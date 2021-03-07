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Эксперт назвал самый выгодный цвет машины
Эксперт назвал самый выгодный цвет машины
Легче всего продать автомобиль, если он белого цвета. В остальных случаях поиск покупателя займет больше времени или потребует от продавца дополнительной... РИА Новости, 07.03.2021
2021-03-07T01:15
2021-03-07T01:15
2021-03-07T01:15
александр груздев
россия
продажа
авто
общество
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МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. Легче всего продать автомобиль, если он белого цвета. В остальных случаях поиск покупателя займет больше времени или потребует от продавца дополнительной скидки. Редкие и особые цвета машин, вроде "хамелеонов", продавать труднее всего, рассказал агентству "Прайм" директор компании Gruzdev-analyze Александр Груздев.Статистика говорит о том, что белый – самый популярный в России цвет машин. По данным отчета производителя автомобильных лаков и красок Axalta, 33 процента автомобилей в России белые, 16 процентов – серые, 13 процентов – серебристые, 12 процентов – черные, 11 процентов – бежевые или коричневые. На эти цвета приходится 85 процентов автопарка, а для любителей ярких красок остается всего 15 процентов.Иными словами, продавать такой же автомобиль за те же деньги придется дольше, либо для ускорения продажи понадобится сделать скидку. Дисконт за "неудачный" цвет может достигать 15 процентов от цены аналогичных авто "ходового" оттенка, указал Груздев.
https://ria.ru/20210305/elektromobil-1600031035.html
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александр груздев, россия, продажа, авто, общество
МОСКВА, 7 мар – РИА Новости.
Легче всего продать автомобиль
, если он белого цвета. В остальных случаях поиск покупателя займет больше времени или потребует от продавца дополнительной скидки. Редкие и особые цвета машин, вроде "хамелеонов", продавать труднее всего, рассказал агентству "Прайм
" директор компании Gruzdev-analyze Александр Груздев.
Статистика говорит о том, что белый – самый популярный в России цвет машин. По данным отчета производителя автомобильных лаков и красок Axalta, 33 процента автомобилей в России белые, 16 процентов – серые, 13 процентов – серебристые, 12 процентов – черные, 11 процентов – бежевые или коричневые. На эти цвета приходится 85 процентов автопарка, а для любителей ярких красок остается всего 15 процентов.
"Естественно, продать автомобиль белого цвета будет проще, потому что такой цвет будут рассматривать как минимум треть потенциальных покупателей. А вот если вы купили себе зеленую машину, то им заинтересуются лишь 2 процента", – отмечает специалист.
Иными словами, продавать такой же автомобиль за те же деньги придется дольше, либо для ускорения продажи понадобится сделать скидку. Дисконт за "неудачный" цвет может достигать 15 процентов от цены аналогичных авто "ходового" оттенка, указал Груздев.