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Пассажиры авиарейса в Новосибирск связали попутчицу скотчем и веревками
Пассажиры авиарейса в Новосибирск связали попутчицу скотчем и веревками
Борпроводникам и пассажирам самолета, летевшего из Владивостока в Новосибирск, пришлось привязать к креслу женщину, которая неадекватно вела себя на борту,... РИА Новости, 07.03.2021
2021-03-07T08:48
2021-03-07T12:53
толмачево (аэропорт)
новосибирск
происшествия
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НОВОСИБИРСК, 7 мар — РИА Новости. Борпроводникам и пассажирам самолета, летевшего из Владивостока в Новосибирск, пришлось привязать к креслу женщину, которая неадекватно вела себя на борту, сообщает сибирское управление на транспорте МВД в соцсети "ВКонтакте".В ведомстве пояснили, что полицейских в новосибирском аэропорту Толмачево вызвали на борт прибывающего самолета из-за неадекватного поведения пассажирки. Как выяснилось, через 15 минут после вылета из Владивостока женщина встала со своего места и начала ходить по салону, надевая и снимая верхнюю одежду. На замечания экипажа она не реагировала и была дезориентирована. Оказавшись в дежурной части, 39-летняя жительница Новосибирска призналась, что перед вылетом из Владивостока приняла синтетический наркотик.Полицейские составили на нее протокол по статье КоАП о мелком хулиганстве. Сейчас женщина проходит медицинское освидетельствование, которое установит вид и степень опьянения.
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толмачево (аэропорт), новосибирск, происшествия

Пассажиры авиарейса в Новосибирск связали попутчицу скотчем и веревками

08:48 07.03.2021 (обновлено: 12:53 07.03.2021)
 
© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 07.03.2021
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 7 мар — РИА Новости. Борпроводникам и пассажирам самолета, летевшего из Владивостока в Новосибирск, пришлось привязать к креслу женщину, которая неадекватно вела себя на борту, сообщает сибирское управление на транспорте МВД в соцсети "ВКонтакте".
В ведомстве пояснили, что полицейских в новосибирском аэропорту Толмачево вызвали на борт прибывающего самолета из-за неадекватного поведения пассажирки. Как выяснилось, через 15 минут после вылета из Владивостока женщина встала со своего места и начала ходить по салону, надевая и снимая верхнюю одежду. На замечания экипажа она не реагировала и была дезориентирована.

"В связи с возможностью причинения пассажиркой вреда себе или окружающим бортпроводники при содействии других пассажиров с помощью скотча и веревки ограничили ее в передвижении и удерживали в кресле до посадки самолета", — говорится в сообщении.

Оказавшись в дежурной части, 39-летняя жительница Новосибирска призналась, что перед вылетом из Владивостока приняла синтетический наркотик.
Полицейские составили на нее протокол по статье КоАП о мелком хулиганстве. Сейчас женщина проходит медицинское освидетельствование, которое установит вид и степень опьянения.
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