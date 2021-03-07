https://ria.ru/20210307/samolet-1600249707.html

Пассажиры авиарейса в Новосибирск связали попутчицу скотчем и веревками

Пассажиры авиарейса в Новосибирск связали попутчицу скотчем и веревками

Борпроводникам и пассажирам самолета, летевшего из Владивостока в Новосибирск, пришлось привязать к креслу женщину, которая неадекватно вела себя на борту,... РИА Новости, 07.03.2021

2021-03-07T08:48

2021-03-07T08:48

2021-03-07T12:53

толмачево (аэропорт)

новосибирск

происшествия

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НОВОСИБИРСК, 7 мар — РИА Новости. Борпроводникам и пассажирам самолета, летевшего из Владивостока в Новосибирск, пришлось привязать к креслу женщину, которая неадекватно вела себя на борту, сообщает сибирское управление на транспорте МВД в соцсети "ВКонтакте".В ведомстве пояснили, что полицейских в новосибирском аэропорту Толмачево вызвали на борт прибывающего самолета из-за неадекватного поведения пассажирки. Как выяснилось, через 15 минут после вылета из Владивостока женщина встала со своего места и начала ходить по салону, надевая и снимая верхнюю одежду. На замечания экипажа она не реагировала и была дезориентирована. Оказавшись в дежурной части, 39-летняя жительница Новосибирска призналась, что перед вылетом из Владивостока приняла синтетический наркотик.Полицейские составили на нее протокол по статье КоАП о мелком хулиганстве. Сейчас женщина проходит медицинское освидетельствование, которое установит вид и степень опьянения.

https://ria.ru/20210225/samolety-1598947878.html

новосибирск

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толмачево (аэропорт), новосибирск, происшествия