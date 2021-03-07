Глава ВОЗ высоко оценил инвестиции России в науку и борьбу с COVID-19
20:38 07.03.2021 (обновлено: 21:42 07.03.2021)
© РИА Новости / Пресс-служба АФК "Система"Производство вакцины от COVID-19 на фармацевтическом заводе "Биннофарм"
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус положительно оценил вклад России в науку при создании вакцины "Спутник V".
"У меня состоялся конструктивный телефонный разговор с министром здравоохранения России Михаилом Мурашко о реагировании на COVID-19 <...>, а также о вакцине "Спутник V" и ее включении в список лекарств, одобренных ВОЗ для использования в чрезвычайных ситуациях. Я ценю инвестиции России в науку", — написал он в Twitter.
Гебрейесус и Мурашко также обсудили роль системы первичной медицинской помощи, продвижение здорового образа жизни и борьбу с неинфекционными заболеваниями.
"ВОЗ очень ценит ведущую роль России и ее финансовую поддержку в этой сфере", — заключил глава организации.
Как сообщали в пресс-службе Минздрава, "Спутник V" уже получили миллионы россиян. Препарат формирует устойчивый иммунитет, у него нет серьезных побочных эффектов.