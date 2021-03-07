https://ria.ru/20210307/nato-1600299395.html

В России ответили на заявление польского генерала о войне с НАТО

В России ответили на заявление польского генерала о войне с НАТО

Российские политики раскритиковали статью бывшего командующего сухопутными войсками Польши генерала Вальдемара Скшипчака, в которой он описал возможный военный... РИА Новости, 07.03.2021

2021-03-07T19:35

2021-03-07T19:35

2021-03-07T19:47

вальдемар скшипчак

россия

антон алиханов

дмитрий новиков

балтия

балтийское море

прибалтика

госдума рф

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/151759/32/1517593207_0:132:2400:1482_1920x0_80_0_0_6b96db14aad45f39bddcc54fe2adc72b.jpg

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Российские политики раскритиковали статью бывшего командующего сухопутными войсками Польши генерала Вальдемара Скшипчака, в которой он описал возможный военный конфликт между Россией и НАТО.В частности, в публикации Скшипчак назвал Калининградскую область воротами в Балтийское море и на Польскую низменность. По его мнению, на захват Балтии российской армии понадобится от двух до четырех суток. Генерал предположил, что в случае вооруженного столкновения основные силы Балтийского флота и войска Калининградского оборонительного района должны будут обеспечить России перевес над противником в море и воздухе, а также смогут заблокировать переброску натовских подразделений.Комментируя публикацию, губернатор Калининградской области Антон Алиханов в разговоре с "Комсомольской правдой" призвал перестать фантазировать о том, "какие танки по какой брусчатке будут ехать", а также напомнил, что в свое время Польшу после войны помогали восстанавливать именно советские солдаты."Это апология войны и желание поскорее оказаться в каменном веке, с палкой в руках. И готовиться к четвертой мировой", — резюмировал он.Алиханов также посоветовал странам Балтии подумать об экономическом развитии и пожелал государствам, чтобы они "спокойно жили и развивались".Недружественные и несовременныеДепутат Госдумы Александр Пятикоп в беседе с РИА Новости назвал высказывание польского генерала недружественными и несовременными."Поляки — наши ближайшие соседи, а такие заявления не укрепляют мир между братскими народами. Это, как мне кажется, попытка создать напряжение у границ и отвлечь внимание от проблем в самой Польше", — подчеркнул он.Пятикоп отметил, что у страны есть все необходимое для обеспечения безопасности россиян.Втащить в повесткуЗампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков, в свою очередь, призвал относиться к подобным заявлениям серьезно. По его словам, внимание Запада к Калининградской области уже становится тенденцией, а, следовательно, ее нужно учитывать при выработке стратегии национальной безопасности."Статья как бы фиксирует еще одну тему, по которой Запад готов оказывать давление на Российскую Федерацию. <…> В последнее время предпринимаются попытки втащить эту тему в актуальную повестку дня, в пул тех претензий, которые всерьез могут озвучиваться в отношении России", — отметил Новиков в разговоре с телеканалом RT.

https://ria.ru/20210225/stsenariy-1598997519.html

https://ria.ru/20210302/voyna-1599631163.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210206/ssha-1596331286.html

россия

балтия

балтийское море

прибалтика

польша

калининградская область

калининград

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вальдемар скшипчак, россия, антон алиханов, дмитрий новиков, балтия, балтийское море, прибалтика, госдума рф, нато, польша, калининградская область, калининград, в мире