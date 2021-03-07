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В Коми возбудили дело после нападения собак на четырехлетнюю девочку
В Коми возбудили дело после нападения собак на четырехлетнюю девочку
Уголовное дело возбудили после нападения бездомных собак на четырехлетнюю девочку в городе Печора в Республике Коми, пострадавший ребенок был госпитализирован в РИА Новости, 07.03.2021
2021-03-07T21:42
2021-03-07T21:42
владимир уйба
республика коми
печора
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 мар - РИА Новости. Уголовное дело возбудили после нападения бездомных собак на четырехлетнюю девочку в городе Печора в Республике Коми, пострадавший ребенок был госпитализирован в больницу, где находится на лечении, сообщает республиканское СУСК РФ.Ранее сообщалось, что 27 февраля на четырехлетнюю девочку в Печоре, которая шла к тете в соседний дом, напали бездомные собаки. У ребенка были зафиксированы раны головы, лица и ног. Девочку прооперировали в Печорской ЦРБ, она находилась в реанимации. Ее состояние оценивалось как стабильно тяжелое. Глава республики Владимир Уйба поручил оказать пострадавшему ребенку всю необходимую помощь. Следственные органы начали проверку по факту инцидента. В начале марта в администрации муниципального района "Печора" РИА Новости сообщили, что девочку перевели из реанимации в травматологическое отделение.В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление причин и обстоятельств произошедшего, а также определение виновных, которыми ненадлежащим образом выполнялась организация отлова безнадзорных животных.
https://ria.ru/20210126/devochka-1594588917.html
республика коми
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владимир уйба, республика коми, печора, происшествия

В Коми возбудили дело после нападения собак на четырехлетнюю девочку

21:42 07.03.2021
 
© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 07.03.2021
© Фото : СК РФ
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 мар - РИА Новости. Уголовное дело возбудили после нападения бездомных собак на четырехлетнюю девочку в городе Печора в Республике Коми, пострадавший ребенок был госпитализирован в больницу, где находится на лечении, сообщает республиканское СУСК РФ.
Ранее сообщалось, что 27 февраля на четырехлетнюю девочку в Печоре, которая шла к тете в соседний дом, напали бездомные собаки. У ребенка были зафиксированы раны головы, лица и ног. Девочку прооперировали в Печорской ЦРБ, она находилась в реанимации. Ее состояние оценивалось как стабильно тяжелое. Глава республики Владимир Уйба поручил оказать пострадавшему ребенку всю необходимую помощь. Следственные органы начали проверку по факту инцидента. В начале марта в администрации муниципального района "Печора" РИА Новости сообщили, что девочку перевели из реанимации в травматологическое отделение.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Коми по факту нападения безнадзорных собак на девочку в городе Печоре возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление причин и обстоятельств произошедшего, а также определение виновных, которыми ненадлежащим образом выполнялась организация отлова безнадзорных животных.
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Владимир УйбаРеспублика КомиПечораПроисшествия
 
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