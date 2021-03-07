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Туризм
https://ria.ru/20210307/turisty-1600057818.html
Эксперты рассказали, куда туристы отправятся на 8 Марта
Эксперты рассказали, куда туристы отправятся на 8 Марта
Определены самые популярные направления для турпоездок на праздничные выходные c 6 по 8 марта, сообщает Ostrovok.ru. РИА Новости, 07.03.2021
2021-03-07T04:00
2021-03-07T04:00
туристы
екатеринбург
туризм
дубай
туризм
анталья (провинция)
новости - туризм
хургада
шарм-эш-шейх
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Определены самые популярные направления для турпоездок на праздничные выходные c 6 по 8 марта, сообщает Ostrovok.ru.В тройку самых востребованных маршрутов у самостоятельных туристов вошли Москва и Санкт-Петербург, на третьей строчке — Стамбул. Причем интерес к турецкому направлению оказался настолько высок, что количество бронирований отелей пользователями сервиса на 70 процентов превысило аналогичные показатели прошлого года.В среднем туристы бронируют гостиницы в российских городах на три ночи и платят за это 4,3 тысячи рублей в сутки на двоих. За год стоимость проживания выросла на треть, отметили специалисты компании.Траты на проживание ниже всего в Екатеринбурге — две тысячи рублей за ночь за номер на двоих. В Краснодаре средняя цена выше на 200 рублей, в Ярославле и Казани — на 500 рублей. Сутки в отеле Санкт-Петербурга обойдутся в среднем в 3,6 тысячи рублей, Иркутска — 3,9 тысячи рублей, Калининграда — четыре тысячи рублей, в Москве и Сочи — еще на 100 рублей дороже.За границей для путешественников из России дешевле всего стоит проживание в гостиницах Хургады — в среднем 5,4 тысячи рублей в сутки. В Шарм-эш-Шейхе и Анталье — на 100 рублей дороже. За отель в Стамбуле туристы платят в среднем 7,5 тысячи рублей в сутки, а в Дубае — 10,7 тысячи рублей.
https://ria.ru/20210305/oteli-1599951345.html
екатеринбург
дубай
анталья (провинция)
хургада
шарм-эш-шейх
москва
сочи
иркутск
стамбул
ярославль
санкт-петербург
калининград
казань
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туристы, екатеринбург, дубай, туризм, анталья (провинция), новости - туризм, хургада, шарм-эш-шейх, москва, сочи, иркутск, стамбул, ярославль, санкт-петербург, калининград, казань, 8 марта

Эксперты рассказали, куда туристы отправятся на 8 Марта

04:00 07.03.2021
 
© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкСотрудница санатория "Знание" в Сочи готовит номер к приему гостей
Сотрудница санатория Знание в Сочи готовит номер к приему гостей - РИА Новости, 1920, 07.03.2021
© РИА Новости / Артур Лебедев
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Определены самые популярные направления для турпоездок на праздничные выходные c 6 по 8 марта, сообщает Ostrovok.ru.
В тройку самых востребованных маршрутов у самостоятельных туристов вошли Москва и Санкт-Петербург, на третьей строчке — Стамбул. Причем интерес к турецкому направлению оказался настолько высок, что количество бронирований отелей пользователями сервиса на 70 процентов превысило аналогичные показатели прошлого года.
В среднем туристы бронируют гостиницы в российских городах на три ночи и платят за это 4,3 тысячи рублей в сутки на двоих. За год стоимость проживания выросла на треть, отметили специалисты компании.
Траты на проживание ниже всего в Екатеринбурге — две тысячи рублей за ночь за номер на двоих. В Краснодаре средняя цена выше на 200 рублей, в Ярославле и Казани — на 500 рублей. Сутки в отеле Санкт-Петербурга обойдутся в среднем в 3,6 тысячи рублей, Иркутска — 3,9 тысячи рублей, Калининграда — четыре тысячи рублей, в Москве и Сочи — еще на 100 рублей дороже.
За границей для путешественников из России дешевле всего стоит проживание в гостиницах Хургады — в среднем 5,4 тысячи рублей в сутки. В Шарм-эш-Шейхе и Анталье — на 100 рублей дороже. За отель в Стамбуле туристы платят в среднем 7,5 тысячи рублей в сутки, а в Дубае — 10,7 тысячи рублей.
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ТуризмтуристыЕкатеринбургДубайТуризмАнталья (провинция)Новости - ТуризмХургадаШарм-эш-ШейхМоскваСочиИркутскСтамбулЯрославльСанкт-ПетербургКалининградКазань8 марта
 
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