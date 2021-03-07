https://ria.ru/20210307/vaktsinatsiya-1600311755.html

Bloomberg предрек ЕС потерю 100 миллиардов евро из-за "вялой" вакцинации

Bloomberg предрек ЕС потерю 100 миллиардов евро из-за "вялой" вакцинации

Евросоюз может потерять от 50 до 100 миллиардов евро из-за беспокойства инвесторов по поводу "вялых" темпов вакцинации, пишет Bloomberg. РИА Новости, 07.03.2021

2021-03-07T23:01

2021-03-07T23:01

2021-03-07T23:24

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

вакцины

коронавирусы

еврокомиссия

евросоюз

европа

bank of america

вакцинация

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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Евросоюз может потерять от 50 до 100 миллиардов евро из-за беспокойства инвесторов по поводу "вялых" темпов вакцинации, пишет Bloomberg.Как отмечает агентство, борьба с коронавирусом в Европе проходит медленней, чем ожидалось, а это, в свою очередь, приводит к отсрочке восстановления экономики и тормозит работу бизнеса.Кроме того, беспокойство инвесторов вызывает рост заболеваемости COVID-19 в ЕС, так как это может нарушить их стратегии, добавляет Bloomberg со ссылкой на заявления фонда BlackRock Investment и финансового конгломерата Bank of America.Также европейские фонды обеспокоены оттоком капитала, который, как следует из материала, фиксируют в регионе третью неделю подряд."Европа нуждается в ускорении темпов внедрения вакцин, если она хочет победить вирус. <…> В то же время процесс (вакцинации. — Прим. ред.) тормозит бюрократия и противоречивые заявления властей", — цитирует агентство главного стратега фонда Principal Global Investors Симу Шах.Еврокомиссия еще на стадии разработки вакцин законтрактовала порядка 2,3 миллиарда доз для стран — членов союза. Население ЕС составляет около 450 миллионов человек.Пока в Евросоюзе централизовано одобрено применение трех препаратов, с производителями были заключены предварительные контракты. Тем не менее государства столкнулись с недопоставками в нарушение обязательств.

https://ria.ru/20210306/vaktsina-1600167844.html

https://ria.ru/20210307/vaktsina-1600268952.html

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