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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210307/vaktsinatsiya-1600311755.html
Bloomberg предрек ЕС потерю 100 миллиардов евро из-за "вялой" вакцинации
Bloomberg предрек ЕС потерю 100 миллиардов евро из-за "вялой" вакцинации
Евросоюз может потерять от 50 до 100 миллиардов евро из-за беспокойства инвесторов по поводу "вялых" темпов вакцинации, пишет Bloomberg. РИА Новости, 07.03.2021
2021-03-07T23:01
2021-03-07T23:24
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
вакцины
коронавирусы
еврокомиссия
евросоюз
европа
bank of america
вакцинация
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Евросоюз может потерять от 50 до 100 миллиардов евро из-за беспокойства инвесторов по поводу "вялых" темпов вакцинации, пишет Bloomberg.Как отмечает агентство, борьба с коронавирусом в Европе проходит медленней, чем ожидалось, а это, в свою очередь, приводит к отсрочке восстановления экономики и тормозит работу бизнеса.Кроме того, беспокойство инвесторов вызывает рост заболеваемости COVID-19 в ЕС, так как это может нарушить их стратегии, добавляет Bloomberg со ссылкой на заявления фонда BlackRock Investment и финансового конгломерата Bank of America.Также европейские фонды обеспокоены оттоком капитала, который, как следует из материала, фиксируют в регионе третью неделю подряд."Европа нуждается в ускорении темпов внедрения вакцин, если она хочет победить вирус. &lt;…&gt; В то же время процесс (вакцинации. — Прим. ред.) тормозит бюрократия и противоречивые заявления властей", — цитирует агентство главного стратега фонда Principal Global Investors Симу Шах.Еврокомиссия еще на стадии разработки вакцин законтрактовала порядка 2,3 миллиарда доз для стран — членов союза. Население ЕС составляет около 450 миллионов человек.Пока в Евросоюзе централизовано одобрено применение трех препаратов, с производителями были заключены предварительные контракты. Тем не менее государства столкнулись с недопоставками в нарушение обязательств.
https://ria.ru/20210306/vaktsina-1600167844.html
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коронавирус covid-19, вакцины, коронавирусы, еврокомиссия, евросоюз, европа, bank of america, вакцинация, в мире, экономика

Bloomberg предрек ЕС потерю 100 миллиардов евро из-за "вялой" вакцинации

23:01 07.03.2021 (обновлено: 23:24 07.03.2021)
 
© AP Photo / Jae C. HongМедицинский сотрудник готовит вакцину Pfizer-BioNTech COVID-19
Медицинский сотрудник готовит вакцину Pfizer-BioNTech COVID-19 - РИА Новости, 1920, 07.03.2021
© AP Photo / Jae C. Hong
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Евросоюз может потерять от 50 до 100 миллиардов евро из-за беспокойства инвесторов по поводу "вялых" темпов вакцинации, пишет Bloomberg.
Как отмечает агентство, борьба с коронавирусом в Европе проходит медленней, чем ожидалось, а это, в свою очередь, приводит к отсрочке восстановления экономики и тормозит работу бизнеса.
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Кроме того, беспокойство инвесторов вызывает рост заболеваемости COVID-19 в ЕС, так как это может нарушить их стратегии, добавляет Bloomberg со ссылкой на заявления фонда BlackRock Investment и финансового конгломерата Bank of America.
Также европейские фонды обеспокоены оттоком капитала, который, как следует из материала, фиксируют в регионе третью неделю подряд.
"Европа нуждается в ускорении темпов внедрения вакцин, если она хочет победить вирус. <…> В то же время процесс (вакцинации. — Прим. ред.) тормозит бюрократия и противоречивые заявления властей", — цитирует агентство главного стратега фонда Principal Global Investors Симу Шах.
Еврокомиссия еще на стадии разработки вакцин законтрактовала порядка 2,3 миллиарда доз для стран — членов союза. Население ЕС составляет около 450 миллионов человек.
Пока в Евросоюзе централизовано одобрено применение трех препаратов, с производителями были заключены предварительные контракты. Тем не менее государства столкнулись с недопоставками в нарушение обязательств.
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