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Глава ВОЗ высоко оценил инвестиции России в науку и борьбу с COVID-19
Глава ВОЗ высоко оценил инвестиции России в науку и борьбу с COVID-19
Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус положительно оценил вклад России в науку при создании вакцины "Спутник V". РИА Новости, 07.03.2021
2021-03-07T20:38
2021-03-07T21:42
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
тедрос адханом гебрейесус
михаил мурашко
воз
в мире
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус положительно оценил вклад России в науку при создании вакцины "Спутник V". Гебрейесус и Мурашко также обсудили роль системы первичной медицинской помощи, продвижение здорового образа жизни и борьбу с неинфекционными заболеваниями."ВОЗ очень ценит ведущую роль России и ее финансовую поддержку в этой сфере", — заключил глава организации.Как сообщали в пресс-службе Минздрава, "Спутник V" уже получили миллионы россиян. Препарат формирует устойчивый иммунитет, у него нет серьезных побочных эффектов.
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вакцина "спутник v", тедрос адханом гебрейесус, михаил мурашко, воз, в мире

Глава ВОЗ высоко оценил инвестиции России в науку и борьбу с COVID-19

20:38 07.03.2021 (обновлено: 21:42 07.03.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба АФК "Система"Производство вакцины от COVID-19 на фармацевтическом заводе "Биннофарм"
Производство вакцины от COVID-19 на фармацевтическом заводе Биннофарм - РИА Новости, 1920, 07.03.2021
© РИА Новости / Пресс-служба АФК "Система"
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус положительно оценил вклад России в науку при создании вакцины "Спутник V".

"У меня состоялся конструктивный телефонный разговор с министром здравоохранения России Михаилом Мурашко о реагировании на COVID-19 <...>, а также о вакцине "Спутник V" и ее включении в список лекарств, одобренных ВОЗ для использования в чрезвычайных ситуациях. Я ценю инвестиции России в науку", — написал он в Twitter.

Гебрейесус и Мурашко также обсудили роль системы первичной медицинской помощи, продвижение здорового образа жизни и борьбу с неинфекционными заболеваниями.
"ВОЗ очень ценит ведущую роль России и ее финансовую поддержку в этой сфере", — заключил глава организации.
Как сообщали в пресс-службе Минздрава, "Спутник V" уже получили миллионы россиян. Препарат формирует устойчивый иммунитет, у него нет серьезных побочных эффектов.
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Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Тедрос Адханом ГебрейесусМихаил МурашкоВОЗВ мире
 
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