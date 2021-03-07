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Распространение коронавируса
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Глава Pfizer не смог въехать в Израиль из-за отсутствия прививки от COVID
Глава Pfizer не смог въехать в Израиль из-за отсутствия прививки от COVID
Генеральный директор Pfizer Альберт Бурла перенес визит в Израиль из-за того, что еще не полностью вакцинировался от COVID-19, сообщила газета The Jerusalem... РИА Новости, 07.03.2021
2021-03-07T08:35
2021-03-07T16:25
распространение коронавируса
альберт бурла
вакцина pfizer/biontech
коронавирус covid-19
pfizer, inc.
биньямин нетаньяху
израиль
в мире
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Генеральный директор Pfizer Альберт Бурла перенес визит в Израиль из-за того, что еще не полностью вакцинировался от COVID-19, сообщила газета The Jerusalem Post со ссылкой на телеканал N12.Отмечается, что сам Бурла и члены делегации пока не получили вторую дозу вакцины.В декабре, как напомнила газета, гендиректор фармкомпании заявил, что дождется, когда его возрастную группу начнут прививать и не станет "влезать в очередь".Представитель Pfizer отметил, что они по-прежнему заинтересованы в посещении Израиля. Визит могут перенести на конец весны.Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ведет переговоры с руководством Pfizer о строительстве в стране завода по производству вакцин.Массовая вакцинация населения от COVID-19 началась в стране 20 декабря 2020 года. С 10 января вакцинированные начали получать вторую дозу.
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альберт бурла, вакцина pfizer/biontech, коронавирус covid-19, pfizer, inc., биньямин нетаньяху, израиль, в мире

Глава Pfizer не смог въехать в Израиль из-за отсутствия прививки от COVID

08:35 07.03.2021 (обновлено: 16:25 07.03.2021)
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловВакцина от коронавируса американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNТech
Вакцина от коронавируса американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNТech - РИА Новости, 1920, 07.03.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Генеральный директор Pfizer Альберт Бурла перенес визит в Израиль из-за того, что еще не полностью вакцинировался от COVID-19, сообщила газета The Jerusalem Post со ссылкой на телеканал N12.
Отмечается, что сам Бурла и члены делегации пока не получили вторую дозу вакцины.
В декабре, как напомнила газета, гендиректор фармкомпании заявил, что дождется, когда его возрастную группу начнут прививать и не станет "влезать в очередь".
Представитель Pfizer отметил, что они по-прежнему заинтересованы в посещении Израиля. Визит могут перенести на конец весны.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ведет переговоры с руководством Pfizer о строительстве в стране завода по производству вакцин.
Массовая вакцинация населения от COVID-19 началась в стране 20 декабря 2020 года. С 10 января вакцинированные начали получать вторую дозу.
 
Распространение коронавирусаАльберт БурлаВакцина Pfizer/BioNTechКоронавирус COVID-19Pfizer, Inc.Биньямин НетаньяхуИзраильВ мире
 
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