https://ria.ru/20210307/sukharev-1600262081.html

Умер бывший генеральный прокурор СССР Александр Сухарев

Умер бывший генеральный прокурор СССР Александр Сухарев

Бывший генеральный прокурор СССР Александр Сухарев умер на 98-м году жизни, сообщается на сайте Следственного комитета. РИА Новости, 07.03.2021

2021-03-07T11:07

2021-03-07T11:07

2021-03-07T12:25

россия

общество

александр сухарев

ссср

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/07/1600263496_0:0:600:338_1920x0_80_0_0_5947f646db613ac7c4f5c34e0ffb8b22.jpg

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Бывший генеральный прокурор СССР Александр Сухарев умер на 98-м году жизни, сообщается на сайте Следственного комитета.Причина смерти не называется.Глава СК Александр Бастрыкин выразил соболезнования."Это невосполнимая утрата для всех нас — учеников, коллег, последователей и боевых товарищей Александра Яковлевича", — сказал он.По его словам, Сухарев был многогранной личностью и прожил достойную жизнь, всегда оставался человеком и патриотом своей страны.Александр Сухарев родился 11 октября 1923 года в селе Малая Трещевка Воронежской области. Перед самой войной окончил вечернюю школу, а в июле 1941-го его направили в Воронежское военное училище связи. С декабря 1941-го командовал взводом, затем ротой, был начальником связи полка, исполняющим обязанности начальника штаба полка. С боями прошел от Москвы до Вислы, в сентябре 1944-го в Польше получил тяжелое ранение. Награжден боевыми орденами.После войны занимался комсомольской и партийной работой: был секретарем Железнодорожного райкома ВЛКСМ, заведовал отделом Воронежского обкома, а затем международным отделом ЦК ВЛКСМ, работал в аппарате ЦК КПСС. В 1950 году окончил Всесоюзный юридический заочный институт.В сентябре 1970 года Сухарева назначили первым заместителем министра юстиции СССР, в 1984-м — министром юстиции РСФСР, а с мая 1988-го по октябрь 1990-го он занимал пост генерального прокурора СССР. Сухарев много занимался научной деятельностью — опубликовал более 120 работ, был главным редактором Российской юридической энциклопедии, принимал участие в работе над проектом Уголовно-процессуального кодекса. Кроме того, он был членом Общественного совета при Следственном комитете и возглавлял Общероссийскую общественную организацию "Выдающиеся полководцы и флотоводцы Отечества".

россия

ссср

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, общество, александр сухарев, ссср