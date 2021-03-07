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В России ответили на заявление польского генерала о войне с НАТО
В России ответили на заявление польского генерала о войне с НАТО
Российские политики раскритиковали статью бывшего командующего сухопутными войсками Польши генерала Вальдемара Скшипчака, в которой он описал возможный военный... РИА Новости, 07.03.2021
2021-03-07T19:35
2021-03-07T19:47
вальдемар скшипчак
россия
антон алиханов
дмитрий новиков
балтия
балтийское море
прибалтика
госдума рф
нато
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Российские политики раскритиковали статью бывшего командующего сухопутными войсками Польши генерала Вальдемара Скшипчака, в которой он описал возможный военный конфликт между Россией и НАТО.В частности, в публикации Скшипчак назвал Калининградскую область воротами в Балтийское море и на Польскую низменность. По его мнению, на захват Балтии российской армии понадобится от двух до четырех суток. Генерал предположил, что в случае вооруженного столкновения основные силы Балтийского флота и войска Калининградского оборонительного района должны будут обеспечить России перевес над противником в море и воздухе, а также смогут заблокировать переброску натовских подразделений.Комментируя публикацию, губернатор Калининградской области Антон Алиханов в разговоре с "Комсомольской правдой" призвал перестать фантазировать о том, "какие танки по какой брусчатке будут ехать", а также напомнил, что в свое время Польшу после войны помогали восстанавливать именно советские солдаты."Это апология войны и желание поскорее оказаться в каменном веке, с палкой в руках. И готовиться к четвертой мировой", — резюмировал он.Алиханов также посоветовал странам Балтии подумать об экономическом развитии и пожелал государствам, чтобы они "спокойно жили и развивались".Недружественные и несовременныеДепутат Госдумы Александр Пятикоп в беседе с РИА Новости назвал высказывание польского генерала недружественными и несовременными."Поляки — наши ближайшие соседи, а такие заявления не укрепляют мир между братскими народами. Это, как мне кажется, попытка создать напряжение у границ и отвлечь внимание от проблем в самой Польше", — подчеркнул он.Пятикоп отметил, что у страны есть все необходимое для обеспечения безопасности россиян.Втащить в повесткуЗампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков, в свою очередь, призвал относиться к подобным заявлениям серьезно. По его словам, внимание Запада к Калининградской области уже становится тенденцией, а, следовательно, ее нужно учитывать при выработке стратегии национальной безопасности."Статья как бы фиксирует еще одну тему, по которой Запад готов оказывать давление на Российскую Федерацию. &lt;…&gt; В последнее время предпринимаются попытки втащить эту тему в актуальную повестку дня, в пул тех претензий, которые всерьез могут озвучиваться в отношении России", — отметил Новиков в разговоре с телеканалом RT.
https://ria.ru/20210225/stsenariy-1598997519.html
https://ria.ru/20210302/voyna-1599631163.html
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россия
балтия
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вальдемар скшипчак, россия, антон алиханов, дмитрий новиков, балтия, балтийское море, прибалтика, госдума рф, нато, польша, калининградская область, калининград, в мире

В России ответили на заявление польского генерала о войне с НАТО

19:35 07.03.2021 (обновлено: 19:47 07.03.2021)
 
© AP Photo / Mindaugas KulbisАмериканские танки Abrams на железнодорожной станции в Литве
Американские танки Abrams на железнодорожной станции в Литве - РИА Новости, 1920, 07.03.2021
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Российские политики раскритиковали статью бывшего командующего сухопутными войсками Польши генерала Вальдемара Скшипчака, в которой он описал возможный военный конфликт между Россией и НАТО.
В частности, в публикации Скшипчак назвал Калининградскую область воротами в Балтийское море и на Польскую низменность. По его мнению, на захват Балтии российской армии понадобится от двух до четырех суток. Генерал предположил, что в случае вооруженного столкновения основные силы Балтийского флота и войска Калининградского оборонительного района должны будут обеспечить России перевес над противником в море и воздухе, а также смогут заблокировать переброску натовских подразделений.
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Комментируя публикацию, губернатор Калининградской области Антон Алиханов в разговоре с "Комсомольской правдой" призвал перестать фантазировать о том, "какие танки по какой брусчатке будут ехать", а также напомнил, что в свое время Польшу после войны помогали восстанавливать именно советские солдаты.
"Это апология войны и желание поскорее оказаться в каменном веке, с палкой в руках. И готовиться к четвертой мировой", — резюмировал он.
Алиханов также посоветовал странам Балтии подумать об экономическом развитии и пожелал государствам, чтобы они "спокойно жили и развивались".

Недружественные и несовременные

Депутат Госдумы Александр Пятикоп в беседе с РИА Новости назвал высказывание польского генерала недружественными и несовременными.
"Поляки — наши ближайшие соседи, а такие заявления не укрепляют мир между братскими народами. Это, как мне кажется, попытка создать напряжение у границ и отвлечь внимание от проблем в самой Польше", — подчеркнул он.
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Пятикоп отметил, что у страны есть все необходимое для обеспечения безопасности россиян.

Втащить в повестку

Зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков, в свою очередь, призвал относиться к подобным заявлениям серьезно. По его словам, внимание Запада к Калининградской области уже становится тенденцией, а, следовательно, ее нужно учитывать при выработке стратегии национальной безопасности.
"Статья как бы фиксирует еще одну тему, по которой Запад готов оказывать давление на Российскую Федерацию. <…> В последнее время предпринимаются попытки втащить эту тему в актуальную повестку дня, в пул тех претензий, которые всерьез могут озвучиваться в отношении России", — отметил Новиков в разговоре с телеканалом RT.
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Вальдемар СкшипчакРоссияАнтон АлихановДмитрий НовиковБалтияБалтийское мореПрибалтикаГосдума РФНАТОПольшаКалининградская областьКалининградВ мире
 
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