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Война в Сирии
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В Сирии 18 человек погибли при взрыве мин
В Сирии 18 человек погибли при взрыве мин
По меньшей мере 18 человек погибли, трое пострадали в результате взрыва двух мин, заложенных террористами на востоке сирийской провинции Хама, сообщает... РИА Новости, 07.03.2021
2021-03-07T18:10
2021-03-07T18:10
война в сирии
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. По меньшей мере 18 человек погибли, трое пострадали в результате взрыва двух мин, заложенных террористами на востоке сирийской провинции Хама, сообщает сирийское госагентство SANA.По сообщению агентства, взрыв произошел в районе Вади аль-Азиб около города ас-Саламия.Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.*Террористическая организация, запрещенная в России.
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сирия, в мире

В Сирии 18 человек погибли при взрыве мин

18:10 07.03.2021
 
© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкМашины "Скорой помощи" в освобожденном квартале восточного Алеппо в Сирии
Машины Скорой помощи в освобожденном квартале восточного Алеппо в Сирии - РИА Новости, 1920, 07.03.2021
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. По меньшей мере 18 человек погибли, трое пострадали в результате взрыва двух мин, заложенных террористами на востоке сирийской провинции Хама, сообщает сирийское госагентство SANA.
По сообщению агентства, взрыв произошел в районе Вади аль-Азиб около города ас-Саламия.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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