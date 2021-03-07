https://ria.ru/20210307/ukraina-1600069943.html

"Теневой властелин страны". Кто на самом деле правит Украиной

"Теневой властелин страны". Кто на самом деле правит Украиной

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков предложил не отдавать России русский язык. Заодно поспорил с Офисом президента Зеленского о легализации марихуаны... РИА Новости, 07.03.2021

2021-03-07T08:00

2021-03-07T08:00

2021-03-07T08:02

арсен аваков

верховная рада украины

владимир зеленский

украина

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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости, Антон Лисицын. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков предложил не отдавать России русский язык. Заодно поспорил с Офисом президента Зеленского о легализации марихуаны. Ранее глава МВД заявлял, что говорит по-русски, когда ему удобно, и позволял себе независимые высказывания. Почему он занимает особую позицию по вопросам, которые волнуют украинское общество, разбиралось РИА Новости. Надоели со своим национализмом Журналист Дмитрий Гордон спросил Авакова, может ли Киев запустить процесс закрытия российских каналов по всему миру. Министр ответил: "Я бы лучше сделал по-другому. Я бы инициировал, чтобы наши телеканалы, в том числе русскоязычные, вещали везде. Русский язык, или, как я его называю, слобожанский язык, в нашем случае не принадлежит России".Аваков добавил, что не намерен отдавать кому-то русский язык и русскую культуру — это заявление если и не противоречит напрямую официальному курсу, то, как минимум, демонстрирует альтернативную позицию. Тем более что с января, согласно очередному закону об украинизации, "мовой" надлежит пользоваться и в сфере обслуживания. Это привело к новым сообщениям о конфликтах на языковой почве. В Одессе "борец за мову" Сергей Бригар нашел приключений в трамвае. Услышав от пассажира слова "До чего эти придурки домайданились", он в грубой форме сделал замечание. Дальше все развивалось неблагоприятно для активиста — большинство поддержало противника Майдана. Бригару объявили, что такие, как он "***** (надоели — нецензурн.) со своим национализмом". "Нечего нам на мове шпрехать, тут тебе не Львов", — шумели одесситы. В ситуации, когда язык — фактически маркер определенной позиции, Аваков непринужденно признает, что предпочитает говорить по-русски, а на "мове" изъясняется только на заседаниях кабмина. Еще в 2019-м он высказывал мысль о правах украинцев на русский язык. "Мы должны уважать тех наших граждан — наших, а не русских, — которые привыкли читать, думать и излагать мысли на русском языке", — подчеркивал глава МВД. В интервью Дмитрию Гордону министр сделал еще одно заявление, которое идет вразрез с политикой правительства. В прошлом году депутаты Верховной рады от пропрезидентской партии "Слуга народа" подготовили три законопроекта о легализации марихуаны. Это случилось после инициированного Владимиром Зеленским опроса. По его итогам, большинство респондентов поддержали введение медицинского каннабиса в законный оборот. Главе МВД это не нравится. "Я не против, чтобы каннабиноиды выдавали по рецепту, — сообщил Аваков. — Но категорически против, чтобы марихуану разрешили выращивать где-то на подоконнике и при необходимости покуривать. Потому что марихуана — открытая дорога к более тяжелым наркотикам". Министр вообще высказывает мнения свободно — даже когда в оценке событий расходится с патриотическим лагерем. Скандально известный Сергей Стерненко получил семь лет за разбойное нападение на депутата райсовета Сергея Щербича, которого похитили и пытали. После этого националисты возвели Стерненко в культовые фигуры. Стычки между его сторонниками и полицейскими проходили у Офиса президента в Киеве. Но Аваков отказался записывать активиста в герои. "Если говорим о том же Стерненко, то в чем же его героизм? Может, он на фронте был? Может, он в самые тяжелые моменты на Майдане в 2014 году был? Нет", — говорил министр в беседе с журналистом Натальей Мосейчук. На нынешнем посту ему трудно, но оставлять министерское кресло он не собирается. "Это горячая сковородка, это несчастья круглый год, это несладкая ситуация и несладкое место, — признавался Аваков. — Но для меня, если я нахожу мотивацию как государственник прежде всего, это ок". Не первый и не второйПока ему хватает авторитета, чтобы влиять на кадровые решения в стране. В середине февраля Офис президента пытался убрать приставку "и.о." перед должностью главы Минэнерго Юрия Витренко, а заодно сделать того первым вице-премьером. Рада идею не приняла — как сообщала "Страна.ua", в поддержке отказали депутаты, контролируемые министром внутренних дел. А самому Витренко пришлось оправдываться, что он с Аваковым никак не связан. Депутат Верховной рады седьмого и восьмого созывов Евгений Мураев считает, что Аваков — не единственный в стране политик, который рассуждает о русском языке: "Русский — от слова "Русь", русский — один из шести языков общения ООН, на нем говорят порядка трехсот миллионов". "Аваков — не первый человек, но и не второй, — продолжает он. — Мы прекрасно понимаем, что глава МВД контролирует много всего, в том числе и половину кабмина. Может ли он себе позволить такие высказывания? Может! Кто ж ему запретит. Он ведь командует всеми парамилитарными формированиями, которые борются за чистоту расы в республике". Действительно, перед президентскими выборами 2019-го Аваков демонстративно отказался от поддержки Петра Порошенко и фактически взял сторону его соперника — Зеленского. Активисты "Нацкорпуса", связанного с МВД, митинговали против Порошенко. Дело зашло далеко: однажды активисты прогнали главу государства со сцены, а лидер "Нацкорпуса" Андрей Билецкий уверял, что Порошенко заказал его убийство днепропетровскому криминальному авторитету. Свободную позицию в отношении русского языка Сергей В. объясняет тем, что Аваков может себе позволить игнорировать ограничения для обычных граждан, но, кроме того, у министра есть и политические виды. "Националистическая парадигма на него не распространяется. Он теневой властелин Украины. А русский язык начал двигать, поскольку почувствовал: нет помощи от заокеанских друзей, надо осторожно идти в сторону России". По словам Сергея, министр внутренних дел рассматривает русскоязычный электорат как опору в политической карьере. У поддержки закрытия оппозиционных каналов, как ни парадоксально, причины те же — глава МВД не терпит конкурентов. "Он не прочь запустить собственные каналы на русском языке. Позиции политиков Юго-Востока он методично уничтожал, теперь же готов сам возглавить дело. "Соросята" (уничижительная кличка политиков, которых связывают с американским бизнесменом Джорджем Соросом. — Прим. ред.) думали, что это они отобрали лицензии у антивластных СМИ, но без согласия или нейтралитета Авакова у них бы ничего не получилось. Сам он вряд ли пойдет вперед как политик, у него страшный антирейтинг. Но создать партию, ориентированную на электорат Юга и Востока, вполне способен", — полагает Сергей. По его словам, Аваков, если захочет, "переловит стерненок, билецких и прочих активистов, пересажает их, надев ошейники". А наивные граждане останутся с армией, мовой и верой — лозунгом националистов и бывшего президента Порошенко.

https://radiosputnik.ria.ru/20201026/ukraina-1581510452.html

https://ria.ru/20210302/avakov-1599677174.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

арсен аваков, верховная рада украины, владимир зеленский, украина