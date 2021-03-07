https://ria.ru/20210307/koronavirus-1600259416.html

В России за сутки умерли 368 пациентов с COVID-19

В России за сутки умерли 368 пациентов с COVID-19

За сутки в России подтверждены 368 смертей пациентов с COVID-19, за все время – 89 094, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 07.03.2021

2021-03-07T10:43

2021-03-07T10:43

2021-03-07T10:46

распространение коронавируса

коронавирус в россии

россия

здоровье - общество

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. За сутки в России подтверждены 368 смертей пациентов с COVID-19, за все время – 89 094, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждено 368 смертей... За весь период по России умерло 89 094 человека", – говорится в сообщении.В частности, в Москве за сутки скончались 47 человек, в Санкт-Петербурге – 37, в Подмосковье – 28.

россия

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, россия, здоровье - общество, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург