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Глава Pfizer не смог въехать в Израиль из-за отсутствия прививки от COVID

Глава Pfizer не смог въехать в Израиль из-за отсутствия прививки от COVID

Генеральный директор Pfizer Альберт Бурла перенес визит в Израиль из-за того, что еще не полностью вакцинировался от COVID-19, сообщила газета The Jerusalem... РИА Новости, 07.03.2021

2021-03-07T08:35

2021-03-07T08:35

2021-03-07T16:25

распространение коронавируса

альберт бурла

вакцина pfizer/biontech

коронавирус covid-19

pfizer, inc.

биньямин нетаньяху

израиль

в мире

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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Генеральный директор Pfizer Альберт Бурла перенес визит в Израиль из-за того, что еще не полностью вакцинировался от COVID-19, сообщила газета The Jerusalem Post со ссылкой на телеканал N12.Отмечается, что сам Бурла и члены делегации пока не получили вторую дозу вакцины.В декабре, как напомнила газета, гендиректор фармкомпании заявил, что дождется, когда его возрастную группу начнут прививать и не станет "влезать в очередь".Представитель Pfizer отметил, что они по-прежнему заинтересованы в посещении Израиля. Визит могут перенести на конец весны.Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ведет переговоры с руководством Pfizer о строительстве в стране завода по производству вакцин.Массовая вакцинация населения от COVID-19 началась в стране 20 декабря 2020 года. С 10 января вакцинированные начали получать вторую дозу.

израиль

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

альберт бурла, вакцина pfizer/biontech, коронавирус covid-19, pfizer, inc., биньямин нетаньяху, израиль, в мире