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https://ria.ru/20210307/wi-fi-1600245663.html
Эксперт рассказал, как злоумышленники воруют личные данные по Wi-Fi
Эксперт рассказал, как злоумышленники воруют личные данные по Wi-Fi
Лучше воздержаться от подключения к публичным Wi-Fi-сетям: злоумышленники могут создавать такие точки доступа, чтобы воровать персональные данные, логины и... РИА Новости, 07.03.2021
2021-03-07T07:11
2021-03-07T07:11
россия
мошенничество
москва
wi-fi
технологии
общество
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Назван хитрый способ мошенничества по Wi-Fi
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Лучше воздержаться от подключения к публичным Wi-Fi-сетям: злоумышленники могут создавать такие точки доступа, чтобы воровать персональные данные, логины и пароли подключившихся, посоветовал в беседе с РИА Новости директор центра компетенций управления доступом Solar inRights компании "Ростелеком-Солар" Дмитрий Бондарь.Если без общедоступной Wi-Fi-точки все же не обойтись, то не следует входить в критически важные учетные записи, например, в банковские аккаунты, пояснил эксперт.Эксперт дал еще несколько советов, как защитить свои данные в киберпространстве. Прежде всего - не использовать одинаковый пароль для нескольких учетных записей и не делать его слишком очевидным и простым.Также лучше воздержаться от сохранения паролей в браузере и периодически очищать cookie, говорит Бондарь. Завладев данными для входа в учетную запись на ПК, злоумышленник может получить доступ к журналу вашего браузера и всем сохраненным сессиям, установить расширения для перехвата сетевого трафика и внедрить в ОС программы для мониторинга всех ваших действий. А вот с мобильными приложениями таких беспокойств обычно не возникает.Наконец, не стоит скачивать файлы из сомнительных источников. Вместе с ними можно "поймать" кейлогер - специальный тип вредоносного программного обеспечения для кражи учетных записей. Программа фиксирует все действия пользователя, включая нажатия клавиш, перемещения и клики мыши, а потом передает информацию на удаленный ПК или сервер злоумышленника. При этом даже бесплатный антивирус может защитить от основных киберугроз, резюмировал эксперт.
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россия
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россия, мошенничество, москва, wi-fi, технологии, общество

Эксперт рассказал, как злоумышленники воруют личные данные по Wi-Fi

07:11 07.03.2021
 
CC0 / 3844328 / WirelessWi-fi роутер
Wi-fi роутер - РИА Новости, 1920, 07.03.2021
CC0 / 3844328 / Wireless
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Лучше воздержаться от подключения к публичным Wi-Fi-сетям: злоумышленники могут создавать такие точки доступа, чтобы воровать персональные данные, логины и пароли подключившихся, посоветовал в беседе с РИА Новости директор центра компетенций управления доступом Solar inRights компании "Ростелеком-Солар" Дмитрий Бондарь.
Если без общедоступной Wi-Fi-точки все же не обойтись, то не следует входить в критически важные учетные записи, например, в банковские аккаунты, пояснил эксперт.
"Сегодня встречаются случаи, когда мошенники намеренно размещают точки доступа к бесплатному Wi-Fi в публичных местах. Ни о чем не подозревающие пользователи подключаются к ним, полагая, что это Wi-Fi кофейни, аэропорта или вокзала, где они сейчас находятся. Через подобные Wi-Fi-ловушки злоумышленники могут украсть персональные данные, логины и пароли пользователей, подключившихся к их сети", - рассказал Бондарь.
Эксперт дал еще несколько советов, как защитить свои данные в киберпространстве. Прежде всего - не использовать одинаковый пароль для нескольких учетных записей и не делать его слишком очевидным и простым.
Также лучше воздержаться от сохранения паролей в браузере и периодически очищать cookie, говорит Бондарь. Завладев данными для входа в учетную запись на ПК, злоумышленник может получить доступ к журналу вашего браузера и всем сохраненным сессиям, установить расширения для перехвата сетевого трафика и внедрить в ОС программы для мониторинга всех ваших действий. А вот с мобильными приложениями таких беспокойств обычно не возникает.
Наконец, не стоит скачивать файлы из сомнительных источников. Вместе с ними можно "поймать" кейлогер - специальный тип вредоносного программного обеспечения для кражи учетных записей. Программа фиксирует все действия пользователя, включая нажатия клавиш, перемещения и клики мыши, а потом передает информацию на удаленный ПК или сервер злоумышленника. При этом даже бесплатный антивирус может защитить от основных киберугроз, резюмировал эксперт.
Wi-fi роутер. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 05.03.2021
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РоссияМошенничествоМоскваWi-FiТехнологииОбщество
 
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