https://ria.ru/20210307/simptomy-1600274163.html

Названы симптомы болезни, способной сделать человека немым

Названы симптомы болезни, способной сделать человека немым

Рак языка влияет не только на качество жизни человека, но и может лишить его возможности говорить и есть, рассказал "Пятому каналу" хирург-онколог Михаил... РИА Новости, 07.03.2021

2021-03-07T14:06

2021-03-07T14:06

2021-03-07T15:18

рак языка

зубы

михаил мяснянкин

россия

онкология

рак

здоровье - общество

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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Рак языка влияет не только на качество жизни человека, но и может лишить его возможности говорить и есть, рассказал "Пятому каналу" хирург-онколог Михаил Маснянкин.Основным фактором риска являются вредные привычки, особенно курение, если оно сочетается с крепким алкоголем. Жевание различных смесей и фоновые заболевания, например, трещины языка, лейкоплакия, хронические инфекции полости рта и повреждения слизистой оболочки языка, также могут привести к развитию этого недуга.Важно следить и за зубами — спровоцировать рак языка могут разрушенные корни или зубные протезы плохого качества.Среди симптомов Маснянкин выделил появление узелка или трещины, а также возникновение неприятных ощущений на слизистой. Поэтому медик призвал немедленно обратиться за помощью, если во рту возникают болезненные ощущения.Ранее челюстно-лицевой хирург-онколог Игорь Малиновский рассказал, что пусковым механизмом для развития рака может стать любая хроническая травма. Спровоцировать заболевание языка могут плохие коронки или отлом зуба.

https://ria.ru/20210306/simptom-1600192486.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рак языка, зубы, михаил мяснянкин, россия, онкология, рак, здоровье - общество