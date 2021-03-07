https://ria.ru/20210307/simptomy-1600274163.html
Названы симптомы болезни, способной сделать человека немым
Названы симптомы болезни, способной сделать человека немым
Рак языка влияет не только на качество жизни человека, но и может лишить его возможности говорить и есть, рассказал "Пятому каналу" хирург-онколог Михаил... РИА Новости, 07.03.2021
2021-03-07T14:06
2021-03-07T14:06
2021-03-07T15:18
рак языка
зубы
михаил мяснянкин
россия
онкология
рак
здоровье - общество
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Рак языка влияет не только на качество жизни человека, но и может лишить его возможности говорить и есть, рассказал "Пятому каналу" хирург-онколог Михаил Маснянкин.Основным фактором риска являются вредные привычки, особенно курение, если оно сочетается с крепким алкоголем. Жевание различных смесей и фоновые заболевания, например, трещины языка, лейкоплакия, хронические инфекции полости рта и повреждения слизистой оболочки языка, также могут привести к развитию этого недуга.Важно следить и за зубами — спровоцировать рак языка могут разрушенные корни или зубные протезы плохого качества.Среди симптомов Маснянкин выделил появление узелка или трещины, а также возникновение неприятных ощущений на слизистой. Поэтому медик призвал немедленно обратиться за помощью, если во рту возникают болезненные ощущения.Ранее челюстно-лицевой хирург-онколог Игорь Малиновский рассказал, что пусковым механизмом для развития рака может стать любая хроническая травма. Спровоцировать заболевание языка могут плохие коронки или отлом зуба.
https://ria.ru/20210306/simptom-1600192486.html
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рак языка, зубы, михаил мяснянкин, россия, онкология, рак, здоровье - общество
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Рак языка
влияет не только на качество жизни человека, но и может лишить его возможности говорить и есть, рассказал "Пятому каналу
" хирург-онколог Михаил Маснянкин
.
Основным фактором риска являются вредные привычки, особенно курение, если оно сочетается с крепким алкоголем. Жевание различных смесей и фоновые заболевания, например, трещины языка, лейкоплакия, хронические инфекции полости рта и повреждения слизистой оболочки языка, также могут привести к развитию этого недуга.
Важно следить и за зубами
— спровоцировать рак языка могут разрушенные корни или зубные протезы плохого качества.
Среди симптомов Маснянкин выделил появление узелка или трещины, а также возникновение неприятных ощущений на слизистой.
"В запущенных стадиях возможно зловонное дыхание, разрушение опухоли, кровоподтек, кровотечение", — пояснил онколог.
Поэтому медик призвал немедленно обратиться за помощью, если во рту возникают болезненные ощущения.
Ранее челюстно-лицевой хирург-онколог Игорь Малиновский рассказал, что пусковым механизмом для развития рака может стать любая хроническая травма. Спровоцировать заболевание языка могут плохие коронки или отлом зуба.