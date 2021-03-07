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На Ямале произошло тройное убийство
На Ямале произошло тройное убийство
Тройное убийство произошло в селе Газ-Сале (ЯНАО), подозреваемый и его жертвы были пьяны, сообщает региональное следственное управление СК РФ. РИА Новости, 07.03.2021
2021-03-07T11:10
2021-03-07T11:10
дмитрий артюхов
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 7 мар - РИА Новости. Тройное убийство произошло в селе Газ-Сале (ЯНАО), подозреваемый и его жертвы были пьяны, сообщает региональное следственное управление СК РФ.Следователи возбудили уголовные дела по статьям об убийстве и двойном убийстве. Подозреваемого установили, им является ранее судимый 32-летний мужчина. По версии следствия, совершив двойное убийство, он отправился к другому жителю села, где также расправился с 52-летним мужчиной.Село Газ-Сале известно тем, что в конце 2019 года только 6% его жителей высказались за то, чтобы остаться в населенном пункте, который переживает экономический упадок. В частности, в поселке ветхая инфраструктура, а 80% жилья признано аварийным. В этой связи местные власти опросили население, большинство которого высказалось за переезд. Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов ранее заявил, что проблема жителей Газ-Сале будет решаться в 2021 году. Предполагается, что им выплатят деньги из бюджета на покупку жилья в других населенных пунктах, а также оплатят переезд.
https://ria.ru/20210305/ubiystvo-1600108394.html
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дмитрий артюхов, следственный комитет россии (ск рф), происшествия

На Ямале произошло тройное убийство

11:10 07.03.2021
 
© РИА Новости / Максим БлиновАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 07.03.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 7 мар - РИА Новости. Тройное убийство произошло в селе Газ-Сале (ЯНАО), подозреваемый и его жертвы были пьяны, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
"По данным следствия, в селе Газ-Сале Тазовского района 6 марта около 19 часов в собственной квартире обнаружены тела 51-летнего мужчины и 59-летней женщины с множественными колото-резанными ранениями. Через несколько часов в другой квартире сотрудниками правоохранительных органов обнаружено тело еще одного жителя села с аналогичными ранениями", - говорится в сообщении.
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Следователи возбудили уголовные дела по статьям об убийстве и двойном убийстве. Подозреваемого установили, им является ранее судимый 32-летний мужчина. По версии следствия, совершив двойное убийство, он отправился к другому жителю села, где также расправился с 52-летним мужчиной.
"Подозреваемый и все жертвы преступления находились в состоянии алкогольного опьянения", - подчеркнули в ведомстве, добавив, что в отношении мужчины назначена судебно-психиатрическая экспертиза.
Село Газ-Сале известно тем, что в конце 2019 года только 6% его жителей высказались за то, чтобы остаться в населенном пункте, который переживает экономический упадок. В частности, в поселке ветхая инфраструктура, а 80% жилья признано аварийным. В этой связи местные власти опросили население, большинство которого высказалось за переезд. Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов ранее заявил, что проблема жителей Газ-Сале будет решаться в 2021 году. Предполагается, что им выплатят деньги из бюджета на покупку жилья в других населенных пунктах, а также оплатят переезд.
 
Дмитрий АртюховСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
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