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В России за сутки 11 576 человек выздоровели от COVID-19
В России за сутки 11 576 человек выздоровели от COVID-19
За сутки в РФ выписаны 11 576 человек после COVID-19, за все время - 3 911 924, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 07.03.2021
2021-03-07T10:43
2021-03-07T10:43
2021-03-07T10:43
распространение коронавируса
коронавирус в россии
москва
московская область (подмосковье)
санкт-петербург
общество
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. За сутки в РФ выписаны 11 576 человек после COVID-19, за все время - 3 911 924, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.В частности, в Москве - 1417, Санкт-Петербурге - 1402, Подмосковье - 547.
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коронавирус в россии, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург, общество