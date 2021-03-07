https://ria.ru/20210307/ucheniya-1600247058.html

Минобороны рассказало о совместных учениях России и Белоруссии в марте

Минобороны рассказало о совместных учениях России и Белоруссии в марте

Россия и Белоруссия проведут в марте два совместных тактических учения Воздушно-десантных войск РФ и Сил специальных операций вооруженных сил Белоруссии,... РИА Новости, 07.03.2021

2021-03-07T07:47

2021-03-07T07:47

2021-03-07T07:47

союзное государство

россия

воздушно-десантные войска россии

ми-24

минская область

москва

ульяновская область

белоруссия

совместные учения россии и белоруссии "запад-2009"

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Россия и Белоруссия проведут в марте два совместных тактических учения Воздушно-десантных войск РФ и Сил специальных операций вооруженных сил Белоруссии, сообщили в воскресенье журналистам в Минобороны РФ.На российском полигоне Поливно маневры пройдут 9-20 марта и будут посвящены миротворческой тематике. Руководить учениями будет командир Ульяновского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения ВДВ полковник Владимир Селивёрстов.Прибытие подразделения Сил специальных операций Белоруссии на эти учения ожидается 9 марта. В течение недели пройдет боевое слаживание сводного подразделения двух стран, активная фаза маневров пройдет с 16 по 19 марта "Всего в учении будет задействовано более 400 военнослужащих и около 100 единиц боевой и специальной техники Ульяновского соединения, от белорусской стороны более 80 военнослужащих отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения Сил специальных операций вооруженных сил Республики Беларусь, дислоцированного в городе Бресте", - уточнили в Минобороны.Кроме того, в маневрах задействуют два ударных вертолета Ми-24 и шесть транспортно-боевых Ми-8АМТШ Центрального военного округа РФ."Параллельно, в период с 15 по 27 марта, на полигоне Осиповичский в Минской области Республики Беларусь пройдет совместное белорусско-российское тактическое учение", - сообщили в ведомстве.На маневрах в Белоруссии подразделения российских и белорусских десантников отработают совместные действия усиленного парашютно-десантного батальона в обороне и наступлении днем и ночью. От РФ в этих учениях примут участие около 90 военнослужащих гвардейского Черноморского десантно-штурмового полка Псковского гвардейского соединение ВДВ, от Белоруссии более 400 человек личного состава и около 100 единиц боевой и специальной техники Витебского отдельного гвардейского воздушно-десантного соединения.

https://ria.ru/20201221/ucheniya-1590223679.html

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ульяновская область

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россия, воздушно-десантные войска россии, ми-24, минская область, москва, ульяновская область, белоруссия, совместные учения россии и белоруссии "запад-2009", безопасность