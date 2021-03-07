https://ria.ru/20210307/molniya-1599932827.html

"Будут атаковать стаей": в России работают над необычным оружием

"Будут атаковать стаей": в России работают над необычным оружием

Дальнобойные, быстрые и миниатюрные — как стало известно на днях, российская оборонка создает уникальный ударный комплекс на базе реактивных беспилотников,... РИА Новости, 07.03.2021

2021-03-07T08:00

2021-03-07T08:00

2021-03-07T08:01

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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости, Андрей Коц. Дальнобойные, быстрые и миниатюрные — как стало известно на днях, российская оборонка создает уникальный ударный комплекс на базе реактивных беспилотников, способных стартовать с борта самолета. Проектом, получившим название "Молния", в инициативном порядке занимается компания "Кронштадт" — разработчик разведывательно-ударного дрона "Иноходец". Об особенностях "Молнии" и другом подобном оружии — в материале РИА Новости.По технологии "стелс"Малогабаритные ударные дроны, запускаемые с самолета-носителя, уже в ближайшем будущем станут одним из главных трендов мировой военной моды. В феврале о проекте LongShot, способном поражать воздушные цели, сообщили в Пентагоне. Аналогичные разработки ведут многие европейские страны, а также Китай.Преимущества беспилотников перед традиционными авиационными средствами поражения — бомбами и ракетами — очевидны. Летчикам не придется входить в зону действия ПВО и истребительной авиации противника — достаточно лишь "отстреляться" с безопасной дистанции дроном, который сам прорвется в охраняемое воздушное пространство, выйдет на цель и успешно ее поразит.Известно, что "Молнию" реализуют в форм-факторе крылатой ракеты — с удлиненным фюзеляжем, реактивным двигателем и складывающимся крылом. БПЛА можно будет применять с различных носителей — боевых и военно-транспортных самолетов ВКС, с внешних и внутренних подвесок, в том числе из грузовых отсеков. К примеру, истребитель пятого поколения Су-57 возьмет на борт до восьми таких аппаратов. В перспективе "Молнией" вооружат и ударный БПЛА С-70 "Охотник".Известны и предварительные тактико-технические характеристики нового дрона. Длина — полтора метра, размах крыла — 1,2 метра. Скорость — 600-700 километров в час, боевая часть и полезная нагрузка — пять-семь килограммов. Этого вполне хватит, например, чтобы уничтожить танк ударом сверху по тонкой броне башни или поразить пехоту в легких укрытиях. Впрочем, тип боевой части, или боеприпасов, которыми будут оснащать "Молнию", пока не раскрывается. Дальность — несколько сотен метров. В конструкции применят технологии "стелс", снижающие радиолокационную и тепловую заметность: специальное покрытие, плоское сопло, воздухозаборник в верхней части фюзеляжа. "Рой дронов"Беспилотники "Молния" рассчитаны на групповое применение. Аппараты будут запускать по цели массово, сразу с нескольких носителей. В полете они смогут взаимодействовать друг с другом, обмениваться информацией. На Западе это называется "роем дронов" (Drone Swarm). Со временем военное руководство США внедрит этот принцип во все воздушные операции. Даже современной системе противовоздушной обороны крайне сложно бороться с тучей малоразмерных, малозаметных и скоростных целей. Именно подавление вражеской ПВО — одна из основных задач "Молнии". Какой бы мощной и развитой ни была система противовоздушной обороны, боезапас зенитно-ракетных комплексов ограничен. А перезарядка пусковых установок занимает немало времени, в течение которого ЗРК беззащитны. Чтобы эффективно прорвать ПВО, необходимо перенасытить зону ее ответственности большим количеством целей. Для этого достаточно подсчитать примерное число зенитных ракет противника, готовых к пуску, и определить, сколько ударных дронов необходимо иметь в рое. Часть БПЛА примет на себя удар ЗРК, а часть прорвется к пусковым установкам, радарам и уничтожит их. Как сообщил в январе глава Командования будущего армии США (US ArmyFutures Command) генерал Джон Мюррей, реакции, физических и умственных способностей человека может не хватить для эффективного отражения атаки роя дронов. Да и управлять стаей из десятков, а то и сотен аппаратов вряд ли по силам оператору. Успех массированного применения малоразмерных скоростных БПЛА во многом зависит от искусственного интеллекта, "прошитого" в их "мозгах". Такие дроны должны самостоятельно обнаруживать противника, распределять между собой задачи и заходить на цель сразу с нескольких направлений одновременно.В частности, в США еще в октябре 2016-го состоялись успешные испытания роя микродронов из 103 аппаратов Perdix, распечатанных на 3D-принтере, — по размерам не больше вороны. Действуя практически без участия человека, БПЛА после взлета самостоятельно выстроились в боевые порядки и распределились над полигоном так, чтобы полностью охватывать его средствами наблюдения.Пока дроны Perdix существуют только в разведывательном варианте, однако в Пентагоне не исключают возможности их доработки до уровня барражирующих боеприпасов. В этом случае ВВС США получат грозное оружие, главные достоинства которого — дешевизна и простота производства.Современная концепцияПо словам источника РИА Новости в ОПК, дроны "Молния", помимо ударных функций, возьмут на себя роль разведчиков, смогут выдавать целеуказание, вести групповую радиоэлектронную борьбу совместно с пилотируемыми самолетами. Перед конструкторами поставили задачу создать не только работоспособные БПЛА, но и широкую номенклатуру полезной нагрузки.Концепция одновременного применения беспилотников различного назначения совместно с пилотируемой авиацией также пришла из США. Управление перспективных оборонных разработок DARPA с 2017-го занимается глобальной программой "мозаичных боевых действий" (Mosaic Warfare). В качестве примера глава офиса стратегических технологий DARPA Тимоти Грейсон привел единый боевой порядок четырех дронов с пилотируемым истребителем. Один дрон глушит вражеские радары, второй несет вооружение, третий ищет цели, четвертый — приманка для ПВО. Количество беспилотников, их конфигурацию, оборудование и вооружение можно менять в зависимости от боевой задачи.Концепция "мозаичной войны" требует множество недорогих узкоспециализированных беспилотников, которые за счет количества перегрузят любую систему ПВО. Потери таких дронов легко восполнить, а пилотам ВВС не придется рисковать жизнью, подставляясь под огонь зенитных ракетных комплексов.Примерная стоимость одного БПЛА "Молния" пока неизвестна. Однако очевидно, что эти дроны не должны быть дороже "традиционных" управляемых средств авиационного поражения — только в этом случае можно будет рассчитывать на их массовое применение в боевых действиях.

https://radiosputnik.ria.ru/20210301/molniya-1599412501.html

https://ria.ru/20170321/1490502246.html

https://ria.ru/20210218/orbita-1597703344.html

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

су-57, darpa, ввс сша, министерство обороны сша, сша, безопасность