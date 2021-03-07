https://ria.ru/20210307/sobaki-1600307974.html

В Коми возбудили дело после нападения собак на четырехлетнюю девочку

В Коми возбудили дело после нападения собак на четырехлетнюю девочку

Уголовное дело возбудили после нападения бездомных собак на четырехлетнюю девочку в городе Печора в Республике Коми, пострадавший ребенок был госпитализирован в РИА Новости, 07.03.2021

2021-03-07T21:42

2021-03-07T21:42

2021-03-07T21:42

владимир уйба

республика коми

печора

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 мар - РИА Новости. Уголовное дело возбудили после нападения бездомных собак на четырехлетнюю девочку в городе Печора в Республике Коми, пострадавший ребенок был госпитализирован в больницу, где находится на лечении, сообщает республиканское СУСК РФ.Ранее сообщалось, что 27 февраля на четырехлетнюю девочку в Печоре, которая шла к тете в соседний дом, напали бездомные собаки. У ребенка были зафиксированы раны головы, лица и ног. Девочку прооперировали в Печорской ЦРБ, она находилась в реанимации. Ее состояние оценивалось как стабильно тяжелое. Глава республики Владимир Уйба поручил оказать пострадавшему ребенку всю необходимую помощь. Следственные органы начали проверку по факту инцидента. В начале марта в администрации муниципального района "Печора" РИА Новости сообщили, что девочку перевели из реанимации в травматологическое отделение.В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление причин и обстоятельств произошедшего, а также определение виновных, которыми ненадлежащим образом выполнялась организация отлова безнадзорных животных.

https://ria.ru/20210126/devochka-1594588917.html

республика коми

печора

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир уйба, республика коми, печора, происшествия