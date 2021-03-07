https://ria.ru/20210307/vaktsinirovanie-1600245013.html
Гастроэнтеролог объяснил, можно ли вакцинироваться при проблемах с ЖКТ
Гастроэнтеролог объяснил, можно ли вакцинироваться при проблемах с ЖКТ
Заболевания органов пищеварения не являются противопоказанием для прививки от коронавируса, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист гастроэнтеролог... РИА Новости, 07.03.2021
2021-03-07T06:36
2021-03-07T06:36
2021-03-07T16:00
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Заболевания органов пищеварения не являются противопоказанием для прививки от коронавируса, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист гастроэнтеролог департамента здравоохранения Москвы, руководитель отдела патологии поджелудочной железы, желчных путей и верхних отделов пищеварительного тракта Московского клинического научно-практического центра имени А. С. Логинова Дмитрий Бордин.По его словам, вопрос, можно ли вакцинироваться при проблемах с желудочно-кишечным трактом, активно обсуждался. Наибольшие дискуссии вызывал вопрос вакцинации больных воспалительными заболеваниями кишечника (ВЗК), однако и здесь, отметил Бордин, достигнуто согласие: в январе вышли международные рекомендации, а вслед за ними в феврале — и Всероссийского общества по изучению воспалительных заболеваний кишечника.Они гласят, что больные ВЗК, в том числе получающие иммуномодифицирующие препараты, могут безопасно вакцинироваться против SARS-CoV-2, сказал специалист. Лучшее время для введения вакцины — при первой же возможности, при этом активность заболевания не должна влиять на сроки вакцинации, добавил Бордин.Эксперт заявил, что только при очень тяжелой атаке заболевания к вопросу о вакцинации можно будет вернуться, когда она будет купирована."Заболевания органов пищеварения не являются противопоказанием для прививки, и ее нужно точно делать", — подчеркнул Бордин.Отвечая на вопрос, есть ли разница, какой именно вакциной стоит прививаться людям с проблемами ЖКТ, врач сказал, что в рекомендациях есть только одно ограничение: больным, получающим иммуносупрессивную терапию, следует избегать применения живых ослабленных вакцин и вакцин на основе реплицирующихся вирусных векторов."В целом любая, какая доступна — такую и делать", — уточнил он.
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье, москва, общество
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости.
Заболевания органов пищеварения не являются противопоказанием для прививки от коронавируса, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист гастроэнтеролог департамента здравоохранения Москвы
, руководитель отдела патологии поджелудочной железы, желчных путей и верхних отделов пищеварительного тракта Московского клинического научно-практического центра имени А. С. Логинова Дмитрий Бордин.
По его словам, вопрос, можно ли вакцинироваться при проблемах с желудочно-кишечным трактом, активно обсуждался. Наибольшие дискуссии вызывал вопрос вакцинации больных воспалительными заболеваниями кишечника (ВЗК), однако и здесь, отметил Бордин, достигнуто согласие: в январе вышли международные рекомендации, а вслед за ними в феврале — и Всероссийского общества по изучению воспалительных заболеваний кишечника.
Они гласят, что больные ВЗК, в том числе получающие иммуномодифицирующие препараты, могут безопасно вакцинироваться против SARS-CoV-2, сказал специалист. Лучшее время для введения вакцины — при первой же возможности, при этом активность заболевания не должна влиять на сроки вакцинации, добавил Бордин.
Эксперт заявил, что только при очень тяжелой атаке заболевания к вопросу о вакцинации можно будет вернуться, когда она будет купирована.
"Заболевания органов пищеварения не являются противопоказанием для прививки, и ее нужно точно делать", — подчеркнул Бордин.
Отвечая на вопрос, есть ли разница, какой именно вакциной стоит прививаться людям с проблемами ЖКТ, врач сказал, что в рекомендациях есть только одно ограничение: больным, получающим иммуносупрессивную терапию, следует избегать применения живых ослабленных вакцин и вакцин на основе реплицирующихся вирусных векторов.
"В целом любая, какая доступна — такую и делать", — уточнил он.