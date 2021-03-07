https://ria.ru/20210307/uscherb-1600238666.html

Росрыболовство оценит ущерб природе на месте аварии под Нижневартовском

Росрыболовство оценит ущерб природе на месте аварии под Нижневартовском

Росрыболовство направило группу специалистов на место аварии на трубопроводе с возгоранием на реке Оби под Нижневартовском, чтобы оценить возможный ущерб водным РИА Новости, 07.03.2021

2021-03-07T00:42

2021-03-07T00:42

2021-03-07T00:42

россия

светлана радионова

федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

москва

обь

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/1c/1577884238_0:245:3071:1972_1920x0_80_0_0_de6ca7ce6da8671f40ff746ed0067d05.jpg

МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Росрыболовство направило группу специалистов на место аварии на трубопроводе с возгоранием на реке Оби под Нижневартовском, чтобы оценить возможный ущерб водным биологическим ресурсам, говорится в сообщении ведомства.В состав оперативной группы вошли представители центрального аппарата Росрыболовства, Нижнеобского территориального управления, а также региональных отделений Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) и Главного бассейнового управления по рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов (ФГБУ "Главрыбвод")."Работы по оценке ущерба начнутся уже 7 марта", - добавляет ведомство.Ранее глава Росприроднадзора Светлана Радионова в своем аккаунте в Instagram написала, что в субботу под Нижневартовском в ХМАО обнаружен пожар в акватории Оби. Предположительно, произошла авария на подводном трубопроводе, отмечала она. По словам Радионовой, Росприроднадзор следит за ситуацией, в ближайшее время на место происшествия прибудут инспекторы службы, чтобы установить причины ЧП и оценить вред экологии.В компании "СибурТюменьГаз" уточнили, что на подводном участке продуктопровода "произошел пропуск широкой фракции легких углеводородов", возникло кратковременное возгорание. Участок оперативно локализован, от места возгорания до ближайшего населенного пункта около 44 километров, рисков для населения и окружающей среды нет, идет утилизация оставшихся углеводородов.

https://ria.ru/20210226/priisk-1599050092.html

россия

москва

обь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, светлана радионова, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство), федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), москва, обь, происшествия