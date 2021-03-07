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В МЧС объяснили ситуацию с избиением блогерши пожарным в Приморье
В МЧС объяснили ситуацию с избиением блогерши пожарным в Приморье
Служебная проверка проводится по факту видеоролика об избиении пожарным блогера в Приморье, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС РФ. РИА Новости, 07.03.2021
2021-03-07T10:05
2021-03-07T10:53
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
спасск-дальний
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 7 мар – РИА Новости. Служебная проверка проводится по факту видеоролика об избиении пожарным блогера в Приморье, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС РФ.Накануне в местных соцсетях широко распространился ролик, где известная дальневосточная блогерша (число подписчиков в Instagram превышает 500 тысяч человек) Олеся Рожкова рассказала о драке в кафе "Нобилис" в приморском городе Спасск-Дальний. На своей странице в Instagram она опубликовала видео, где стирает кровь с лица, утверждая, что пожарный "потушил ее с пяти ударов". По информации местных СМИ, конфликт разгорелся между двумя компаниями, и первыми в драку кинулись девушки.В кафе "Нобилис" РИА Новости подтвердили факт инцидента, отказавшись рассказать подробности. "Да, (драка) была, всю информацию даем только полиции", - сообщил сотрудник кафе.В правоохранительных органах агентству подтвердили, что две девушки обратились в полицию."Поступили сообщения о нанесении телесных повреждений, проводится проверка", - сообщил РИА Новости представитель управления МВД РФ по региону.
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), спасск-дальний, происшествия

В МЧС объяснили ситуацию с избиением блогерши пожарным в Приморье

10:05 07.03.2021 (обновлено: 10:53 07.03.2021)
 
© Фото : @roozhkovaФотография из аккаунта Олеси Рожковой
Фотография из аккаунта Олеси Рожковой - РИА Новости, 1920, 07.03.2021
© Фото : @roozhkova
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ВЛАДИВОСТОК, 7 мар – РИА Новости. Служебная проверка проводится по факту видеоролика об избиении пожарным блогера в Приморье, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС РФ.
Накануне в местных соцсетях широко распространился ролик, где известная дальневосточная блогерша (число подписчиков в Instagram превышает 500 тысяч человек) Олеся Рожкова рассказала о драке в кафе "Нобилис" в приморском городе Спасск-Дальний. На своей странице в Instagram она опубликовала видео, где стирает кровь с лица, утверждая, что пожарный "потушил ее с пяти ударов". По информации местных СМИ, конфликт разгорелся между двумя компаниями, и первыми в драку кинулись девушки.
"По факту ролика об избиении блогера пожарным проводится служебная проверка. Изъяты объяснения у сотрудника МЧС России. В ходе проверки установлено, что сотрудник МЧС России в свободное от службы время находился в кафе в компании друзей, когда началась драка между девушками у барной стойки", - сообщил собеседник агентства, добавив со ссылкой на слова очевидцев, что "пожарный в драке между девушками не участвовал".
В кафе "Нобилис" РИА Новости подтвердили факт инцидента, отказавшись рассказать подробности. "Да, (драка) была, всю информацию даем только полиции", - сообщил сотрудник кафе.
В правоохранительных органах агентству подтвердили, что две девушки обратились в полицию.
"Поступили сообщения о нанесении телесных повреждений, проводится проверка", - сообщил РИА Новости представитель управления МВД РФ по региону.
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РоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Спасск-ДальнийПроисшествия
 
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