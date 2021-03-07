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Эксперт объяснил, какие слова не стоит искать в Сети
Эксперт объяснил, какие слова не стоит искать в Сети
Есть запретные темы очевидные и не очень. К первым относятся общеизвестные запреты – наркотики, террористическая деятельность и все, что ограничено законом. Но... РИА Новости, 07.03.2021
2021-03-07T02:16
2021-03-07T02:19
интеллектуальный резерв
павел мясоедов
россия
технологии
общество
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Названы слова, которые не стоит искать в сети
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МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. Есть запретные темы очевидные и не очень. К первым относятся общеизвестные запреты – наркотики, террористическая деятельность и все, что ограничено законом. Но есть и неочевидные темы, поиск слов по которым может привести к неприятностям, рассказывает агентству "Прайм" партнер и директор компании "Интеллектуальный Резерв" Павел Мясоедов.Он напомнил, что правоохранительные органы периодически отслеживают активность пользователей в интернете, и история поиска вполне может быть трактована, как признак преступных намерений. Бывает, что покупку ценных бумаг на фондовом рынке признавали инсайдерской сделкой на основании истории поиска на компьютере финансиста. Формально на нарушение может указывать и поиск ссылки на скачивание пиратского фильма, так что лучше аккуратно забивать названия в поисковую строку. Конечно, важен здравый смысл — если человеку по профилю работы нужно искать подозрительные темы, это послужит оправданием. Но целенаправленный поиск нелегального контента вызовет вопросы, даже если дело только в любопытстве, заключил Мясоедов.
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интеллектуальный резерв, павел мясоедов, россия, технологии, общество

Эксперт объяснил, какие слова не стоит искать в Сети

02:16 07.03.2021 (обновлено: 02:19 07.03.2021)
 
© Pixabay / Pixabay / Free-PhotosМужчина работает за ноутбуком
Мужчина работает за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 07.03.2021
© Pixabay / Pixabay / Free-Photos
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МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. Есть запретные темы очевидные и не очень. К первым относятся общеизвестные запреты – наркотики, террористическая деятельность и все, что ограничено законом. Но есть и неочевидные темы, поиск слов по которым может привести к неприятностям, рассказывает агентству "Прайм" партнер и директор компании "Интеллектуальный Резерв" Павел Мясоедов.
"Конечно, сам по себе поиск даже по запретным темам не является преступлением, но последующее скачивание информации и её использование вполне может подпадать под Уголовный кодекс. Вопрос будет лежать в плоскости намерений пользователя и трактования закона", — отмечает эксперт.
Он напомнил, что правоохранительные органы периодически отслеживают активность пользователей в интернете, и история поиска вполне может быть трактована, как признак преступных намерений. Бывает, что покупку ценных бумаг на фондовом рынке признавали инсайдерской сделкой на основании истории поиска на компьютере финансиста.
Формально на нарушение может указывать и поиск ссылки на скачивание пиратского фильма, так что лучше аккуратно забивать названия в поисковую строку. Конечно, важен здравый смысл — если человеку по профилю работы нужно искать подозрительные темы, это послужит оправданием. Но целенаправленный поиск нелегального контента вызовет вопросы, даже если дело только в любопытстве, заключил Мясоедов.
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Путин заявил о способности интернета разрушить общество
 
Интеллектуальный РезервПавел МясоедовРоссияТехнологииОбщество
 
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