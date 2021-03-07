https://ria.ru/20210307/turisty-1600057818.html

Эксперты рассказали, куда туристы отправятся на 8 Марта

Эксперты рассказали, куда туристы отправятся на 8 Марта

Определены самые популярные направления для турпоездок на праздничные выходные c 6 по 8 марта, сообщает Ostrovok.ru. РИА Новости, 07.03.2021

2021-03-07T04:00

2021-03-07T04:00

2021-03-07T04:00

туристы

екатеринбург

туризм

дубай

туризм

анталья (провинция)

новости - туризм

хургада

шарм-эш-шейх

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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Определены самые популярные направления для турпоездок на праздничные выходные c 6 по 8 марта, сообщает Ostrovok.ru.В тройку самых востребованных маршрутов у самостоятельных туристов вошли Москва и Санкт-Петербург, на третьей строчке — Стамбул. Причем интерес к турецкому направлению оказался настолько высок, что количество бронирований отелей пользователями сервиса на 70 процентов превысило аналогичные показатели прошлого года.В среднем туристы бронируют гостиницы в российских городах на три ночи и платят за это 4,3 тысячи рублей в сутки на двоих. За год стоимость проживания выросла на треть, отметили специалисты компании.Траты на проживание ниже всего в Екатеринбурге — две тысячи рублей за ночь за номер на двоих. В Краснодаре средняя цена выше на 200 рублей, в Ярославле и Казани — на 500 рублей. Сутки в отеле Санкт-Петербурга обойдутся в среднем в 3,6 тысячи рублей, Иркутска — 3,9 тысячи рублей, Калининграда — четыре тысячи рублей, в Москве и Сочи — еще на 100 рублей дороже.За границей для путешественников из России дешевле всего стоит проживание в гостиницах Хургады — в среднем 5,4 тысячи рублей в сутки. В Шарм-эш-Шейхе и Анталье — на 100 рублей дороже. За отель в Стамбуле туристы платят в среднем 7,5 тысячи рублей в сутки, а в Дубае — 10,7 тысячи рублей.

https://ria.ru/20210305/oteli-1599951345.html

екатеринбург

дубай

анталья (провинция)

хургада

шарм-эш-шейх

москва

сочи

иркутск

стамбул

ярославль

санкт-петербург

калининград

казань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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