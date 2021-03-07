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В России за сутки умерли 368 пациентов с COVID-19
В России за сутки умерли 368 пациентов с COVID-19
За сутки в России подтверждены 368 смертей пациентов с COVID-19, за все время – 89 094, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 07.03.2021
2021-03-07T10:43
2021-03-07T10:43
2021-03-07T10:46
распространение коронавируса
коронавирус в россии
россия
здоровье - общество
москва
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санкт-петербург
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. За сутки в России подтверждены 368 смертей пациентов с COVID-19, за все время – 89 094, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждено 368 смертей... За весь период по России умерло 89 094 человека", – говорится в сообщении.В частности, в Москве за сутки скончались 47 человек, в Санкт-Петербурге – 37, в Подмосковье – 28.
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РИА Новости
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коронавирус в россии, россия, здоровье - общество, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург