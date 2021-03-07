https://ria.ru/20210307/usloviya-1600256123.html

Мишустин упростил правила использования маткапитала для улучшения жилья

Мишустин упростил правила использования маткапитала для улучшения жилья

Правительство упростило правила, позволяющие направлять материнский капитал на улучшение жилищных условий. Постановление об этом подписал премьер-министр Михаил РИА Новости, 07.03.2021

2021-03-07T10:07

2021-03-07T10:07

2021-03-07T11:22

жилье

федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)

общество

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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Правительство упростило правила, позволяющие направлять материнский капитал на улучшение жилищных условий. Постановление об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабмина.Речь идет о тех случаях, когда маткапитал используют для компенсации затрат при строительстве или реконструкции дома. Теперь родителям не нужно будет представлять в Пенсионный фонд сведения из акта строительных работ, достаточно будет выписки из Росреестра о том, что земельный участок и построенный на нем дом находятся в их собственности.В правительстве напомнили, что с апреля прошлого года заявки на материнский капитал подавать не нужно — сертификат оформляется автоматически и после рождения ребенка приходит в личный кабинет матери на портале госуслуг.С этого года маткапитал на первого ребенка увеличили до 483 882 рублей, а на второго — до 639 432 рублей. Эти деньги можно направить на покупку или строительство жилья, оплату обучения, на накопительную часть пенсии матери, товары и услуги для детей-инвалидов. Семьи с доходом ниже двух прожиточных минимумов на человека могут потратить маткапитал на ежемесячные выплаты на второго ребенка до тех пор, пока ему не исполнится три года.

https://ria.ru/20210217/matkapital-1597832325.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жилье, федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр), общество