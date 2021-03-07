https://ria.ru/20210307/koronavirus-1600280773.html
В США выявили 58,4 тысячи новых случаев COVID-19
В США выявили 58,4 тысячи новых случаев COVID-19
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в США за минувшие сутки увеличилось на 58,4 тысячи, скончались более 1,4 тысячи человек, следует из данных... РИА Новости, 07.03.2021
2021-03-07T15:32
2021-03-07T15:32
2021-03-07T15:32
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в США за минувшие сутки увеличилось на 58,4 тысячи, скончались более 1,4 тысячи человек, следует из данных университета Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.По данным университета, за последние 24 часа в Соединенных Штатах медики зарегистрировали 58 411 новых случаев заражения и 1 485 летальных исходов.Общее число заболевших COVID-19 в США за все время достигло 28 953 171, скончались 524 362 пациента с выявленным коронавирусом.
https://ria.ru/20210306/vaktsina-1600199162.html
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