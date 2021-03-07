https://ria.ru/20210307/vertolet-1600306033.html
Посольство России проверяет данные о крушении вертолета с военными в ЦАР
Посольство России проверяет данные о крушении вертолета с военными в ЦАР
Посольство России в Центральноафриканской республике проверяет публикации в СМИ о крушении в стране вертолета с российскими военным, сообщил РИА Новости посол в РИА Новости, 08.03.2021
2021-03-07T21:17
2021-03-07T21:17
2021-03-08T00:00
владимир титоренко (посол россии в цар )
россия
цар
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/1f/1572235959_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a5bc41c3a978f4f27a0c8fcbe8789aff.jpg
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Посольство России в Центральноафриканской республике проверяет публикации в СМИ о крушении в стране вертолета с российскими военным, сообщил РИА Новости посол в Банги Владимир Титоренко.Он отметил, что руководство инструкторов эти сообщения не подтверждает.Ранее в СМИ появились публикации, что в ЦАР совершил экстренную посадку вертолет с военными специалистами из России.В программе "Вести недели" на канале "Россия 1" показали потерпевшую крушение машину, сообщив, что никто из инструкторов не пострадал.В феврале 2020 года Андрей Кемарский, возглавлявший тогда департамент Африки МИД, рассказал РИА Новости, что в ЦАР вахтовым методом работают порядка 235 военных специалистов, которых Москва с ведомства Совбеза ООН направила в страну для подготовки вооруженных сил и правоохранителей.В конце декабря стало известно, что Россия по просьбе руководства республики командирует в ЦАР дополнительно 300 инструкторов.
https://ria.ru/20210304/samolet-1599976054.html
россия
цар
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/1f/1572235959_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_47d54c4964124f7c5ba52de95d9db429.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир титоренко (посол россии в цар ), россия, цар, в мире