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https://ria.ru/20210307/podmoskove-1600302790.html
В Подмосковье обнаружили тела женщины и троих детей
В Подмосковье обнаружили тела женщины и троих детей
Тела 45-летней женщины и троих детей (одному восемь лет, двоим — по два года) с множественными ножевыми ранениями обнаружили в квартире в подмосковном городе... РИА Новости, 08.03.2021
2021-03-07T20:31
2021-03-08T01:51
московская область (подмосковье)
ликино-дулево
происшествия
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Тела 45-летней женщины и троих детей (одному восемь лет, двоим — по два года) с множественными ножевыми ранениями обнаружили в квартире в подмосковном городе Ликино-Дулево, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК по региону.Уголовное дело открыто по статье "Убийство".Расследование взял под личный контроль глава СК Александр Бастрыкин, говорится на сайте ведомства.В прокуратуре Подмосковья РИА Новости сообщили, на место выехали заместитель прокурора области Олег Черсков и орехово-зуевский городской прокурор Владимир Бусыгин.Позднее стало известно о задержании подозреваемого в убийстве женщины и ее внуков. Как рассказали РИА Новости в пресс-службе СК по Московской области, им оказался 32-летний родственник."Допросить подозреваемого до настоящего времени не представилось возможным ввиду его неадекватного поведения. Он направлен на проведение медицинского освидетельствования", — добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20210307/novosibirsk-1600270744.html
https://ria.ru/20210218/ubiystvo-1597967523.html
московская область (подмосковье)
ликино-дулево
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московская область (подмосковье), ликино-дулево, происшествия

В Подмосковье обнаружили тела женщины и троих детей

20:31 07.03.2021 (обновлено: 01:51 08.03.2021)
 
© Фото : Следственный комитетСледственные действия на месте убийства семьи в городе Ликино - Дулево Московской области
Следственные действия на месте убийства семьи в городе Ликино - Дулево Московской области - РИА Новости, 1920, 07.03.2021
© Фото : Следственный комитет
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Тела 45-летней женщины и троих детей (одному восемь лет, двоим — по два года) с множественными ножевыми ранениями обнаружили в квартире в подмосковном городе Ликино-Дулево, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК по региону.
Уголовное дело открыто по статье "Убийство".
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Расследование взял под личный контроль глава СК Александр Бастрыкин, говорится на сайте ведомства.
В прокуратуре Подмосковья РИА Новости сообщили, на место выехали заместитель прокурора области Олег Черсков и орехово-зуевский городской прокурор Владимир Бусыгин.
Позднее стало известно о задержании подозреваемого в убийстве женщины и ее внуков. Как рассказали РИА Новости в пресс-службе СК по Московской области, им оказался 32-летний родственник.
"Допросить подозреваемого до настоящего времени не представилось возможным ввиду его неадекватного поведения. Он направлен на проведение медицинского освидетельствования", — добавили в ведомстве.
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