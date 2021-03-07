Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210307/molniya-1599932827.html
"Будут атаковать стаей": в России работают над необычным оружием
"Будут атаковать стаей": в России работают над необычным оружием
Дальнобойные, быстрые и миниатюрные — как стало известно на днях, российская оборонка создает уникальный ударный комплекс на базе реактивных беспилотников,... РИА Новости, 07.03.2021
2021-03-07T08:00
2021-03-07T08:01
су-57
darpa
ввс сша
министерство обороны сша
сша
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/130629/47/1306294756_0:189:2968:1859_1920x0_80_0_0_95505b3268cf227a4795654e99fbb13e.jpg
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости, Андрей Коц. Дальнобойные, быстрые и миниатюрные — как стало известно на днях, российская оборонка создает уникальный ударный комплекс на базе реактивных беспилотников, способных стартовать с борта самолета. Проектом, получившим название "Молния", в инициативном порядке занимается компания "Кронштадт" — разработчик разведывательно-ударного дрона "Иноходец". Об особенностях "Молнии" и другом подобном оружии — в материале РИА Новости.По технологии "стелс"Малогабаритные ударные дроны, запускаемые с самолета-носителя, уже в ближайшем будущем станут одним из главных трендов мировой военной моды. В феврале о проекте LongShot, способном поражать воздушные цели, сообщили в Пентагоне. Аналогичные разработки ведут многие европейские страны, а также Китай.Преимущества беспилотников перед традиционными авиационными средствами поражения — бомбами и ракетами — очевидны. Летчикам не придется входить в зону действия ПВО и истребительной авиации противника — достаточно лишь "отстреляться" с безопасной дистанции дроном, который сам прорвется в охраняемое воздушное пространство, выйдет на цель и успешно ее поразит.Известно, что "Молнию" реализуют в форм-факторе крылатой ракеты — с удлиненным фюзеляжем, реактивным двигателем и складывающимся крылом. БПЛА можно будет применять с различных носителей — боевых и военно-транспортных самолетов ВКС, с внешних и внутренних подвесок, в том числе из грузовых отсеков. К примеру, истребитель пятого поколения Су-57 возьмет на борт до восьми таких аппаратов. В перспективе "Молнией" вооружат и ударный БПЛА С-70 "Охотник".Известны и предварительные тактико-технические характеристики нового дрона. Длина — полтора метра, размах крыла — 1,2 метра. Скорость — 600-700 километров в час, боевая часть и полезная нагрузка — пять-семь килограммов. Этого вполне хватит, например, чтобы уничтожить танк ударом сверху по тонкой броне башни или поразить пехоту в легких укрытиях. Впрочем, тип боевой части, или боеприпасов, которыми будут оснащать "Молнию", пока не раскрывается. Дальность — несколько сотен метров. В конструкции применят технологии "стелс", снижающие радиолокационную и тепловую заметность: специальное покрытие, плоское сопло, воздухозаборник в верхней части фюзеляжа. "Рой дронов"Беспилотники "Молния" рассчитаны на групповое применение. Аппараты будут запускать по цели массово, сразу с нескольких носителей. В полете они смогут взаимодействовать друг с другом, обмениваться информацией. На Западе это называется "роем дронов" (Drone Swarm). Со временем военное руководство США внедрит этот принцип во все воздушные операции. Даже современной системе противовоздушной обороны крайне сложно бороться с тучей малоразмерных, малозаметных и скоростных целей. Именно подавление вражеской ПВО — одна из основных задач "Молнии". Какой бы мощной и развитой ни была система противовоздушной обороны, боезапас зенитно-ракетных комплексов ограничен. А перезарядка пусковых установок занимает немало времени, в течение которого ЗРК беззащитны. Чтобы эффективно прорвать ПВО, необходимо перенасытить зону ее ответственности большим количеством целей. Для этого достаточно подсчитать примерное число зенитных ракет противника, готовых к пуску, и определить, сколько ударных дронов необходимо иметь в рое. Часть БПЛА примет на себя удар ЗРК, а часть прорвется к пусковым установкам, радарам и уничтожит их. Как сообщил в январе глава Командования будущего армии США (US ArmyFutures Command) генерал Джон Мюррей, реакции, физических и умственных способностей человека может не хватить для эффективного отражения атаки роя дронов. Да и управлять стаей из десятков, а то и сотен аппаратов вряд ли по силам оператору. Успех массированного применения малоразмерных скоростных БПЛА во многом зависит от искусственного интеллекта, "прошитого" в их "мозгах". Такие дроны должны самостоятельно обнаруживать противника, распределять между собой задачи и заходить на цель сразу с нескольких направлений одновременно.В частности, в США еще в октябре 2016-го состоялись успешные испытания роя микродронов из 103 аппаратов Perdix, распечатанных на 3D-принтере, — по размерам не больше вороны. Действуя практически без участия человека, БПЛА после взлета самостоятельно выстроились в боевые порядки и распределились над полигоном так, чтобы полностью охватывать его средствами наблюдения.Пока дроны Perdix существуют только в разведывательном варианте, однако в Пентагоне не исключают возможности их доработки до уровня барражирующих боеприпасов. В этом случае ВВС США получат грозное оружие, главные достоинства которого — дешевизна и простота производства.Современная концепцияПо словам источника РИА Новости в ОПК, дроны "Молния", помимо ударных функций, возьмут на себя роль разведчиков, смогут выдавать целеуказание, вести групповую радиоэлектронную борьбу совместно с пилотируемыми самолетами. Перед конструкторами поставили задачу создать не только работоспособные БПЛА, но и широкую номенклатуру полезной нагрузки.Концепция одновременного применения беспилотников различного назначения совместно с пилотируемой авиацией также пришла из США. Управление перспективных оборонных разработок DARPA с 2017-го занимается глобальной программой "мозаичных боевых действий" (Mosaic Warfare). В качестве примера глава офиса стратегических технологий DARPA Тимоти Грейсон привел единый боевой порядок четырех дронов с пилотируемым истребителем. Один дрон глушит вражеские радары, второй несет вооружение, третий ищет цели, четвертый — приманка для ПВО. Количество беспилотников, их конфигурацию, оборудование и вооружение можно менять в зависимости от боевой задачи.Концепция "мозаичной войны" требует множество недорогих узкоспециализированных беспилотников, которые за счет количества перегрузят любую систему ПВО. Потери таких дронов легко восполнить, а пилотам ВВС не придется рисковать жизнью, подставляясь под огонь зенитных ракетных комплексов.Примерная стоимость одного БПЛА "Молния" пока неизвестна. Однако очевидно, что эти дроны не должны быть дороже "традиционных" управляемых средств авиационного поражения — только в этом случае можно будет рассчитывать на их массовое применение в боевых действиях.
https://radiosputnik.ria.ru/20210301/molniya-1599412501.html
https://ria.ru/20170321/1490502246.html
https://ria.ru/20210218/orbita-1597703344.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/130629/47/1306294756_119:0:2850:2048_1920x0_80_0_0_fad5f6885bb7cc4f6f5abc1a657e0b59.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
су-57, darpa, ввс сша, министерство обороны сша, сша, безопасность

"Будут атаковать стаей": в России работают над необычным оружием

08:00 07.03.2021 (обновлено: 08:01 07.03.2021)
 
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов / Перейти в фотобанкРоссийский летчик садится в самолет Су-24 перед вылетом с аэродрома "Хмеймим"
Российский летчик садится в самолет Су-24 перед вылетом с аэродрома Хмеймим - РИА Новости, 1920, 07.03.2021
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости, Андрей Коц. Дальнобойные, быстрые и миниатюрные — как стало известно на днях, российская оборонка создает уникальный ударный комплекс на базе реактивных беспилотников, способных стартовать с борта самолета. Проектом, получившим название "Молния", в инициативном порядке занимается компания "Кронштадт" — разработчик разведывательно-ударного дрона "Иноходец". Об особенностях "Молнии" и другом подобном оружии — в материале РИА Новости.

По технологии "стелс"

Малогабаритные ударные дроны, запускаемые с самолета-носителя, уже в ближайшем будущем станут одним из главных трендов мировой военной моды. В феврале о проекте LongShot, способном поражать воздушные цели, сообщили в Пентагоне. Аналогичные разработки ведут многие европейские страны, а также Китай.
Российский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
1 марта, 12:43Сказано в эфире
Эксперт о беспилотном комплексе "Молния": перехватить очень сложно
Преимущества беспилотников перед традиционными авиационными средствами поражения — бомбами и ракетами — очевидны. Летчикам не придется входить в зону действия ПВО и истребительной авиации противника — достаточно лишь "отстреляться" с безопасной дистанции дроном, который сам прорвется в охраняемое воздушное пространство, выйдет на цель и успешно ее поразит.
Известно, что "Молнию" реализуют в форм-факторе крылатой ракеты — с удлиненным фюзеляжем, реактивным двигателем и складывающимся крылом. БПЛА можно будет применять с различных носителей — боевых и военно-транспортных самолетов ВКС, с внешних и внутренних подвесок, в том числе из грузовых отсеков. К примеру, истребитель пятого поколения Су-57 возьмет на борт до восьми таких аппаратов. В перспективе "Молнией" вооружат и ударный БПЛА С-70 "Охотник".
© РИА НовостиБеспилотный летательный аппарат "Охотник"
Беспилотный летательный аппарат Охотник - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
© РИА Новости
Беспилотный летательный аппарат "Охотник"
Известны и предварительные тактико-технические характеристики нового дрона. Длина — полтора метра, размах крыла — 1,2 метра. Скорость — 600-700 километров в час, боевая часть и полезная нагрузка — пять-семь килограммов. Этого вполне хватит, например, чтобы уничтожить танк ударом сверху по тонкой броне башни или поразить пехоту в легких укрытиях. Впрочем, тип боевой части, или боеприпасов, которыми будут оснащать "Молнию", пока не раскрывается.
Дальность — несколько сотен метров. В конструкции применят технологии "стелс", снижающие радиолокационную и тепловую заметность: специальное покрытие, плоское сопло, воздухозаборник в верхней части фюзеляжа.

"Рой дронов"

Беспилотники "Молния" рассчитаны на групповое применение. Аппараты будут запускать по цели массово, сразу с нескольких носителей. В полете они смогут взаимодействовать друг с другом, обмениваться информацией. На Западе это называется "роем дронов" (Drone Swarm). Со временем военное руководство США внедрит этот принцип во все воздушные операции. Даже современной системе противовоздушной обороны крайне сложно бороться с тучей малоразмерных, малозаметных и скоростных целей.
Развертывание наземного многофункционального модуля помех Красуха - 4 во время тактико-специальных занятий с подразделениями радиоэлектронной борьбы ЦВО на полигоне Свердловский - РИА Новости, 1920, 21.03.2017
21 марта 2017, 18:12
Американский "рой дронов" уничтожит невидимая российская "мухобойка"
Именно подавление вражеской ПВО — одна из основных задач "Молнии". Какой бы мощной и развитой ни была система противовоздушной обороны, боезапас зенитно-ракетных комплексов ограничен. А перезарядка пусковых установок занимает немало времени, в течение которого ЗРК беззащитны. Чтобы эффективно прорвать ПВО, необходимо перенасытить зону ее ответственности большим количеством целей. Для этого достаточно подсчитать примерное число зенитных ракет противника, готовых к пуску, и определить, сколько ударных дронов необходимо иметь в рое. Часть БПЛА примет на себя удар ЗРК, а часть прорвется к пусковым установкам, радарам и уничтожит их.
Как сообщил в январе глава Командования будущего армии США (US ArmyFutures Command) генерал Джон Мюррей, реакции, физических и умственных способностей человека может не хватить для эффективного отражения атаки роя дронов. Да и управлять стаей из десятков, а то и сотен аппаратов вряд ли по силам оператору. Успех массированного применения малоразмерных скоростных БПЛА во многом зависит от искусственного интеллекта, "прошитого" в их "мозгах". Такие дроны должны самостоятельно обнаруживать противника, распределять между собой задачи и заходить на цель сразу с нескольких направлений одновременно.
© Фото : Public DomainАмериканский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) ScanEagle на катапульте. Архив
Американский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) ScanEagle на катапульте. Архив - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
© Фото : Public Domain
Американский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) ScanEagle на катапульте. Архив
В частности, в США еще в октябре 2016-го состоялись успешные испытания роя микродронов из 103 аппаратов Perdix, распечатанных на 3D-принтере, — по размерам не больше вороны. Действуя практически без участия человека, БПЛА после взлета самостоятельно выстроились в боевые порядки и распределились над полигоном так, чтобы полностью охватывать его средствами наблюдения.
Пока дроны Perdix существуют только в разведывательном варианте, однако в Пентагоне не исключают возможности их доработки до уровня барражирующих боеприпасов. В этом случае ВВС США получат грозное оружие, главные достоинства которого — дешевизна и простота производства.

Современная концепция

По словам источника РИА Новости в ОПК, дроны "Молния", помимо ударных функций, возьмут на себя роль разведчиков, смогут выдавать целеуказание, вести групповую радиоэлектронную борьбу совместно с пилотируемыми самолетами. Перед конструкторами поставили задачу создать не только работоспособные БПЛА, но и широкую номенклатуру полезной нагрузки.
Концепция одновременного применения беспилотников различного назначения совместно с пилотируемой авиацией также пришла из США. Управление перспективных оборонных разработок DARPA с 2017-го занимается глобальной программой "мозаичных боевых действий" (Mosaic Warfare). В качестве примера глава офиса стратегических технологий DARPA Тимоти Грейсон привел единый боевой порядок четырех дронов с пилотируемым истребителем. Один дрон глушит вражеские радары, второй несет вооружение, третий ищет цели, четвертый — приманка для ПВО. Количество беспилотников, их конфигурацию, оборудование и вооружение можно менять в зависимости от боевой задачи.
Испытательный запуск ракеты Minuteman III на авиабазе Ванденберг, Калифорния - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
18 февраля, 08:00
"Это разрушит все": чем Пентагон собрался "сдерживать" Россию
Концепция "мозаичной войны" требует множество недорогих узкоспециализированных беспилотников, которые за счет количества перегрузят любую систему ПВО. Потери таких дронов легко восполнить, а пилотам ВВС не придется рисковать жизнью, подставляясь под огонь зенитных ракетных комплексов.
Примерная стоимость одного БПЛА "Молния" пока неизвестна. Однако очевидно, что эти дроны не должны быть дороже "традиционных" управляемых средств авиационного поражения — только в этом случае можно будет рассчитывать на их массовое применение в боевых действиях.
 
Су-57DARPAВВС СШАМинистерство обороны СШАСШАБезопасность
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:11WSJ: бывшая жена богатейшего человека планеты вышла замуж за учителя
05:10В Киеве заявили о российском следе в "создании" гей-подразделений в ВСУ
05:05Цена на нефть марки Brent превысила 71 доллар за баррель
05:03NYT: США намерены провести несколько кибератак по российским системам
05:00Глава МВД России призвал ООН не допустить легализации наркотиков
04:53Колокольцев заявил о необходимости разработки новой конвенции ООН
04:03"Подарок на 8 марта": россиянкам предложили сдать бывших ухажеров в армию
03:39Горевшее в Японском море российское судно отбуксировали к берегу
03:15Источник сообщил о грядущих испытаниях российского беспилотника "Альтиус"
03:15Россияне перечислили профессии со слишком высокой зарплатой
02:29Врач объяснила, как правильно есть фрукты
02:29Автоэксперт объяснил, как сдать назад купленную машину
02:21Глава Пентагона заявил о готовности ответить на обстрел базы в Ираке
02:13Советник главы МВД Украины Поцелуйко заявил о "сильном ударе" по России
02:11Мадуро рассказал о самочувствии после вакцинации "Спутником V"
02:04Цена на нефть Brent впервые с января 2020 года превысила 70 долларов
01:37"Сумасшествие": флорист ответила на слова Жириновского о подарке женщинам
01:31"Лучшая семья": СМИ узнали подробности убийства бабушки и трех ее внуков
01:13Онколог рассказал, почему колбаса может быть вреднее сигарет
00:50Российские космонавты с борта МКС поздравили женщин с 8 марта
Лента новостейМолния