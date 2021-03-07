На Ямале произошло тройное убийство
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 7 мар - РИА Новости. Тройное убийство произошло в селе Газ-Сале (ЯНАО), подозреваемый и его жертвы были пьяны, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
"По данным следствия, в селе Газ-Сале Тазовского района 6 марта около 19 часов в собственной квартире обнаружены тела 51-летнего мужчины и 59-летней женщины с множественными колото-резанными ранениями. Через несколько часов в другой квартире сотрудниками правоохранительных органов обнаружено тело еще одного жителя села с аналогичными ранениями", - говорится в сообщении.
Следователи возбудили уголовные дела по статьям об убийстве и двойном убийстве. Подозреваемого установили, им является ранее судимый 32-летний мужчина. По версии следствия, совершив двойное убийство, он отправился к другому жителю села, где также расправился с 52-летним мужчиной.
"Подозреваемый и все жертвы преступления находились в состоянии алкогольного опьянения", - подчеркнули в ведомстве, добавив, что в отношении мужчины назначена судебно-психиатрическая экспертиза.
Село Газ-Сале известно тем, что в конце 2019 года только 6% его жителей высказались за то, чтобы остаться в населенном пункте, который переживает экономический упадок. В частности, в поселке ветхая инфраструктура, а 80% жилья признано аварийным. В этой связи местные власти опросили население, большинство которого высказалось за переезд. Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов ранее заявил, что проблема жителей Газ-Сале будет решаться в 2021 году. Предполагается, что им выплатят деньги из бюджета на покупку жилья в других населенных пунктах, а также оплатят переезд.