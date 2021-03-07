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RT: эстонские школьники готовятся к войне с Россией
RT: эстонские школьники готовятся к войне с Россией
Все больше эстонских подростков проходят подготовку для участия в возможной войне с Россией, рассказали эксперты в беседе с RT. РИА Новости, 07.03.2021
2021-03-07T09:46
2021-03-07T12:28
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Все больше эстонских подростков проходят подготовку для участия в возможной войне с Россией, рассказали эксперты в беседе с RT.Так, министр обороны Эстонии Калле Лаанет ранее отмечал рост числа молодых людей, готовых участвовать в сопротивлении противнику. Согласно результатам соцопросов, их доля выросла с 54 до 63%.По мнению экспертов, в стране наблюдается рост русофобии, которую подогревают официальные власти, пытаясь запугать население опасностью из-вне.Специалист подчеркнул, что с помощью распространения альтернативного взгляда на Россию власти Эстонии пытаются отвлечь граждан от внутренних проблем.Ведущий научный сотрудник Центра европейских исследований Института международных исследований МГИМО Владислав Воротников считает, что Эстония уже не первый год формирует у населения образ России как врага и даже достигла успехов в этом направлении.Ранее министр обороны Эстонии Калле Лаанет заявил, что Москва представляет наибольшую угрозу для безопасности страны.
https://radiosputnik.ria.ru/20210304/estoniya-1599916468.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210224/estoniya-1598730110.html
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россия, мгимо, эстония, в мире

RT: эстонские школьники готовятся к войне с Россией

09:46 07.03.2021 (обновлено: 12:28 07.03.2021)
 
© AP Photo / Liis TreimannПарад эстонских войск в Нарве в день независимости Эстонии
Парад эстонских войск в Нарве в день независимости Эстонии - РИА Новости, 1920, 07.03.2021
© AP Photo / Liis Treimann
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Все больше эстонских подростков проходят подготовку для участия в возможной войне с Россией, рассказали эксперты в беседе с RT.
Так, министр обороны Эстонии Калле Лаанет ранее отмечал рост числа молодых людей, готовых участвовать в сопротивлении противнику. Согласно результатам соцопросов, их доля выросла с 54 до 63%.
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Глава Эстонии призвала говорить с Россией, "какова она есть"
По мнению экспертов, в стране наблюдается рост русофобии, которую подогревают официальные власти, пытаясь запугать население опасностью из-вне.

"Миф об "угрозе с Востока" превратился в навязчивую идею эстонских властей, а благодаря масштабной пропаганде значительная часть населения "заразилась" русофобским алармизмом", — отметил заведующий Центром постсоветских исследований Института экономики РАН Леонид Вардомский.

Специалист подчеркнул, что с помощью распространения альтернативного взгляда на Россию власти Эстонии пытаются отвлечь граждан от внутренних проблем.
Ведущий научный сотрудник Центра европейских исследований Института международных исследований МГИМО Владислав Воротников считает, что Эстония уже не первый год формирует у населения образ России как врага и даже достигла успехов в этом направлении.
Ранее министр обороны Эстонии Калле Лаанет заявил, что Москва представляет наибольшую угрозу для безопасности страны.
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