времени не представилось возможным ввиду его неадекватного поведения. Он направлен на проведение медицинского освидетельствования", - добавили в СК.Ранее сообщалось, что по факту убийства четырех человек в подмосковном Ликино-Дулево возбуждено уголовное дело.

https://ria.ru/20210306/delo-1600199678.html

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

убийство женщины и трех детей в подмосковье, следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье), происшествия