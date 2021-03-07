https://ria.ru/20210307/wi-fi-1600245663.html

Эксперт рассказал, как злоумышленники воруют личные данные по Wi-Fi

Эксперт рассказал, как злоумышленники воруют личные данные по Wi-Fi

Лучше воздержаться от подключения к публичным Wi-Fi-сетям: злоумышленники могут создавать такие точки доступа, чтобы воровать персональные данные, логины и... РИА Новости, 07.03.2021

2021-03-07T07:11

2021-03-07T07:11

2021-03-07T07:11

россия

мошенничество

москва

wi-fi

технологии

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Назван хитрый способ мошенничества по Wi-Fi

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Лучше воздержаться от подключения к публичным Wi-Fi-сетям: злоумышленники могут создавать такие точки доступа, чтобы воровать персональные данные, логины и пароли подключившихся, посоветовал в беседе с РИА Новости директор центра компетенций управления доступом Solar inRights компании "Ростелеком-Солар" Дмитрий Бондарь.Если без общедоступной Wi-Fi-точки все же не обойтись, то не следует входить в критически важные учетные записи, например, в банковские аккаунты, пояснил эксперт.Эксперт дал еще несколько советов, как защитить свои данные в киберпространстве. Прежде всего - не использовать одинаковый пароль для нескольких учетных записей и не делать его слишком очевидным и простым.Также лучше воздержаться от сохранения паролей в браузере и периодически очищать cookie, говорит Бондарь. Завладев данными для входа в учетную запись на ПК, злоумышленник может получить доступ к журналу вашего браузера и всем сохраненным сессиям, установить расширения для перехвата сетевого трафика и внедрить в ОС программы для мониторинга всех ваших действий. А вот с мобильными приложениями таких беспокойств обычно не возникает.Наконец, не стоит скачивать файлы из сомнительных источников. Вместе с ними можно "поймать" кейлогер - специальный тип вредоносного программного обеспечения для кражи учетных записей. Программа фиксирует все действия пользователя, включая нажатия клавиш, перемещения и клики мыши, а потом передает информацию на удаленный ПК или сервер злоумышленника. При этом даже бесплатный антивирус может защитить от основных киберугроз, резюмировал эксперт.

https://ria.ru/20210305/chastoty-1600094367.html

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россия, мошенничество, москва, wi-fi, технологии, общество