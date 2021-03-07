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Росрыболовство оценит ущерб природе на месте аварии под Нижневартовском
Росрыболовство оценит ущерб природе на месте аварии под Нижневартовском
Росрыболовство направило группу специалистов на место аварии на трубопроводе с возгоранием на реке Оби под Нижневартовском, чтобы оценить возможный ущерб водным РИА Новости, 07.03.2021
2021-03-07T00:42
2021-03-07T00:42
россия
светлана радионова
федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
москва
обь
происшествия
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Росрыболовство направило группу специалистов на место аварии на трубопроводе с возгоранием на реке Оби под Нижневартовском, чтобы оценить возможный ущерб водным биологическим ресурсам, говорится в сообщении ведомства.В состав оперативной группы вошли представители центрального аппарата Росрыболовства, Нижнеобского территориального управления, а также региональных отделений Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) и Главного бассейнового управления по рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов (ФГБУ "Главрыбвод")."Работы по оценке ущерба начнутся уже 7 марта", - добавляет ведомство.Ранее глава Росприроднадзора Светлана Радионова в своем аккаунте в Instagram написала, что в субботу под Нижневартовском в ХМАО обнаружен пожар в акватории Оби. Предположительно, произошла авария на подводном трубопроводе, отмечала она. По словам Радионовой, Росприроднадзор следит за ситуацией, в ближайшее время на место происшествия прибудут инспекторы службы, чтобы установить причины ЧП и оценить вред экологии.В компании "СибурТюменьГаз" уточнили, что на подводном участке продуктопровода "произошел пропуск широкой фракции легких углеводородов", возникло кратковременное возгорание. Участок оперативно локализован, от места возгорания до ближайшего населенного пункта около 44 километров, рисков для населения и окружающей среды нет, идет утилизация оставшихся углеводородов.
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россия, светлана радионова, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство), федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), москва, обь, происшествия

Росрыболовство оценит ущерб природе на месте аварии под Нижневартовском

00:42 07.03.2021
 
© РИА Новости / Александр КряжевЖелезнодорожный мост через реку Обь, по которому проходит Транссибирская железнодорожная магистраль
Железнодорожный мост через реку Обь, по которому проходит Транссибирская железнодорожная магистраль - РИА Новости, 1920, 07.03.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Росрыболовство направило группу специалистов на место аварии на трубопроводе с возгоранием на реке Оби под Нижневартовском, чтобы оценить возможный ущерб водным биологическим ресурсам, говорится в сообщении ведомства.
"Росрыболовство направило группу специалистов на место аварии на трубопроводе "СибурТюменьГаз" в районе Нижневартовска для оценки возможного ущерба водным биоресурсам", - говорится в сообщении.
В состав оперативной группы вошли представители центрального аппарата Росрыболовства, Нижнеобского территориального управления, а также региональных отделений Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) и Главного бассейнового управления по рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов (ФГБУ "Главрыбвод").
"Работы по оценке ущерба начнутся уже 7 марта", - добавляет ведомство.
Ранее глава Росприроднадзора Светлана Радионова в своем аккаунте в Instagram написала, что в субботу под Нижневартовском в ХМАО обнаружен пожар в акватории Оби. Предположительно, произошла авария на подводном трубопроводе, отмечала она. По словам Радионовой, Росприроднадзор следит за ситуацией, в ближайшее время на место происшествия прибудут инспекторы службы, чтобы установить причины ЧП и оценить вред экологии.
В компании "СибурТюменьГаз" уточнили, что на подводном участке продуктопровода "произошел пропуск широкой фракции легких углеводородов", возникло кратковременное возгорание. Участок оперативно локализован, от места возгорания до ближайшего населенного пункта около 44 километров, рисков для населения и окружающей среды нет, идет утилизация оставшихся углеводородов.
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РоссияСветлана РадионоваФедеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство)Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)МоскваОбьПроисшествия
 
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