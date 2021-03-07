https://ria.ru/20210307/mchs-1600255754.html

В МЧС объяснили ситуацию с избиением блогерши пожарным в Приморье

В МЧС объяснили ситуацию с избиением блогерши пожарным в Приморье

Служебная проверка проводится по факту видеоролика об избиении пожарным блогера в Приморье, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС РФ. РИА Новости, 07.03.2021

2021-03-07T10:05

2021-03-07T10:05

2021-03-07T10:53

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

спасск-дальний

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 7 мар – РИА Новости. Служебная проверка проводится по факту видеоролика об избиении пожарным блогера в Приморье, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС РФ.Накануне в местных соцсетях широко распространился ролик, где известная дальневосточная блогерша (число подписчиков в Instagram превышает 500 тысяч человек) Олеся Рожкова рассказала о драке в кафе "Нобилис" в приморском городе Спасск-Дальний. На своей странице в Instagram она опубликовала видео, где стирает кровь с лица, утверждая, что пожарный "потушил ее с пяти ударов". По информации местных СМИ, конфликт разгорелся между двумя компаниями, и первыми в драку кинулись девушки.В кафе "Нобилис" РИА Новости подтвердили факт инцидента, отказавшись рассказать подробности. "Да, (драка) была, всю информацию даем только полиции", - сообщил сотрудник кафе.В правоохранительных органах агентству подтвердили, что две девушки обратились в полицию."Поступили сообщения о нанесении телесных повреждений, проводится проверка", - сообщил РИА Новости представитель управления МВД РФ по региону.

https://ria.ru/20210301/izbienie-1599436136.html

россия

спасск-дальний

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2021

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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), спасск-дальний, происшествия