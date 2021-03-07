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Мясников развеял популярный миф о раке груди
Мясников развеял популярный миф о раке груди
Ношение бюстгальтера не вызывает рак груди, заявил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1". РИА Новости, 07.03.2021
2021-03-07T16:07
2021-03-07T22:20
александр мясников (врач)
здоровье
общество
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Ношение бюстгальтера не вызывает рак груди, заявил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1"."Никак не влияет, что бы он там ни передавливал, это может быть неудобно, но это никак не влияет на рак груди", — сказал он. По мнению врача, защититься от заболевания помогут отказ от алкоголя и курения, правильное питание, включающее овощи, фрукты и продукты, богатые эстрогеном, а также физические нагрузки. Мясников посоветовал женщинам регулярно делать маммографию, начиная с 40-летнего возраста.
https://ria.ru/20210306/myasnikov-1600214535.html
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александр мясников (врач), здоровье, общество

Мясников развеял популярный миф о раке груди

16:07 07.03.2021 (обновлено: 22:20 07.03.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкГлавный врач городской клинической больницы №71 имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников
Главный врач городской клинической больницы №71 имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 07.03.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Ношение бюстгальтера не вызывает рак груди, заявил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1".
"Никак не влияет, что бы он там ни передавливал, это может быть неудобно, но это никак не влияет на рак груди", — сказал он.
Врач Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 06.03.2021
6 марта, 16:51
Мясников назвал неочевидный симптом рака у женщин
По мнению врача, защититься от заболевания помогут отказ от алкоголя и курения, правильное питание, включающее овощи, фрукты и продукты, богатые эстрогеном, а также физические нагрузки.
Мясников посоветовал женщинам регулярно делать маммографию, начиная с 40-летнего возраста.
Врач Александр Мясников во время пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 06.03.2021
6 марта, 18:24
Мясников заболел и дал совет россиянам
 
Александр Мясников (врач)ЗдоровьеОбщество
 
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