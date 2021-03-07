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Диетолог назвала три самых популярных, но бесполезных способа похудеть
Диетолог назвала три самых популярных, но бесполезных способа похудеть
Диетолог Мария Малышева рассказала в беседе с Ura.ru о неэффективных методах похудения. РИА Новости, 07.03.2021
2021-03-07T08:50
2021-03-07T08:50
2021-03-07T16:30
общество
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Диетолог Мария Малышева рассказала в беседе с Ura.ru о неэффективных методах похудения.По ее мнению, приемы специальных препаратов, голодание и чрезмерное питье могут лишь навредить.Она отметила, что чрезмерное употребление воды также может негативно сказаться на работе почек.Диетолог подчеркнула, что голодание представляет опасность для организма, так как грозит разрушением мышечной массы.Специалист призвала не исключать из рациона продукты, содержащие жиры, так как они необходимы для получения энергии и восстановления разрушенных тканей.
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общество
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости.
Диетолог Мария Малышева рассказала в беседе с Ura.ru
о неэффективных методах похудения.
По ее мнению, приемы специальных препаратов, голодание и чрезмерное питье могут лишь навредить.
"Жировые клетки не находятся в кишечнике, поэтому слабительные средства никак не помогут решить эту проблему. Мочегонное вообще нельзя принимать без разрешения врача, так как его длительное использование может нарушить работу почек и кишечника", — заявила Малышева.
Она отметила, что чрезмерное употребление воды также может негативно сказаться на работе почек.
Диетолог подчеркнула, что голодание представляет опасность для организма, так как грозит разрушением мышечной массы.
"Когда вы откажетесь от изнурительной диеты, лишний вес начнет возвращаться с новой силой", — заключила Малышева.
Специалист призвала не исключать из рациона продукты, содержащие жиры, так как они необходимы для получения энергии и восстановления разрушенных тканей.