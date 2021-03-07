https://ria.ru/20210307/saratova-1600310558.html

Кадыров назвал смерть Саратовой большой потерей для чеченского народа

Кадыров назвал смерть Саратовой большой потерей для чеченского народа

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что смерть правозащитницы Хеды Саратовой стала большой потерей для чеченского народа. РИА Новости, 07.03.2021

2021-03-07T22:33

2021-03-07T22:33

2021-03-07T22:33

хеда саратова

рамзан кадыров

общество

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что смерть правозащитницы Хеды Саратовой стала большой потерей для чеченского народа.Ранее сообщалось, что член Совета по правам человека (СПЧ) при главе Чечни, известная правозащитница Хеда Саратова скончалась в воскресенье в Чечне в результате болезни.Он отметил, что Саратова была сильной и справедливой женщиной, посвятившей свою жизнь защите людей от преступных посягательств.Кадыров добавил, что правозащитница была одной из тех, кто открыто говорил о нарушениях прав жителей Чечни, руководствуясь при этом принципами справедливости и гуманности. По словам главы республики, "этим принципам она осталась верна до конца своих дней"."Я выражаю искренние слова соболезнования родным и близким Хеды Саратовой", - подчеркнул Кадыров.Саратова, 1965 года рождения, с начала военных действий в Чечне в начале 2000-х годов активно занималась правозащитной деятельностью, последние годы занималась проблемой возвращения женщин и детей, насильно вывезенных мужьями в зону боевых действий в Сирии и Ираке, помогала родственникам в их поиске.

https://ria.ru/20210307/saratova-1600282417.html

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хеда саратова, рамзан кадыров, общество