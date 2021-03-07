Пассажиры авиарейса в Новосибирск связали попутчицу скотчем и веревками
08:48 07.03.2021 (обновлено: 12:53 07.03.2021)
НОВОСИБИРСК, 7 мар — РИА Новости. Борпроводникам и пассажирам самолета, летевшего из Владивостока в Новосибирск, пришлось привязать к креслу женщину, которая неадекватно вела себя на борту, сообщает сибирское управление на транспорте МВД в соцсети "ВКонтакте".
В ведомстве пояснили, что полицейских в новосибирском аэропорту Толмачево вызвали на борт прибывающего самолета из-за неадекватного поведения пассажирки. Как выяснилось, через 15 минут после вылета из Владивостока женщина встала со своего места и начала ходить по салону, надевая и снимая верхнюю одежду. На замечания экипажа она не реагировала и была дезориентирована.
"В связи с возможностью причинения пассажиркой вреда себе или окружающим бортпроводники при содействии других пассажиров с помощью скотча и веревки ограничили ее в передвижении и удерживали в кресле до посадки самолета", — говорится в сообщении.
Оказавшись в дежурной части, 39-летняя жительница Новосибирска призналась, что перед вылетом из Владивостока приняла синтетический наркотик.
Полицейские составили на нее протокол по статье КоАП о мелком хулиганстве. Сейчас женщина проходит медицинское освидетельствование, которое установит вид и степень опьянения.