https://ria.ru/20210307/myaso-1600257291.html

Врач рекомендовал вместо кефира есть перед сном мясо

Врач рекомендовал вместо кефира есть перед сном мясо

Врач-диетолог Алексей Ковальков на своем YouTube-канале опроверг распространенное мнение о продуктах, которые можно есть перед сном без вреда для фигуры. РИА Новости, 07.03.2021

2021-03-07T10:21

2021-03-07T10:21

2021-03-07T10:21

алексей ковальков

елена соломатина

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/152634/88/1526348866_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6283df6c395ee7b5edfe245eafc62793.jpg

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Врач-диетолог Алексей Ковальков на своем YouTube-канале опроверг распространенное мнение о продуктах, которые можно есть перед сном без вреда для фигуры.По его словам, употребление на ночи кисломолочных продуктов не оказывает благотворного влияния на организм.Он добавил, что каши, медленные углеводы и фрукты тоже лучше исключить из вечернего меню.Диетолог подчеркнул, что в позднее время можно съесть небольшой кусочек мяса, рыбы или каких-либо морепродуктов, а также сырых овощей.Он рекомендовал использовать в качестве перекуса в течение дня помидоры, огурцы, нарезанный болгарский перц со специями, либо небольшой порцией йогурта с отрубями и яблоками.Ранее врач-диетолог Елена Соломатина заявила, что употребление мяса необходимо для стимулирования работы мозга из-за высокого содержания в этом продукте холина. В частности, она посоветовала есть баранину.

https://ria.ru/20210307/pokhudenie-1600249893.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210307/dietolog-1600128165.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей ковальков, елена соломатина, общество