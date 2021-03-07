https://ria.ru/20210307/mishustin-1600251992.html

Пострадавшие от взрыва газа в Ярославле получат выплаты на покупку жилья

Пострадавшие от взрыва газа в Ярославле получат выплаты на покупку жилья

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выделил более 211,6 миллионов рублей на жилье для пострадавших от взрыва газа в Ярославле, сообщается на сайте кабмина. РИА Новости, 07.03.2021

2021-03-07T09:21

2021-03-07T09:21

2021-03-07T09:21

россия

жилье

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)

михаил мишустин

ярославская область

ярославль

происшествия

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выделил более 211,6 миллионов рублей на жилье для пострадавших от взрыва газа в Ярославле, сообщается на сайте кабмина.Деньги будут выделены из резервного фонда правительства. Федеральное финансирование позволит приобрести в общей сложности более 4,8 тысячи квадратных метров жилья.Минстрою поручено в течение 30 дней заключить с руководством Ярославской области соглашение о предоставлении этих средств. Доклад об их целевом использовании должен быть представлен в правительство до 1 февраля 2022 года.Взрыв газа в квартире в многоэтажном доме в Ярославле произошел вечером 21 августа, обрушилась часть конструкций. Погибли три человека: мама с восьмилетним сыном и 66-летняя женщина. Три женщины были госпитализированы. Следствие рассматривало несколько версий ЧП, в качестве основной - утечка бытового газа в квартире на четвертом этаже.

https://ria.ru/20210304/kompensatsiya-1599856947.html

россия

ярославская область

ярославль

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, жилье, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), михаил мишустин, ярославская область, ярославль, происшествия