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Вучич заявил об усилении давления Запада на Сербию
Вучич заявил об усилении давления Запада на Сербию
Запад усилит давление на Белград, ожидая признание независимости Косово, заявил президент Сербии Александр Вучич после заседания Совета национальной... РИА Новости, 07.03.2021
2021-03-07T02:21
2021-03-07T02:32
европарламент
освободительная армия косово
александр вучич
нато
косово
приштина
в мире
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БЕЛГРАД, 6 мар — РИА Новости. Запад усилит давление на Белград, ожидая признание независимости Косово, заявил президент Сербии Александр Вучич после заседания Совета национальной безопасности.Мероприятие продолжалось несколько часов, одной из главных тем стала ситуация в Косово и Метохии.МИД Сербии в конце февраля категорически осудил доклад Европарламента, утвержденный комитетом по внешней политике. По мнению Белграда, документ "недопустимым и неуместным образом призывает страны-члены ЕС односторонне признать независимость Косово".В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из "Освободительной армии Косово" и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии.Республику не признают Россия, Китай, Иран, Испания, Греция и ряд других государств. Белград в 2011 году начал переговоры о нормализации отношений с косовскими албанцами при посредничестве ЕС.
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европарламент, освободительная армия косово, александр вучич, нато, косово, приштина, в мире

Вучич заявил об усилении давления Запада на Сербию

02:21 07.03.2021 (обновлено: 02:32 07.03.2021)
 
© РИА Новости / Валерий Шарифулин / Перейти в фотобанкПрезидент Сербии Александр Вучич во время совместной с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым пресс-конференции по итогам встречи в Белграде
Президент Сербии Александр Вучич во время совместной с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым пресс-конференции по итогам встречи в Белграде - РИА Новости, 1920, 07.03.2021
© РИА Новости / Валерий Шарифулин
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БЕЛГРАД, 6 мар — РИА Новости. Запад усилит давление на Белград, ожидая признание независимости Косово, заявил президент Сербии Александр Вучич после заседания Совета национальной безопасности.
Мероприятие продолжалось несколько часов, одной из главных тем стала ситуация в Косово и Метохии.

"От Сербии на всем Западе ожидают, что она примет независимость Косово, и это — суть всего процесса. Все, что хотят от нас, умещается в одно предложение… Ничего особенно не поменялось, кроме того, что это желание будет выражено более значительно и драматично, чем было ранее", — заявил Вучич на пресс-конференции.

МИД Сербии в конце февраля категорически осудил доклад Европарламента, утвержденный комитетом по внешней политике. По мнению Белграда, документ "недопустимым и неуместным образом призывает страны-члены ЕС односторонне признать независимость Косово".
В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из "Освободительной армии Косово" и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии.
Республику не признают Россия, Китай, Иран, Испания, Греция и ряд других государств. Белград в 2011 году начал переговоры о нормализации отношений с косовскими албанцами при посредничестве ЕС.
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