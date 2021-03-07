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Следствие выяснит обстоятельства гибели ребенка из Владимирской области

Следствие выяснит обстоятельства гибели ребенка из Владимирской области

Расследованием гибели ребенка после падения шкафа во Владимирской области займутся следователи СК, сообщили в УМВД по региону. РИА Новости, 07.03.2021

2021-03-07T13:11

2021-03-07T13:11

2021-03-07T18:56

москва

владимирская область

кольчугино

происшествия

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РЯЗАНЬ, 7 мар — РИА Новости. Расследованием гибели ребенка после падения шкафа во Владимирской области займутся следователи СК, сообщили в УМВД по региону.По данным Агентства городских новостей "Москва", 2 марта на девочку в возрасте года и восьми месяцев упал шкаф в больнице города Кольчугино. Ребенка с серьезными травмами перевезли в Москву бортом санавиации, но 5 марта девочка умерла в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.В УМВД пояснили, что собрали все материалы по факту трагедии и направили в СК.В прокуратуре Владимирской области, в свою очередь, уточнили, что, по данным ведомства, девочка получила травмы, находясь с мамой в гостях у бабушки. Там отметили, что изучили материалы проверки, организованной МВД.

москва

владимирская область

кольчугино

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, владимирская область, кольчугино, происшествия