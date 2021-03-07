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Пострадавшие от взрыва газа в Ярославле получат выплаты на покупку жилья
Пострадавшие от взрыва газа в Ярославле получат выплаты на покупку жилья
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выделил более 211,6 миллионов рублей на жилье для пострадавших от взрыва газа в Ярославле, сообщается на сайте кабмина. РИА Новости, 07.03.2021
2021-03-07T09:21
2021-03-07T09:21
россия
жилье
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
михаил мишустин
ярославская область
ярославль
происшествия
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выделил более 211,6 миллионов рублей на жилье для пострадавших от взрыва газа в Ярославле, сообщается на сайте кабмина.Деньги будут выделены из резервного фонда правительства. Федеральное финансирование позволит приобрести в общей сложности более 4,8 тысячи квадратных метров жилья.Минстрою поручено в течение 30 дней заключить с руководством Ярославской области соглашение о предоставлении этих средств. Доклад об их целевом использовании должен быть представлен в правительство до 1 февраля 2022 года.Взрыв газа в квартире в многоэтажном доме в Ярославле произошел вечером 21 августа, обрушилась часть конструкций. Погибли три человека: мама с восьмилетним сыном и 66-летняя женщина. Три женщины были госпитализированы. Следствие рассматривало несколько версий ЧП, в качестве основной - утечка бытового газа в квартире на четвертом этаже.
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россия, жилье, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), михаил мишустин, ярославская область, ярославль, происшествия

Пострадавшие от взрыва газа в Ярославле получат выплаты на покупку жилья

09:21 07.03.2021
 
© РИА Новости / МЧС РФ / Перейти в фотобанкВзрыв газа в десятиэтажном доме в Ярославле
Взрыв газа в десятиэтажном доме в Ярославле - РИА Новости, 1920, 07.03.2021
© РИА Новости / МЧС РФ
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выделил более 211,6 миллионов рублей на жилье для пострадавших от взрыва газа в Ярославле, сообщается на сайте кабмина.
"Более 211,6 миллионов рублей получат жители Ярославской области, потерявшие свои квартиры после взрыва бытового газа. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
Деньги будут выделены из резервного фонда правительства. Федеральное финансирование позволит приобрести в общей сложности более 4,8 тысячи квадратных метров жилья.
Минстрою поручено в течение 30 дней заключить с руководством Ярославской области соглашение о предоставлении этих средств. Доклад об их целевом использовании должен быть представлен в правительство до 1 февраля 2022 года.
Взрыв газа в квартире в многоэтажном доме в Ярославле произошел вечером 21 августа, обрушилась часть конструкций. Погибли три человека: мама с восьмилетним сыном и 66-летняя женщина. Три женщины были госпитализированы. Следствие рассматривало несколько версий ЧП, в качестве основной - утечка бытового газа в квартире на четвертом этаже.
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РоссияЖильеМинистерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)Михаил МишустинЯрославская областьЯрославльПроисшествия
 
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