https://ria.ru/20210307/pokhudenie-1600249893.html

Диетолог назвала три самых популярных, но бесполезных способа похудеть

Диетолог назвала три самых популярных, но бесполезных способа похудеть

Диетолог Мария Малышева рассказала в беседе с Ura.ru о неэффективных методах похудения. РИА Новости, 07.03.2021

2021-03-07T08:50

2021-03-07T08:50

2021-03-07T16:30

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/96670/92/966709266_99:0:1902:1014_1920x0_80_0_0_f7c3295fa36ba4edb67eed58ed963e89.jpg

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Диетолог Мария Малышева рассказала в беседе с Ura.ru о неэффективных методах похудения.По ее мнению, приемы специальных препаратов, голодание и чрезмерное питье могут лишь навредить.Она отметила, что чрезмерное употребление воды также может негативно сказаться на работе почек.Диетолог подчеркнула, что голодание представляет опасность для организма, так как грозит разрушением мышечной массы.Специалист призвала не исключать из рациона продукты, содержащие жиры, так как они необходимы для получения энергии и восстановления разрушенных тканей.

https://ria.ru/20210131/myasnikov-1595382342.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество