https://ria.ru/20210307/rak-1600239158.html

Гематолог рассказала о связи между группой крови и риском развития рака

Гематолог рассказала о связи между группой крови и риском развития рака

Гематолог Юлия Ненашева в беседе с "Пятым каналом" рассказала о связи между группой крови человека и его предрасположенностью к онкологическим заболеваниям. РИА Новости, 07.03.2021

2021-03-07T01:18

2021-03-07T01:18

2021-03-07T01:18

юлия ненашева

онкология

рак

здоровье

общество

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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Гематолог Юлия Ненашева в беседе с "Пятым каналом" рассказала о связи между группой крови человека и его предрасположенностью к онкологическим заболеваниям.Медик объяснила, что такая связь действительно может существовать.Кроме того, она добавила, что люди с первой группой крови менее предрасположены к развитию рака. Отдельно медик выделила онкологические заболевания кожи, легких и яичников.Также врач уточнила, что ученые пока не выявили никакой связи между группами крови и раком толстого кишечника или молочной железы.При этом Ненашева отметила, что только 20 процентов случаев заболеваний раком связаны с генетической предрасположенностью, а во всех остальных случаях причиной служит образ жизни человека. Поэтому медик порекомендовала отказаться от вредных привычек и следить за здоровьем.

https://ria.ru/20210306/myasnikov-1600214535.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юлия ненашева, онкология, рак, здоровье, общество