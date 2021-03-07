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Следствие выяснит обстоятельства гибели ребенка из Владимирской области
Следствие выяснит обстоятельства гибели ребенка из Владимирской области
Расследованием гибели ребенка после падения шкафа во Владимирской области займутся следователи СК, сообщили в УМВД по региону. РИА Новости, 07.03.2021
2021-03-07T13:11
2021-03-07T18:56
москва
владимирская область
кольчугино
происшествия
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РЯЗАНЬ, 7 мар — РИА Новости. Расследованием гибели ребенка после падения шкафа во Владимирской области займутся следователи СК, сообщили в УМВД по региону.По данным Агентства городских новостей "Москва", 2 марта на девочку в возрасте года и восьми месяцев упал шкаф в больнице города Кольчугино. Ребенка с серьезными травмами перевезли в Москву бортом санавиации, но 5 марта девочка умерла в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.В УМВД пояснили, что собрали все материалы по факту трагедии и направили в СК.В прокуратуре Владимирской области, в свою очередь, уточнили, что, по данным ведомства, девочка получила травмы, находясь с мамой в гостях у бабушки. Там отметили, что изучили материалы проверки, организованной МВД.
москва
владимирская область
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москва, владимирская область, кольчугино, происшествия

Следствие выяснит обстоятельства гибели ребенка из Владимирской области

13:11 07.03.2021 (обновлено: 18:56 07.03.2021)
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковРабота УМВД России
Работа УМВД России - РИА Новости, 1920, 07.03.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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РЯЗАНЬ, 7 мар — РИА Новости. Расследованием гибели ребенка после падения шкафа во Владимирской области займутся следователи СК, сообщили в УМВД по региону.
По данным Агентства городских новостей "Москва", 2 марта на девочку в возрасте года и восьми месяцев упал шкаф в больнице города Кольчугино. Ребенка с серьезными травмами перевезли в Москву бортом санавиации, но 5 марта девочка умерла в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.
В УМВД пояснили, что собрали все материалы по факту трагедии и направили в СК.
В прокуратуре Владимирской области, в свою очередь, уточнили, что, по данным ведомства, девочка получила травмы, находясь с мамой в гостях у бабушки. Там отметили, что изучили материалы проверки, организованной МВД.
"По результатам изучения материала по факту смерти малолетнего ребенка органами прокуратуры области принято решение о передаче его в следственное управление Следственного комитета России по Владимирской области", — заключили в надзорном ведомстве.
 
МоскваВладимирская областьКольчугиноПроисшествия
 
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