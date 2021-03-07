https://ria.ru/20210307/raketa-1600275713.html
Опубликованы кадры испытаний ракеты комплекса "Бал" в безэховой камере
Опубликованы кадры испытаний ракеты комплекса "Бал" в безэховой камере
Телеканал "Звезда" опубликовал кадры испытания ракеты комплекса "Бал" в безэховой камере. РИА Новости, 07.03.2021
2021-03-07T14:22
2021-03-07T14:22
2021-03-07T16:32
безопасность
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Телеканал "Звезда" опубликовал кадры испытания ракеты комплекса "Бал" в безэховой камере.Он пояснил, что расстояние до цели в камере составляет около пяти метров, что равняется ста километром на местности.Целью ракеты являются два излучающих рупора. Закрепленные на специальной платформе рупоры перемещаются по высоким вертикальным рельсам, которые двигаются в разные стороны, тем самым имитируя беспрерывное перемещение цели.
https://radiosputnik.ria.ru/20210220/giperzvuk-1598368289.html
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безопасность
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости.
Телеканал "Звезда"
опубликовал кадры испытания ракеты комплекса "Бал" в безэховой камере.
"При выходе из контейнера ракета делает горку, затем опускается на маршевую высоту, маневрирует и осуществляет поиск цели", — рассказал заместитель генконструктора по инновационному развитию корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Станислав Сычев.
Он пояснил, что расстояние до цели в камере составляет около пяти метров, что равняется ста километром на местности.
Целью ракеты являются два излучающих рупора.
Закрепленные на специальной платформе рупоры перемещаются по высоким вертикальным рельсам, которые двигаются в разные стороны, тем самым имитируя беспрерывное перемещение цели.