https://ria.ru/20210307/siriya-1600291965.html

В Сирии 18 человек погибли при взрыве мин

В Сирии 18 человек погибли при взрыве мин

По меньшей мере 18 человек погибли, трое пострадали в результате взрыва двух мин, заложенных террористами на востоке сирийской провинции Хама, сообщает... РИА Новости, 07.03.2021

2021-03-07T18:10

2021-03-07T18:10

2021-03-07T18:10

война в сирии

сирия

в мире

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. По меньшей мере 18 человек погибли, трое пострадали в результате взрыва двух мин, заложенных террористами на востоке сирийской провинции Хама, сообщает сирийское госагентство SANA.По сообщению агентства, взрыв произошел в районе Вади аль-Азиб около города ас-Саламия.Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210228/voyna-1599333572.html

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