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Врач рекомендовал вместо кефира есть перед сном мясо
Врач рекомендовал вместо кефира есть перед сном мясо
Врач-диетолог Алексей Ковальков на своем YouTube-канале опроверг распространенное мнение о продуктах, которые можно есть перед сном без вреда для фигуры. РИА Новости, 07.03.2021
2021-03-07T10:21
2021-03-07T10:21
алексей ковальков
елена соломатина
общество
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Врач-диетолог Алексей Ковальков на своем YouTube-канале опроверг распространенное мнение о продуктах, которые можно есть перед сном без вреда для фигуры.По его словам, употребление на ночи кисломолочных продуктов не оказывает благотворного влияния на организм.Он добавил, что каши, медленные углеводы и фрукты тоже лучше исключить из вечернего меню.Диетолог подчеркнул, что в позднее время можно съесть небольшой кусочек мяса, рыбы или каких-либо морепродуктов, а также сырых овощей.Он рекомендовал использовать в качестве перекуса в течение дня помидоры, огурцы, нарезанный болгарский перц со специями, либо небольшой порцией йогурта с отрубями и яблоками.Ранее врач-диетолог Елена Соломатина заявила, что употребление мяса необходимо для стимулирования работы мозга из-за высокого содержания в этом продукте холина. В частности, она посоветовала есть баранину.&nbsp;
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алексей ковальков, елена соломатина, общество

Врач рекомендовал вместо кефира есть перед сном мясо

10:21 07.03.2021
 
CC0 / u_rt5bpvly / Стейк из баранины
Стейк из баранины - РИА Новости, 1920, 07.03.2021
CC0 / u_rt5bpvly /
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Врач-диетолог Алексей Ковальков на своем YouTube-канале опроверг распространенное мнение о продуктах, которые можно есть перед сном без вреда для фигуры.
По его словам, употребление на ночи кисломолочных продуктов не оказывает благотворного влияния на организм.
"Выпивая стакан молока на ночь, вы получаете 1,5 чайной ложки лактозы - молочного сахара, связанного с выбросом инсулина. И на кисломолочные продукты выделяется инсулин", - заявил врач.
Он добавил, что каши, медленные углеводы и фрукты тоже лучше исключить из вечернего меню.
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Диетолог подчеркнул, что в позднее время можно съесть небольшой кусочек мяса, рыбы или каких-либо морепродуктов, а также сырых овощей.
Он рекомендовал использовать в качестве перекуса в течение дня помидоры, огурцы, нарезанный болгарский перц со специями, либо небольшой порцией йогурта с отрубями и яблоками.
Ранее врач-диетолог Елена Соломатина заявила, что употребление мяса необходимо для стимулирования работы мозга из-за высокого содержания в этом продукте холина. В частности, она посоветовала есть баранину. 
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Алексей КовальковЕлена СоломатинаОбщество
 
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