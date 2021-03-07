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Гематолог рассказала о связи между группой крови и риском развития рака
Гематолог рассказала о связи между группой крови и риском развития рака
Гематолог Юлия Ненашева в беседе с "Пятым каналом" рассказала о связи между группой крови человека и его предрасположенностью к онкологическим заболеваниям. РИА Новости, 07.03.2021
2021-03-07T01:18
2021-03-07T01:18
2021-03-07T01:18
юлия ненашева
онкология
рак
здоровье
общество
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Гематолог Юлия Ненашева в беседе с "Пятым каналом" рассказала о связи между группой крови человека и его предрасположенностью к онкологическим заболеваниям.Медик объяснила, что такая связь действительно может существовать.Кроме того, она добавила, что люди с первой группой крови менее предрасположены к развитию рака. Отдельно медик выделила онкологические заболевания кожи, легких и яичников.Также врач уточнила, что ученые пока не выявили никакой связи между группами крови и раком толстого кишечника или молочной железы.При этом Ненашева отметила, что только 20 процентов случаев заболеваний раком связаны с генетической предрасположенностью, а во всех остальных случаях причиной служит образ жизни человека. Поэтому медик порекомендовала отказаться от вредных привычек и следить за здоровьем.
https://ria.ru/20210306/myasnikov-1600214535.html
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юлия ненашева, онкология, рак, здоровье, общество
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости.
Гематолог Юлия Ненашева в беседе с "Пятым каналом
" рассказала о связи между группой крови человека и его предрасположенностью к онкологическим заболеваниям.
Медик объяснила, что такая связь действительно может существовать.
"У пациентов со второй группой рак желудка встречается на 20 процентов чаще, чем в общей популяции. У пациентов со второй и четвертой группой чаще встречается рак поджелудочной железы", — сказала Ненашева.
Кроме того, она добавила, что люди с первой группой крови менее предрасположены к развитию рака. Отдельно медик выделила онкологические заболевания кожи, легких и яичников.
Также врач уточнила, что ученые пока не выявили никакой связи между группами крови и раком толстого кишечника или молочной железы.
При этом Ненашева отметила, что только 20 процентов случаев заболеваний раком связаны с генетической предрасположенностью, а во всех остальных случаях причиной служит образ жизни человека. Поэтому медик порекомендовала отказаться от вредных привычек и следить за здоровьем.