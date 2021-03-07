https://ria.ru/20210307/voz-1600303244.html

Глава ВОЗ высоко оценил инвестиции России в науку и борьбу с COVID-19

Глава ВОЗ высоко оценил инвестиции России в науку и борьбу с COVID-19

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус положительно оценил вклад России в науку при создании вакцины "Спутник V". РИА Новости, 07.03.2021

2021-03-07T20:38

2021-03-07T20:38

2021-03-07T21:42

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

тедрос адханом гебрейесус

михаил мурашко

воз

в мире

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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус положительно оценил вклад России в науку при создании вакцины "Спутник V". Гебрейесус и Мурашко также обсудили роль системы первичной медицинской помощи, продвижение здорового образа жизни и борьбу с неинфекционными заболеваниями."ВОЗ очень ценит ведущую роль России и ее финансовую поддержку в этой сфере", — заключил глава организации.Как сообщали в пресс-службе Минздрава, "Спутник V" уже получили миллионы россиян. Препарат формирует устойчивый иммунитет, у него нет серьезных побочных эффектов.

https://ria.ru/20210306/yaponiya-1600199791.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", тедрос адханом гебрейесус, михаил мурашко, воз, в мире