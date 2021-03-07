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Умер бывший генеральный прокурор СССР Александр Сухарев
Умер бывший генеральный прокурор СССР Александр Сухарев
Бывший генеральный прокурор СССР Александр Сухарев умер на 98-м году жизни, сообщается на сайте Следственного комитета. РИА Новости, 07.03.2021
2021-03-07T11:07
2021-03-07T11:07
2021-03-07T12:25
россия
общество
александр сухарев
ссср
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Бывший генеральный прокурор СССР Александр Сухарев умер на 98-м году жизни, сообщается на сайте Следственного комитета.Причина смерти не называется.Глава СК Александр Бастрыкин выразил соболезнования."Это невосполнимая утрата для всех нас — учеников, коллег, последователей и боевых товарищей Александра Яковлевича", — сказал он.По его словам, Сухарев был многогранной личностью и прожил достойную жизнь, всегда оставался человеком и патриотом своей страны.Александр Сухарев родился 11 октября 1923 года в селе Малая Трещевка Воронежской области. Перед самой войной окончил вечернюю школу, а в июле 1941-го его направили в Воронежское военное училище связи. С декабря 1941-го командовал взводом, затем ротой, был начальником связи полка, исполняющим обязанности начальника штаба полка. С боями прошел от Москвы до Вислы, в сентябре 1944-го в Польше получил тяжелое ранение. Награжден боевыми орденами.После войны занимался комсомольской и партийной работой: был секретарем Железнодорожного райкома ВЛКСМ, заведовал отделом Воронежского обкома, а затем международным отделом ЦК ВЛКСМ, работал в аппарате ЦК КПСС. В 1950 году окончил Всесоюзный юридический заочный институт.В сентябре 1970 года Сухарева назначили первым заместителем министра юстиции СССР, в 1984-м — министром юстиции РСФСР, а с мая 1988-го по октябрь 1990-го он занимал пост генерального прокурора СССР. Сухарев много занимался научной деятельностью — опубликовал более 120 работ, был главным редактором Российской юридической энциклопедии, принимал участие в работе над проектом Уголовно-процессуального кодекса. Кроме того, он был членом Общественного совета при Следственном комитете и возглавлял Общероссийскую общественную организацию "Выдающиеся полководцы и флотоводцы Отечества".
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россия, общество, александр сухарев, ссср
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости.
Бывший генеральный прокурор СССР Александр Сухарев
умер на 98-м году жизни, сообщается на сайте Следственного комитета
.
Причина смерти не называется.
Глава СК Александр Бастрыкин
выразил соболезнования.
"Это невосполнимая утрата для всех нас — учеников, коллег, последователей и боевых товарищей Александра Яковлевича", — сказал он.
По его словам, Сухарев был многогранной личностью и прожил достойную жизнь, всегда оставался человеком и патриотом своей страны.
"Александр Яковлевич останется в наших сердцах как герой вне времени. Уверен, что его начинания и достижения будут жить в делах последователей и будущих защитников России", — заключил Бастрыкин.
Александр Сухарев родился 11 октября 1923 года в селе Малая Трещевка Воронежской области
. Перед самой войной окончил вечернюю школу, а в июле 1941-го его направили в Воронежское военное училище связи. С декабря 1941-го командовал взводом, затем ротой, был начальником связи полка, исполняющим обязанности начальника штаба полка. С боями прошел от Москвы
до Вислы, в сентябре 1944-го в Польше
получил тяжелое ранение. Награжден боевыми орденами.
После войны занимался комсомольской и партийной работой: был секретарем Железнодорожного райкома ВЛКСМ, заведовал отделом Воронежского обкома, а затем международным отделом ЦК ВЛКСМ, работал в аппарате ЦК КПСС
. В 1950 году окончил Всесоюзный юридический заочный институт.
В сентябре 1970 года Сухарева назначили первым заместителем министра юстиции СССР, в 1984-м — министром юстиции РСФСР
, а с мая 1988-го по октябрь 1990-го он занимал пост генерального прокурора СССР.
Сухарев много занимался научной деятельностью — опубликовал более 120 работ, был главным редактором Российской юридической энциклопедии, принимал участие в работе над проектом Уголовно-процессуального кодекса.
Кроме того, он был членом Общественного совета при Следственном комитете и возглавлял Общероссийскую общественную организацию "Выдающиеся полководцы и флотоводцы Отечества".