https://ria.ru/20210307/ob-1600277783.html

Возгорание на Оби после аварии на трубопроводе ликвидировали

Возгорание на Оби после аварии на трубопроводе ликвидировали

Возгорание на реке Обь в районе Нижневартовска, произошедшее после аварии на трубопроводе, ликвидировано, сообщается на сайте правительства Ханты-Мансийского... РИА Новости, 07.03.2021

2021-03-07T14:53

2021-03-07T14:53

2021-03-07T14:53

светлана радионова

следственный комитет россии (ск рф)

нижневартовск

обь

происшествия

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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 7 мар - РИА Новости. Возгорание на реке Обь в районе Нижневартовска, произошедшее после аварии на трубопроводе, ликвидировано, сообщается на сайте правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.Ранее глава Росприроднадзора Светлана Радионова проинформировала, что в субботу под Нижневартовском в ХМАО обнаружен пожар в акватории Оби, предположительно, произошла авария на подводном трубопроводе. По словам Радионовой, на место происшествия прибудут инспекторы службы, чтобы установить причины ЧП и оценить вред экологии.В компании "СибурТюменьГаз" уточняли, что на подводном участке продуктопровода "произошел пропуск широкой фракции легких углеводородов", возникло кратковременное возгорание. Участок оперативно локализован, от места возгорания до ближайшего населенного пункта около 44 километров, рисков для населения и окружающей среды нет.Отмечается, что профильным ведомствам поручено организовать патрулирование на месте возгорания, чтобы не допустить к этой зоне граждан, в частности, рыбаков. Специалисты квалифицировали ситуацию как технологическое происшествие, последствия которого компания ликвидирует самостоятельно. Идет отбор проб воды с целью оценки ущерба окружающей среде.Как ранее заявил гендиректор "СибурТюменьГаза" Александр Тепляков, рисков повторного возгорания нет, Ростехнадзор приступил к расследованию, направленному на установление причин происшествия. По его словам, технологический режим на предприятиях компании штатный. Транспортировка продуктов газопереработки из Нижневартовского ГПЗ на Южно-Балыкскую головную насосную станцию ведется через основную линию газопродуктопровода.Источник в местных экстренных службах сообщал РИА Новости, что при пожаре пострадал один человек, у него ожоги, госпитализация не понадобилась. Эту информацию в воскресенье подтвердили в окружном следственном управлении СК РФ, подчеркнув также, что назначена процессуальная проверка. Инцидент проверяет и прокуратура региона, которая планирует установить обстоятельства случившегося, ущерб окружающей среде и виновных в происшествии.

https://ria.ru/20210307/nizhnevartovsk-1600257787.html

https://ria.ru/20210307/pozhar-1600247484.html

нижневартовск

обь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана радионова, следственный комитет россии (ск рф), нижневартовск, обь, происшествия