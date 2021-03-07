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Белоруссия запустит производство вакцины "Спутник V" в конце марта
Белоруссия запустит производство вакцины "Спутник V" в конце марта
Белоруссия запустит промышленное производство вакцины от коронавируса "Спутник V" 30-31 марта, пробная партия этого препарата уже проходит экспертизу в РФ,... РИА Новости, 07.03.2021
2021-03-07T21:03
2021-03-07T23:19
министерство здравоохранения белоруссии
российский фонд прямых инвестиций
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
белоруссия
в мире
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МИНСК, 7 мар - РИА Новости. Белоруссия запустит промышленное производство вакцины от коронавируса "Спутник V" 30-31 марта, пробная партия этого препарата уже проходит экспертизу в РФ, заявил замминистра здравоохранения республики Дмитрий Чередниченко.По словам замминистра, сейчас в республике стоит задача привить своих граждан от коронавируса, после чего можно будет начать и экспорт вакцины."В настоящее время "Спутник V" - это та вакцина, которая действительно обладает наиболее высокой эффективностью. По количеству побочных эффектов – они совсем минимальны. Поэтому мы сейчас работаем с вакциной "Спутник V", с Sinopharm - китайской вакциной, но не забываем и про других производителей… Поэтому переговоры ведутся, держим на контроле эту ситуацию", - заметил Чередниченко.Он не исключил, что в будущем на белорусских фармацевтических предприятиях начнут разливать и другие вакцины от коронавируса, которые докажут свою эффективность. "Почему нет? Локализация открыта для всех", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. Замглавы минздрава также добавил, что массовую вакцинацию от COVID-19 в Белоруссии начнут в апреле.Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции пандемией. Суточный прирост выявленных случаев коронавируса в Белоруссии сейчас заметно выше по сравнению с летом и первой волной заболеваемости. Между тем минздрав заявил, что уровень выявленных случаев COVID-19 ниже прогноза.В конце декабря Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что Белоруссия первой после РФ запустила вакцинацию населения от COVID-19 российской вакциной "Спутник V". В феврале в Белоруссию также прибыла первая партия китайской вакцины в размере 100 тысяч доз. Как сообщал глава минздрава Белоруссии Дмитрий Пиневич, до конца весны в стране вакцинами иностранного производства планируется привить 1,2 миллиона человек, а затем выйти на показатель в 5,5 миллиона вакцинированных. Согласно официальной статистике, население Белоруссии на 1 апреля 2020 года составляло около 9,4 миллиона человек.
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министерство здравоохранения белоруссии, российский фонд прямых инвестиций, вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, белоруссия, в мире

Белоруссия запустит производство вакцины "Спутник V" в конце марта

21:03 07.03.2021 (обновлено: 23:19 07.03.2021)
 
© Sputnik / Владислав Воднев / Перейти в фотобанкПроизводство вакцины Sputnik V в "Карагандинском фармацевтическом комплексе"
Производство вакцины Sputnik V в Карагандинском фармацевтическом комплексе - РИА Новости, 1920, 07.03.2021
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МИНСК, 7 мар - РИА Новости. Белоруссия запустит промышленное производство вакцины от коронавируса "Спутник V" 30-31 марта, пробная партия этого препарата уже проходит экспертизу в РФ, заявил замминистра здравоохранения республики Дмитрий Чередниченко.

"Двадцать шестого февраля выпущена первая партия, так называемая валидационная партия (вакцины "Спутник V") – 15 тысяч ампул, которые сейчас проходят в российском институте (имени) Гамалеи экспертизу на устойчивость, эффективность и так далее. И с 30-31 марта мы начнем уже производить вакцину и планируется, что … (это будет) 500 тысяч доз ежемесячно", - сказал Чередниченко в интервью телеканалу ОНТ, которое показано в воскресенье.

По словам замминистра, сейчас в республике стоит задача привить своих граждан от коронавируса, после чего можно будет начать и экспорт вакцины.
"В настоящее время "Спутник V" - это та вакцина, которая действительно обладает наиболее высокой эффективностью. По количеству побочных эффектов – они совсем минимальны. Поэтому мы сейчас работаем с вакциной "Спутник V", с Sinopharm - китайской вакциной, но не забываем и про других производителей… Поэтому переговоры ведутся, держим на контроле эту ситуацию", - заметил Чередниченко.
Здание штаб-квартиры Всемирной организации здравоохранения - РИА Новости, 1920, 05.03.2021
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Он не исключил, что в будущем на белорусских фармацевтических предприятиях начнут разливать и другие вакцины от коронавируса, которые докажут свою эффективность. "Почему нет? Локализация открыта для всех", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. Замглавы минздрава также добавил, что массовую вакцинацию от COVID-19 в Белоруссии начнут в апреле.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции пандемией. Суточный прирост выявленных случаев коронавируса в Белоруссии сейчас заметно выше по сравнению с летом и первой волной заболеваемости. Между тем минздрав заявил, что уровень выявленных случаев COVID-19 ниже прогноза.
В конце декабря Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что Белоруссия первой после РФ запустила вакцинацию населения от COVID-19 российской вакциной "Спутник V". В феврале в Белоруссию также прибыла первая партия китайской вакцины в размере 100 тысяч доз. Как сообщал глава минздрава Белоруссии Дмитрий Пиневич, до конца весны в стране вакцинами иностранного производства планируется привить 1,2 миллиона человек, а затем выйти на показатель в 5,5 миллиона вакцинированных. Согласно официальной статистике, население Белоруссии на 1 апреля 2020 года составляло около 9,4 миллиона человек.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа 2020, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
 
Распространение коронавирусаМинистерство здравоохранения БелоруссииРоссийский фонд прямых инвестицийВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19БелоруссияВ мире
 
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