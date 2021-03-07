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Испанское СМИ заявило о новой угрозе для Европы
Испанское СМИ заявило о новой угрозе для Европы
Пандемия и вынужденная самоизоляция в Испании и в ряде других европейских стран привели к резкому спаду рождаемости, пишет El Pais. РИА Новости, 07.03.2021
2021-03-07T21:57
2021-03-07T21:57
2021-03-07T22:21
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Пандемия и вынужденная самоизоляция в Испании и в ряде других европейских стран привели к резкому спаду рождаемости, пишет El Pais. Так, по данным газеты, в Испании уровень рождаемости в декабре и январе по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года сократился на 22,6 процента."Пока у нас есть данные только за два месяца 2021 года. Этого мало, чтобы сделать точный прогноз на целый год, но уже сейчас ясно, что спад ожидается сильным", — цитирует El Pais директора института Национального исследовательского совета Диего Рамиро.Как отмечается, подобная ситуация наблюдается и в других европейских странах. В декабре в Италии количество новорожденных по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилось на 21,6 процента. Во Франции в январе уровень рождаемости упал на 13 процентов, пишет газета. Среди основных факторов, заставивших людей временно отложить решение о создании семьи, авторы публикации выделили резкое сокращение рабочих мест и высокую смертность от коронавирусной инфекции.
https://ria.ru/20210302/koronavirus-1599671046.html
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здоровье, испания, общество, в мире
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости.
Пандемия и вынужденная самоизоляция в Испании
и в ряде других европейских стран привели к резкому спаду рождаемости, пишет El Pais
.
Так, по данным газеты, в Испании уровень рождаемости в декабре и январе по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года сократился на 22,6 процента.
"Пока у нас есть данные только за два месяца 2021 года. Этого мало, чтобы сделать точный прогноз на целый год, но уже сейчас ясно, что спад ожидается сильным", — цитирует El Pais директора института Национального исследовательского совета Диего Рамиро.
Как отмечается, подобная ситуация наблюдается и в других европейских странах. В декабре в Италии
количество новорожденных по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилось на 21,6 процента. Во Франции
в январе уровень рождаемости упал на 13 процентов, пишет газета.
Среди основных факторов, заставивших людей временно отложить решение о создании семьи, авторы публикации выделили резкое сокращение рабочих мест и высокую смертность от коронавирусной инфекции.