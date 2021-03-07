https://ria.ru/20210307/vuchich-1600240224.html

Вучич заявил об усилении давления Запада на Сербию

Вучич заявил об усилении давления Запада на Сербию

Запад усилит давление на Белград, ожидая признание независимости Косово, заявил президент Сербии Александр Вучич после заседания Совета национальной... РИА Новости, 07.03.2021

2021-03-07T02:21

2021-03-07T02:21

2021-03-07T02:32

европарламент

освободительная армия косово

александр вучич

нато

косово

приштина

в мире

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БЕЛГРАД, 6 мар — РИА Новости. Запад усилит давление на Белград, ожидая признание независимости Косово, заявил президент Сербии Александр Вучич после заседания Совета национальной безопасности.Мероприятие продолжалось несколько часов, одной из главных тем стала ситуация в Косово и Метохии.МИД Сербии в конце февраля категорически осудил доклад Европарламента, утвержденный комитетом по внешней политике. По мнению Белграда, документ "недопустимым и неуместным образом призывает страны-члены ЕС односторонне признать независимость Косово".В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из "Освободительной армии Косово" и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии.Республику не признают Россия, Китай, Иран, Испания, Греция и ряд других государств. Белград в 2011 году начал переговоры о нормализации отношений с косовскими албанцами при посредничестве ЕС.

https://ria.ru/20210218/patriarkh-1598085403.html

косово

приштина

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европарламент, освободительная армия косово, александр вучич, нато, косово, приштина, в мире