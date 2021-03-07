Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210307/saratova-1600310558.html
Кадыров назвал смерть Саратовой большой потерей для чеченского народа
Кадыров назвал смерть Саратовой большой потерей для чеченского народа
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что смерть правозащитницы Хеды Саратовой стала большой потерей для чеченского народа. РИА Новости, 07.03.2021
2021-03-07T22:33
2021-03-07T22:33
хеда саратова
рамзан кадыров
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/07/1600267385_0:0:2368:1332_1920x0_80_0_0_96c02fb3c09f52abe0c13e0a6f3d8889.jpg
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что смерть правозащитницы Хеды Саратовой стала большой потерей для чеченского народа.Ранее сообщалось, что член Совета по правам человека (СПЧ) при главе Чечни, известная правозащитница Хеда Саратова скончалась в воскресенье в Чечне в результате болезни.Он отметил, что Саратова была сильной и справедливой женщиной, посвятившей свою жизнь защите людей от преступных посягательств.Кадыров добавил, что правозащитница была одной из тех, кто открыто говорил о нарушениях прав жителей Чечни, руководствуясь при этом принципами справедливости и гуманности. По словам главы республики, "этим принципам она осталась верна до конца своих дней"."Я выражаю искренние слова соболезнования родным и близким Хеды Саратовой", - подчеркнул Кадыров.Саратова, 1965 года рождения, с начала военных действий в Чечне в начале 2000-х годов активно занималась правозащитной деятельностью, последние годы занималась проблемой возвращения женщин и детей, насильно вывезенных мужьями в зону боевых действий в Сирии и Ираке, помогала родственникам в их поиске.
https://ria.ru/20210307/saratova-1600282417.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/07/1600267385_84:0:2189:1579_1920x0_80_0_0_58c8e8b4a70e79e677b520469ee2ec01.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
хеда саратова, рамзан кадыров, общество

Кадыров назвал смерть Саратовой большой потерей для чеченского народа

22:33 07.03.2021
 
© РИА Новости / Александр НатрускинЧлен Совета при главе Чеченской Республики по развитию гражданского общества и правам человека Хеда Саратова
Член Совета при главе Чеченской Республики по развитию гражданского общества и правам человека Хеда Саратова - РИА Новости, 1920, 07.03.2021
© РИА Новости / Александр Натрускин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что смерть правозащитницы Хеды Саратовой стала большой потерей для чеченского народа.
Ранее сообщалось, что член Совета по правам человека (СПЧ) при главе Чечни, известная правозащитница Хеда Саратова скончалась в воскресенье в Чечне в результате болезни.

"В последние годы Хеда активно помогала в поиске и возвращении домой женщин и детей, насильно вывезенных в зоны боевых действий в Сирии и Ираке. За свою честность, отзывчивость и высокие профессиональные качества она пользовалась большим уважением в обществе. Ее утрата стала большой потерей для чеченского народа", - написал Кадыров в соцсети "ВКонтакте".

Он отметил, что Саратова была сильной и справедливой женщиной, посвятившей свою жизнь защите людей от преступных посягательств.
Кадыров добавил, что правозащитница была одной из тех, кто открыто говорил о нарушениях прав жителей Чечни, руководствуясь при этом принципами справедливости и гуманности. По словам главы республики, "этим принципам она осталась верна до конца своих дней".
"Я выражаю искренние слова соболезнования родным и близким Хеды Саратовой", - подчеркнул Кадыров.
Саратова, 1965 года рождения, с начала военных действий в Чечне в начале 2000-х годов активно занималась правозащитной деятельностью, последние годы занималась проблемой возвращения женщин и детей, насильно вывезенных мужьями в зону боевых действий в Сирии и Ираке, помогала родственникам в их поиске.
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 17 июля 2019 - РИА Новости, 1920, 07.03.2021
Вчера, 15:55
Москалькова выразила соболезнования в связи со смертью Саратовой
 
Хеда СаратоваРамзан КадыровОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:11WSJ: бывшая жена богатейшего человека планеты вышла замуж за учителя
05:10В Киеве заявили о российском следе в "создании" гей-подразделений в ВСУ
05:05Цена на нефть марки Brent превысила 71 доллар за баррель
05:03NYT: США намерены провести несколько кибератак по российским системам
05:00Глава МВД России призвал ООН не допустить легализации наркотиков
04:53Колокольцев заявил о необходимости разработки новой конвенции ООН
04:03"Подарок на 8 марта": россиянкам предложили сдать бывших ухажеров в армию
03:39Горевшее в Японском море российское судно отбуксировали к берегу
03:15Источник сообщил о грядущих испытаниях российского беспилотника "Альтиус"
03:15Россияне перечислили профессии со слишком высокой зарплатой
02:29Врач объяснила, как правильно есть фрукты
02:29Автоэксперт объяснил, как сдать назад купленную машину
02:21Глава Пентагона заявил о готовности ответить на обстрел базы в Ираке
02:13Советник главы МВД Украины Поцелуйко заявил о "сильном ударе" по России
02:11Мадуро рассказал о самочувствии после вакцинации "Спутником V"
02:04Цена на нефть Brent впервые с января 2020 года превысила 70 долларов
01:37"Сумасшествие": флорист ответила на слова Жириновского о подарке женщинам
01:31"Лучшая семья": СМИ узнали подробности убийства бабушки и трех ее внуков
01:13Онколог рассказал, почему колбаса может быть вреднее сигарет
00:50Российские космонавты с борта МКС поздравили женщин с 8 марта
Лента новостейМолния