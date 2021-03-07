Американский политолог Хумински предложил США новый подход к России
10:21 07.03.2021 (обновлено: 15:04 07.03.2021)
© AP Photo / Seth WenigФлаг США
© AP Photo / Seth Wenig
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Глава Центра Майка Роджерса по разведке и глобальным вопросам Джошуа Хумински в статье для издания The Hill предложил изменить подход к оценке России.
Эксперт считает важным, чтобы стратегия администрации президента США Джо Байдена начиналась с глубокого понимания российских интересов, мощи и поступков, а "не исходя из того, что в их основе лежит слабость, структурный упадок, уязвимость или какие-то другие недостатки". Это, как уверен Хумински, поможет выработать более умную и дальновидную политику в отношении страны.
Однако, по его словам, понимание не означает признание. "Скорее, это умение оценивать Россию такой, какая она есть, а не такой, какой ее хочет видеть Вашингтон", — пояснил он.
Хумински считает, что существуют различия между тем, как Россию описывают, и какая она на самом деле: ее тактика и поступки диктуются анализом возможностей, интересов и уже имеющимися ресурсами. Именно так, по мнению автора статьи, и поступают разумные и грамотные страны. Если ее оценивать по меркам Вашингтона, то можно получить "зеркальное отображение".
Политолог также предупредил, что нельзя игнорировать стратегические интересы Москвы, в противном случае она будет постоянно обводить Вашингтон вокруг пальца.
Хумински призвал отказаться от использования лексикона "гибридной войны" и других "модных дежурных словечек" для описания российских поступков во внешней политике и безопасности. Эксперт отметил полезность дебатов, но их участники зацикливаются на действиях России и при этом не думают о причинах такого поведения.
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Кроме того, успехи применения Россией своей силы заслуживает внимания и переосмысления ее возможностей. Все ее последние действия принесли результаты, при этом страна не показывает признаков слабости.
Также об устойчивости России говорит и тот факт, что она чувствует себя уверенно и добивается своих целей в сфере безопасности. Хумински подчеркнул, что даже после распада СССР у Москвы остались интересы. При этом он призвал Вашингтон не забывать, что история России не ограничивается лишь советским периодом — кроме того, следует помнить и о географических противоречиях и дилеммах безопасности, с которыми она сталкивается.
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Эксперт призвал понять Россию такой, как она есть, чтобы упорядочить представление о ней.
Автор вспомнил две цитаты: одна из фраз принадлежит сенатору Митту Ромни о том, что Россия — не заправка, которая маскируется под страну и огрызается в момент упадка. Вторую фразу приписывают Клеменсу Меттерниху и Уинстону Черчиллю: "Россия никогда не бывает такой сильной, какой она выглядит; Россия никогда не бывает такой слабой, какой она кажется".
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