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Следствие выяснит обстоятельства гибели ребенка из Владимирской области
Следствие выяснит обстоятельства гибели ребенка из Владимирской области
Расследованием гибели ребенка после падения шкафа во Владимирской области займутся следователи СК, сообщили в УМВД по региону. РИА Новости, 07.03.2021
2021-03-07T13:11
2021-03-07T13:11
2021-03-07T18:56
москва
владимирская область
кольчугино
происшествия
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РЯЗАНЬ, 7 мар — РИА Новости. Расследованием гибели ребенка после падения шкафа во Владимирской области займутся следователи СК, сообщили в УМВД по региону.По данным Агентства городских новостей "Москва", 2 марта на девочку в возрасте года и восьми месяцев упал шкаф в больнице города Кольчугино. Ребенка с серьезными травмами перевезли в Москву бортом санавиации, но 5 марта девочка умерла в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.В УМВД пояснили, что собрали все материалы по факту трагедии и направили в СК.В прокуратуре Владимирской области, в свою очередь, уточнили, что, по данным ведомства, девочка получила травмы, находясь с мамой в гостях у бабушки. Там отметили, что изучили материалы проверки, организованной МВД.
москва
владимирская область
кольчугино
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, владимирская область, кольчугино, происшествия
РЯЗАНЬ, 7 мар — РИА Новости.
Расследованием гибели ребенка после падения шкафа во Владимирской области
займутся следователи СК
, сообщили в УМВД по региону.
По данным Агентства городских новостей "Москва
", 2 марта на девочку в возрасте года и восьми месяцев упал шкаф в больнице города Кольчугино
. Ребенка с серьезными травмами перевезли в Москву бортом санавиации, но 5 марта девочка умерла в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.
В УМВД пояснили, что собрали все материалы по факту трагедии и направили в СК.
В прокуратуре Владимирской области, в свою очередь, уточнили, что, по данным ведомства, девочка получила травмы, находясь с мамой в гостях у бабушки. Там отметили, что изучили материалы проверки, организованной МВД.
"По результатам изучения материала по факту смерти малолетнего ребенка органами прокуратуры области принято решение о передаче его в следственное управление Следственного комитета России по Владимирской области", — заключили в надзорном ведомстве.