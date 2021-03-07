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Мишустин упростил правила использования маткапитала для улучшения жилья
Мишустин упростил правила использования маткапитала для улучшения жилья
Правительство упростило правила, позволяющие направлять материнский капитал на улучшение жилищных условий. Постановление об этом подписал премьер-министр Михаил РИА Новости, 07.03.2021
2021-03-07T10:07
2021-03-07T11:22
жилье
федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)
общество
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Правительство упростило правила, позволяющие направлять материнский капитал на улучшение жилищных условий. Постановление об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабмина.Речь идет о тех случаях, когда маткапитал используют для компенсации затрат при строительстве или реконструкции дома. Теперь родителям не нужно будет представлять в Пенсионный фонд сведения из акта строительных работ, достаточно будет выписки из Росреестра о том, что земельный участок и построенный на нем дом находятся в их собственности.В правительстве напомнили, что с апреля прошлого года заявки на материнский капитал подавать не нужно — сертификат оформляется автоматически и после рождения ребенка приходит в личный кабинет матери на портале госуслуг.С этого года маткапитал на первого ребенка увеличили до 483 882 рублей, а на второго — до 639 432 рублей. Эти деньги можно направить на покупку или строительство жилья, оплату обучения, на накопительную часть пенсии матери, товары и услуги для детей-инвалидов. Семьи с доходом ниже двух прожиточных минимумов на человека могут потратить маткапитал на ежемесячные выплаты на второго ребенка до тех пор, пока ему не исполнится три года.
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жилье, федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр), общество

Мишустин упростил правила использования маткапитала для улучшения жилья

10:07 07.03.2021 (обновлено: 11:22 07.03.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкГосударственный сертификат на материнский капитал
Государственный сертификат на материнский капитал - РИА Новости, 1920, 07.03.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Правительство упростило правила, позволяющие направлять материнский капитал на улучшение жилищных условий. Постановление об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабмина.
Речь идет о тех случаях, когда маткапитал используют для компенсации затрат при строительстве или реконструкции дома. Теперь родителям не нужно будет представлять в Пенсионный фонд сведения из акта строительных работ, достаточно будет выписки из Росреестра о том, что земельный участок и построенный на нем дом находятся в их собственности.
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В правительстве напомнили, что с апреля прошлого года заявки на материнский капитал подавать не нужно — сертификат оформляется автоматически и после рождения ребенка приходит в личный кабинет матери на портале госуслуг.
С этого года маткапитал на первого ребенка увеличили до 483 882 рублей, а на второго — до 639 432 рублей. Эти деньги можно направить на покупку или строительство жилья, оплату обучения, на накопительную часть пенсии матери, товары и услуги для детей-инвалидов. Семьи с доходом ниже двух прожиточных минимумов на человека могут потратить маткапитал на ежемесячные выплаты на второго ребенка до тех пор, пока ему не исполнится три года.
 
ЖильеФедеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр)Общество
 
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