https://ria.ru/20210307/yamal-1600262516.html

На Ямале произошло тройное убийство

На Ямале произошло тройное убийство

Тройное убийство произошло в селе Газ-Сале (ЯНАО), подозреваемый и его жертвы были пьяны, сообщает региональное следственное управление СК РФ. РИА Новости, 07.03.2021

2021-03-07T11:10

2021-03-07T11:10

2021-03-07T11:10

дмитрий артюхов

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/14/1598290340_105:441:2962:2048_1920x0_80_0_0_1816f188382f9a0b6b1e248ef6d759e1.jpg

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 7 мар - РИА Новости. Тройное убийство произошло в селе Газ-Сале (ЯНАО), подозреваемый и его жертвы были пьяны, сообщает региональное следственное управление СК РФ.Следователи возбудили уголовные дела по статьям об убийстве и двойном убийстве. Подозреваемого установили, им является ранее судимый 32-летний мужчина. По версии следствия, совершив двойное убийство, он отправился к другому жителю села, где также расправился с 52-летним мужчиной.Село Газ-Сале известно тем, что в конце 2019 года только 6% его жителей высказались за то, чтобы остаться в населенном пункте, который переживает экономический упадок. В частности, в поселке ветхая инфраструктура, а 80% жилья признано аварийным. В этой связи местные власти опросили население, большинство которого высказалось за переезд. Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов ранее заявил, что проблема жителей Газ-Сале будет решаться в 2021 году. Предполагается, что им выплатят деньги из бюджета на покупку жилья в других населенных пунктах, а также оплатят переезд.

https://ria.ru/20210305/ubiystvo-1600108394.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий артюхов, следственный комитет россии (ск рф), происшествия