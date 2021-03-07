Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210307/pokhudenie-1600249893.html
Диетолог назвала три самых популярных, но бесполезных способа похудеть
Диетолог назвала три самых популярных, но бесполезных способа похудеть
Диетолог Мария Малышева рассказала в беседе с Ura.ru о неэффективных методах похудения. РИА Новости, 07.03.2021
2021-03-07T08:50
2021-03-07T16:30
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/96670/92/966709266_99:0:1902:1014_1920x0_80_0_0_f7c3295fa36ba4edb67eed58ed963e89.jpg
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Диетолог Мария Малышева рассказала в беседе с Ura.ru о неэффективных методах похудения.По ее мнению, приемы специальных препаратов, голодание и чрезмерное питье могут лишь навредить.Она отметила, что чрезмерное употребление воды также может негативно сказаться на работе почек.Диетолог подчеркнула, что голодание представляет опасность для организма, так как грозит разрушением мышечной массы.Специалист призвала не исключать из рациона продукты, содержащие жиры, так как они необходимы для получения энергии и восстановления разрушенных тканей.
https://ria.ru/20210131/myasnikov-1595382342.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/96670/92/966709266_324:0:1676:1014_1920x0_80_0_0_ebdbe577f64367ac486cfe9f70a0ad41.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество

Диетолог назвала три самых популярных, но бесполезных способа похудеть

08:50 07.03.2021 (обновлено: 16:30 07.03.2021)
 
© Fotolia / konradbakДевушка заглядывает в холодильник
Девушка заглядывает в холодильник - РИА Новости, 1920, 07.03.2021
© Fotolia / konradbak
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Диетолог Мария Малышева рассказала в беседе с Ura.ru о неэффективных методах похудения.
По ее мнению, приемы специальных препаратов, голодание и чрезмерное питье могут лишь навредить.

"Жировые клетки не находятся в кишечнике, поэтому слабительные средства никак не помогут решить эту проблему. Мочегонное вообще нельзя принимать без разрешения врача, так как его длительное использование может нарушить работу почек и кишечника", — заявила Малышева.

Она отметила, что чрезмерное употребление воды также может негативно сказаться на работе почек.
Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 31.01.2021
31 января, 16:24
Мясников предупредил об опасности популярной диеты
Диетолог подчеркнула, что голодание представляет опасность для организма, так как грозит разрушением мышечной массы.

"Когда вы откажетесь от изнурительной диеты, лишний вес начнет возвращаться с новой силой", — заключила Малышева.

Специалист призвала не исключать из рациона продукты, содержащие жиры, так как они необходимы для получения энергии и восстановления разрушенных тканей.
 
Общество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:11WSJ: бывшая жена богатейшего человека планеты вышла замуж за учителя
05:10В Киеве заявили о российском следе в "создании" гей-подразделений в ВСУ
05:05Цена на нефть марки Brent превысила 71 доллар за баррель
05:03NYT: США намерены провести несколько кибератак по российским системам
05:00Глава МВД России призвал ООН не допустить легализации наркотиков
04:53Колокольцев заявил о необходимости разработки новой конвенции ООН
04:03"Подарок на 8 марта": россиянкам предложили сдать бывших ухажеров в армию
03:39Горевшее в Японском море российское судно отбуксировали к берегу
03:15Источник сообщил о грядущих испытаниях российского беспилотника "Альтиус"
03:15Россияне перечислили профессии со слишком высокой зарплатой
02:29Врач объяснила, как правильно есть фрукты
02:29Автоэксперт объяснил, как сдать назад купленную машину
02:21Глава Пентагона заявил о готовности ответить на обстрел базы в Ираке
02:13Советник главы МВД Украины Поцелуйко заявил о "сильном ударе" по России
02:11Мадуро рассказал о самочувствии после вакцинации "Спутником V"
02:04Цена на нефть Brent впервые с января 2020 года превысила 70 долларов
01:37"Сумасшествие": флорист ответила на слова Жириновского о подарке женщинам
01:31"Лучшая семья": СМИ узнали подробности убийства бабушки и трех ее внуков
01:13Онколог рассказал, почему колбаса может быть вреднее сигарет
00:50Российские космонавты с борта МКС поздравили женщин с 8 марта
Лента новостейМолния