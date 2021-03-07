https://ria.ru/20210307/myasnikov-1600283457.html
Мясников развеял популярный миф о раке груди
Мясников развеял популярный миф о раке груди
Ношение бюстгальтера не вызывает рак груди, заявил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1". РИА Новости, 07.03.2021
2021-03-07T16:07
2021-03-07T16:07
2021-03-07T22:20
александр мясников (врач)
здоровье
общество
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Ношение бюстгальтера не вызывает рак груди, заявил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1"."Никак не влияет, что бы он там ни передавливал, это может быть неудобно, но это никак не влияет на рак груди", — сказал он. По мнению врача, защититься от заболевания помогут отказ от алкоголя и курения, правильное питание, включающее овощи, фрукты и продукты, богатые эстрогеном, а также физические нагрузки. Мясников посоветовал женщинам регулярно делать маммографию, начиная с 40-летнего возраста.
https://ria.ru/20210306/myasnikov-1600214535.html
https://ria.ru/20210306/myasnikov-1600221507.html
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александр мясников (врач), здоровье, общество