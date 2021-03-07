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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210307/koronavirus-1600280773.html
В США выявили 58,4 тысячи новых случаев COVID-19
В США выявили 58,4 тысячи новых случаев COVID-19
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в США за минувшие сутки увеличилось на 58,4 тысячи, скончались более 1,4 тысячи человек, следует из данных... РИА Новости, 07.03.2021
2021-03-07T15:32
2021-03-07T15:32
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
сша
в мире
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в США за минувшие сутки увеличилось на 58,4 тысячи, скончались более 1,4 тысячи человек, следует из данных университета Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.По данным университета, за последние 24 часа в Соединенных Штатах медики зарегистрировали 58 411 новых случаев заражения и 1 485 летальных исходов.Общее число заболевших COVID-19 в США за все время достигло 28 953 171, скончались 524 362 пациента с выявленным коронавирусом.
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коронавирус covid-19, сша, в мире

В США выявили 58,4 тысячи новых случаев COVID-19

15:32 07.03.2021
 
© РИА Новости / Дмитрий Паршин / Перейти в фотобанкМедицинские работники доставили женщину в больницу на Манхэттене в Нью-Йорке
Медицинские работники доставили женщину в больницу на Манхэттене в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 07.03.2021
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в США за минувшие сутки увеличилось на 58,4 тысячи, скончались более 1,4 тысячи человек, следует из данных университета Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
По данным университета, за последние 24 часа в Соединенных Штатах медики зарегистрировали 58 411 новых случаев заражения и 1 485 летальных исходов.
Вакцина Sputnik V - РИА Новости, 1920, 06.03.2021
6 марта, 14:01Распространение коронавируса
Главный инфекционист США Фаучи похвалил вакцину "Спутник V"
Общее число заболевших COVID-19 в США за все время достигло 28 953 171, скончались 524 362 пациента с выявленным коронавирусом.
 
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