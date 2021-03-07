https://ria.ru/20210307/vaktsina-1600305032.html

Белоруссия запустит производство вакцины "Спутник V" в конце марта

Белоруссия запустит производство вакцины "Спутник V" в конце марта

Белоруссия запустит промышленное производство вакцины от коронавируса "Спутник V" 30-31 марта, пробная партия этого препарата уже проходит экспертизу в РФ,... РИА Новости, 07.03.2021

2021-03-07T21:03

2021-03-07T21:03

2021-03-07T23:19

министерство здравоохранения белоруссии

российский фонд прямых инвестиций

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

белоруссия

в мире

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МИНСК, 7 мар - РИА Новости. Белоруссия запустит промышленное производство вакцины от коронавируса "Спутник V" 30-31 марта, пробная партия этого препарата уже проходит экспертизу в РФ, заявил замминистра здравоохранения республики Дмитрий Чередниченко.По словам замминистра, сейчас в республике стоит задача привить своих граждан от коронавируса, после чего можно будет начать и экспорт вакцины."В настоящее время "Спутник V" - это та вакцина, которая действительно обладает наиболее высокой эффективностью. По количеству побочных эффектов – они совсем минимальны. Поэтому мы сейчас работаем с вакциной "Спутник V", с Sinopharm - китайской вакциной, но не забываем и про других производителей… Поэтому переговоры ведутся, держим на контроле эту ситуацию", - заметил Чередниченко.Он не исключил, что в будущем на белорусских фармацевтических предприятиях начнут разливать и другие вакцины от коронавируса, которые докажут свою эффективность. "Почему нет? Локализация открыта для всех", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. Замглавы минздрава также добавил, что массовую вакцинацию от COVID-19 в Белоруссии начнут в апреле.Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции пандемией. Суточный прирост выявленных случаев коронавируса в Белоруссии сейчас заметно выше по сравнению с летом и первой волной заболеваемости. Между тем минздрав заявил, что уровень выявленных случаев COVID-19 ниже прогноза.В конце декабря Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что Белоруссия первой после РФ запустила вакцинацию населения от COVID-19 российской вакциной "Спутник V". В феврале в Белоруссию также прибыла первая партия китайской вакцины в размере 100 тысяч доз. Как сообщал глава минздрава Белоруссии Дмитрий Пиневич, до конца весны в стране вакцинами иностранного производства планируется привить 1,2 миллиона человек, а затем выйти на показатель в 5,5 миллиона вакцинированных. Согласно официальной статистике, население Белоруссии на 1 апреля 2020 года составляло около 9,4 миллиона человек.

https://ria.ru/20210305/koronavirus-1600049805.html

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министерство здравоохранения белоруссии, российский фонд прямых инвестиций, вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, белоруссия, в мире