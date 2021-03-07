https://ria.ru/20210307/norka-1600260648.html

Россия может стать лидером меховой индустрии, считает производитель

Россия может стать лидером меховой индустрии, считает производитель

Россия может выйти в лидеры меховой индустрии после истребления поголовья норок в Дании, заявил в интервью РИА Новости учредитель группы компаний "Аксессуар... РИА Новости, 07.03.2021

2021-03-07T10:52

2021-03-07T10:52

2021-03-07T10:52

россия

дания

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/50451/17/504511709_0:627:1330:1375_1920x0_80_0_0_41bb1bbdec0d7b5ee177316d50ddfeaa.jpg

МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Россия может выйти в лидеры меховой индустрии после истребления поголовья норок в Дании, заявил в интервью РИА Новости учредитель группы компаний "Аксессуар Фур", производящей меховые изделия, Виктор Константинопольский.В начале ноября 2020 года власти Дании приняли решение уничтожить все поголовье норок в стране, так как звери могли быть носителями мутировавшего коронавируса, таким образом, была разрушена крупнейшая в Европе меховая промышленность.Он добавил, что занять место Дании, помимо России, могут в том числе Польша, Китай, Украина или Белоруссия. Бизнесмен рассказал, что раньше в мире ежегодно производилось 90 миллионов норок, в России - до 1,8 миллиона, но в 2020 году мировое производство должно было сократиться до 35 миллионов, в России оно составило 1,2 миллиона.При этом, продолжил собеседник агентства, в Советском Союзе ежегодный объем производства составлял 15-16 миллионов норок, что говорит о сильном снижении позиции страны в звероводстве. Он также отметил, что после истребления поголовья норок в Дании цены на меховые изделия заметно вырастут. По его словам, во время последних меховых аукционов рост цен составил до 1,9 раза на некоторые виды норки.Бизнесмен заметил, что в настоящее время цены на меховые изделия для российского потребителя пока находятся на том же уровне, что и несколько лет назад. "На протяжении нескольких лет наблюдалось снижение цен на мех на международных аукционах из-за перепроизводства, таким образом, рост курса мировых валют не вел к подорожанию российских меховых изделий", - пояснил он.Земля обильна, а порядка нетПо мнению собеседника агентства, в российской меховой отрасли существует проблема разрозненности регулирования. "Отлов соболя регулирует Минприроды, клеточное звероводство - Минсельхоз, производство - Минпромторг. Проблемой подготовки новых кадров занимается Минобрнауки. Необходимо соединить эти звенья в одну систему", - сказал он.Бизнесмен пояснил, что звероводы в настоящее время не понимают, для кого выращивают зверя, как и кому будут его продавать - скиндиллеру (продавец полуфабриката) или производству. "Именно они должны формировать заказ на определенный вид меха", - добавил он.На отрасль, в том числе, как отмечает бизнесмен, оказывается негативное влияние со стороны движения эко-активистов, которое приводит к закрытию производств натурального меха по всей Европе, несмотря на то что меховые производители определяют себя как мирную отрасль.Другой проблемой, дестабилизирующей индустрию, Константинопольский считает контрафактную продукцию и нелегальные каналы сбыта. Он также сетует на то, что российским меховым производителям практически невозможно организовать показ своих коллекций на международных выставках за границей, поэтому считает, что в перспективе возможно организовать собственную международную выставку меховых изделий в России.Изделия из искусственного меха на сегодняшний день активно набирают популярность, однако, по мнению собеседника РИА Новости, называть синтетические изделия "эко-мехом" не совсем корректно. "Что действительно нужно называть "эко", на мой взгляд - это изделие из натурального меха. Я не говорю о том, что синтетический мех - это плохо, у каждого есть право выбрать изделие, которое нравится", - добавил он.Несмотря на существенный рост продаж товаров через онлайн-каналы, Константинопольский считает, что развивать реализацию меховых изделий через интернет-площадки не совсем целесообразно, так как перед покупкой таких товаров, чаще всего дорогостоящих, потребителю необходимо самостоятельно проверять качество меха.

https://ria.ru/20201230/mekh-1591496730.html

https://ria.ru/20210305/krazha-1600094082.html

https://ria.ru/20201107/norki-1583525175.html

россия

дания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, дания, экономика