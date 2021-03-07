В России ответили на заявление польского генерала о войне с НАТО
19:35 07.03.2021 (обновлено: 19:47 07.03.2021)
© AP Photo / Mindaugas KulbisАмериканские танки Abrams на железнодорожной станции в Литве
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
В частности, в публикации Скшипчак назвал Калининградскую область воротами в Балтийское море и на Польскую низменность. По его мнению, на захват Балтии российской армии понадобится от двух до четырех суток. Генерал предположил, что в случае вооруженного столкновения основные силы Балтийского флота и войска Калининградского оборонительного района должны будут обеспечить России перевес над противником в море и воздухе, а также смогут заблокировать переброску натовских подразделений.
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Комментируя публикацию, губернатор Калининградской области Антон Алиханов в разговоре с "Комсомольской правдой" призвал перестать фантазировать о том, "какие танки по какой брусчатке будут ехать", а также напомнил, что в свое время Польшу после войны помогали восстанавливать именно советские солдаты.
"Это апология войны и желание поскорее оказаться в каменном веке, с палкой в руках. И готовиться к четвертой мировой", — резюмировал он.
Алиханов также посоветовал странам Балтии подумать об экономическом развитии и пожелал государствам, чтобы они "спокойно жили и развивались".
Недружественные и несовременные
Депутат Госдумы Александр Пятикоп в беседе с РИА Новости назвал высказывание польского генерала недружественными и несовременными.
"Поляки — наши ближайшие соседи, а такие заявления не укрепляют мир между братскими народами. Это, как мне кажется, попытка создать напряжение у границ и отвлечь внимание от проблем в самой Польше", — подчеркнул он.
Пятикоп отметил, что у страны есть все необходимое для обеспечения безопасности россиян.
Втащить в повестку
Зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков, в свою очередь, призвал относиться к подобным заявлениям серьезно. По его словам, внимание Запада к Калининградской области уже становится тенденцией, а, следовательно, ее нужно учитывать при выработке стратегии национальной безопасности.
"Статья как бы фиксирует еще одну тему, по которой Запад готов оказывать давление на Российскую Федерацию. <…> В последнее время предпринимаются попытки втащить эту тему в актуальную повестку дня, в пул тех претензий, которые всерьез могут озвучиваться в отношении России", — отметил Новиков в разговоре с телеканалом RT.
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